Jaké jsou znaky fašismu?
6. 2. 2026 / Uwe Ladwig
Fašismus se vyznačuje extrémním nacionalismem, autoritarismem, silným kultem vůdce a hrdinů, militarismem, odmítáním demokracie a pluralismu, antisemitismem/xenofobií a glorifikací násilí a boje, přičemž často vyvolává domnělou národní renesanci a lidovou pospolitost a odmítá moderní ideály, jako je osvícenství, aby prostřednictvím propagandy, útlaku a vytváření nepřátelských obrazů nastolil totalitní vládu.
Hlavní rysy fašismu:
Silná centralizace moci, pohrdání parlamentní demokracií a antiindividualismus s cílem zavést absolutní vůdcovství.
Povýšení vlastního národa, často spojené s rasovou ideologií a vírou v nadřazenost vlastní skupiny.
Boj je považován za hodnotný sám o sobě; válka a vojenská síla jsou idealizovány, násilí je používáno jako prostředek k prosazení.
Kritika západní civilizace, racionality, individualismu a principů osvícenství; místo toho návrat k tradicím („kult tradice“).
Odmítání kritické analýzy a vědecké kritiky; intelektuální diskurs je považován za zradu.
Podněcování strachu z „vnitřních“ a „vnějších“ nepřátel (často menšin nebo jiných ideologií) a využívání propagandy k mobilizaci mas („my proti nim“).
Zničení občanských práv, svobody tisku a opozice; vybudování totalitního státu.
Vyvolání národní „lidové pospolitosti“ za cenu vzdání se individuality, spojené s přísnými hierarchiemi a elitářským myšlením.
Historické příklady:
- Mussoliniho Itálie:
Vznik pojmu, pochod na Řím a zavedení diktatury jedné strany.
- Hitlerovo Německo (nacismus):
Silný důraz na rasovou ideologii a antisemitismus, sjednocení celého života.
Fašismus je komplexní fenomén, který se projevuje různě v závislosti na kontextu, ale uvedené základní rysy často přetrvávají, i když jsou používány subtilněji, jak je tomu u moderních pravicových extrémistických hnutí.
