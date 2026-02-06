Skutečné vojenské výdaje Ruska jsou o 100 miliard eur vyšší než oficiální. Dosáhly poloviny rozpočtu

Evropa se začala připravovat na ruskou invazi. Už letos
6. 2. 2026Podle nedávných prognóz evropských zpravodajských a vojenských představitelů bude Rusko připraveno zaútočit na NATO do roku 2029. Ale v poslední době se hodnocení změnila.
Pokud použijeme širší klasifikaci NATO, která zahrnuje například stavební projekty, IT služby a sociální zabezpečení pro vojenský personál v obranných výdajích, pak loni ruské ministerstvo financí za vojenské položky utratilo 250 miliard eur místo deklarovaných 150 miliard.
V roce 2024 dosáhly ruské vojenské výdaje podle klasifikace NATO 200 miliard eur – o 62 miliard více než podle ruských rozpočtových standardů. V roce 2023, při oficiálních výdajích 82 miliard eur, činily skutečné vojenské výdaje 136 miliard, a v roce 2022 106 miliard místo 64 miliard, věří zpravodajské služby.
"Tyto prostředky se používají nejen na válku proti Ukrajině, ale také na další rozvoj a rozšiřování vojenských schopností, zejména v blízkosti východního křídla NATO. Tato čísla jasně ukazují rostoucí hrozbu pro Evropu ze strany Ruska," píše BND.
Podle německé rozvědky existoval "stínový" vojenský rozpočet v Rusku již před válkou: v roce 2021 se odhaduje na 36 miliard eur, v roce 2020 na 35 miliard eur a v roce 2019 na 30 miliard.
V rozpočtu na rok 2026 ruská vláda oficiálně vyčlenila 12,9 bilionu rublů v rámci položky "národní obrana", tedy třetinu rozpočtu, a dalších 3,91 bilionu rublů v rámci položky "národní bezpečnost", kde jsou zahrnuty náklady Ministerstva vnitra, Národní gardy, vyšetřovacího výboru, speciálních služeb a systému Federální vězeňské služby. Celkem bezpečnostní složky obdrží 16,8 bilionu rublů, což je asi 40 % rozpočtu.
