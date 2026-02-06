Vyšetřování sarajevského safari v Itálii má epilog: Podezřelý osmdesátiletý řidič kamionu se chlubil, že loví lidi
6. 2. 2026
Podle deníku Il Giorno byl podezřelý předvolán k výslechu v pondělí 9. února. Vyšetřování vede oddělení karabinierů ROS, koordinované prokurátorem Alessandrem Gobbisem.
Italský podezřelý, bývalý zaměstnanec kovoprůmyslové společnosti, je obviněn z dlouhodobého a těžkého trestného činu úmyslného zabití. Obžaloba se domnívá, že "ve spolupráci s dalšími, dosud neznámými osobami" a v rámci stejného trestného záměru způsobil smrt nevinných civilistů, včetně žen, starších osob a dětí.
Podle obžaloby mezi lety 1992 a 1995 vystřelil z odstřelovací pušky z kopce u Sarajeva. Zločin byl klasifikován jako závažný kvůli "nízkým a ohavným motivům".
Chlubil se "lovem lidí"
Klíčovou součástí vyšetřování je svědectví svědků. Podezřelý se údajně chlubil ostatním, že v té době odjel do Jugoslávie "lovit lidi". Obvinění se dostala k vyšetřovatelům poté, co žena řekla místnímu novináři v regionu Friuli o tom, co slyšela od podezřelého.
Při prohlídce jeho domu našli karabiněři sedm kusů legálně registrovaných zbraní: dvě pistole, jednu karabinu a čtyři pušky.
Celý případ byl otevřen na základě zprávy spisovatele Ezia Gavazzeniho. Dokumenty také zmiňují svědectví Adriana Sofriho, který během války podával zprávy ze Sarajeva, a také bývalého bosenského zpravodajského důstojníka.
Subašić údajně uvedl, že italská tajná služba (SISMI) měla na začátku roku 1994 informace od bosenských služeb, že "vražední turisté" opouštějí Terst na svých krvavých cestách, a že italské služby později toto hrozné "safari" přerušily.
Vyšetřování zjistilo, že osmdesátiletý podezřelý během války několikrát cestoval do bývalé Jugoslávie, což potvrdili jeho bývalí kolegové.
Tento případ nabývá mezinárodních rozměrů, protože podle soudních záznamů tito "turisté smrti" nebyli jen Italové. Na vyšetřování se podílejí orgány Bosny a Hercegoviny a kontroly probíhají také ve Francii, Švýcarsku a Belgii. Prokurátoři v Miláně v současnosti pracují na identifikaci dalších potenciálních odstřelovačů a jméno další osoby je údajně již ověřováno.
Zdroj v chorvatštině: ZDE
Diskuse