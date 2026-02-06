Historický okamžik na Hradě. Prezident Petr Pavel přijal oběti církevního zneužívání
6. 2. 2026
Foto: @ Kancelář prezidenta republiky, foto: Zuzana Bönisch, KPR
Vůbec poprvé v historii České republiky se hlava státu oficiálně setkala s oběťmi sexuálního násilí v církvi. Osmnáct přeživších ve čtvrtek na Pražském hradě jednalo s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání, které účastníci popsali jako mimořádně lidské a empatické, přineslo jasný signál: mlčení končí a stát musí hledat cesty k nezávislému vyšetřování.
„Moje babička by tomu nevěřila...“
Prezident Petr Pavel věnoval obětem svůj čas i hluboké naslouchání. Mnohé příběhy jím viditelně otřásly. „Prezident projevil obrovskou empatii. Řekl, že to pro něj bylo velmi emotivní a že takováto náročná jednání obvykle nemívá,“ uvedl Adam Hnida, jeden z účastníků. V jednu chvíli prezident reagoval na šokující svědectví osobní vzpomínkou: „Co by na to asi řekla moje hluboce věřící babička? Asi by tomu nevěřila…“
Na setkání zazněly i konkrétní tragédie – například osud dvou různých rodin (jedna z jižních Čech, druhá z jižní Moravy), ve které se staly obětmicírkevního zneužívání stali hned tři členové, či drásavé svědectví oběti, kterou kněz brutálně napadl v jejích devíti letech. „Představte si situaci, kdy ostatní členové rodiny tomu knězi líbají ruce a devítiletá holčička ví, jaký hrozný útok na ni provedl. On zničil moji dětskou duši“.
Církev jako instituce v krizi důvěryhodnosti
Podle prezidenta je řešení zneužívání klíčové nejen pro oběti, ale pro církev samotnou. Považuje ji za jednu z mála zbývajících hodnotových institucí, jejíž kredit však neřešením těchto zločinů prudce klesá. Prezident přislíbil, že o tématu bude osobně mluvit s novým pražským arcibiskupem.
Klíčové body diskuse:
- Vatikánská smlouva: Prezident sdílí obavy ohledně navrhovaného znění smlouvy. Rozšíření zpovědního tajemství na „pastorační pracovníky“ vnímají oběti jako legalizaci mlčení o zločinech na dětech.
- Nezávislé vyšetřování: Jako vzor byla zmíněna Francie, kde nezávislá komise odhalila přes 200 000 obětí. Přeživší navrhují zapojení renomovaných výzkumných institucí nebo Veřejného ochránce práv.
- Personální odpovědnost: Oběti trvají na odstoupení biskupů, kteří predátory kryli. Pozornost se nyní upíná zejména na biskupa Vlastimila Kročila, v jehož diecézi léta působil kněz Vendelín Zboroň. Tři z jeho obětí byly na Hradě přítomny.
Otazníky nad papežskou audiencí
Prezident informoval přítomné o svém jednání u papeže Lva. Ačkoliv se shodli na potřebě transparentnosti, zůstává nejasné, zda se k papeži dostala žádost českých věřících o zřízení nezávislé komise. Tuto žádost převzal nuncius Jude Thaddeus Okolo již před rokem, 28. února 2025, ale její osud je dosud neznámý.
Společné vyjádření přeživších:
„Dnešního dne jsme byli vyslyšeni tam, kde církevní hierarchie roky mlčí nebo jen slibuje. Oceňujeme věcný a lidský přístup Petra Pavla, který se jako první prezident v našich dějinách otevřeně zastal obětí. Úsilí o spravedlnost tímto dnem nekončí, ale dostává novou naději.“
Diskuse