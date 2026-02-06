Rusové začali po zesílení válečné propagandy převádět tisíce dětí ze škol do domácího vzdělávání
6. 2. 2026
Podle statistik bylo v roce 2025 převedeno do domácího vzdělávání 14,3 tisíce dětí – tento počet se meziročně zvýšil o 16,8 % (až na 99,4 tisíce dětí). Počet "domácích" studentů, kteří skládali zkoušky po 9. a 11. ročníku v roce 2025, také vzrostl – z 17,8 tisíce na 20,8 tisíce a z 2,9 tisíce na 3,1 tisíce lidí. Celkem studuje v ruských školách asi 18 milionů dětí a podíl studentů studujících doma je podle oficiálních údajů mírně přes 0,5 %. Statistiky však nezahrnují všechny studenty doma, protože Ministerstvo školství bere v úvahu pouze ty, kteří jsou ve škole přiděleni ke skládání zkoušek, uvedla vychovatelka Olga Kuzněcovová.
Počet žáků přecházejících na domácí vzdělávání během pandemie prudce vzrostl a poté neustále rostl na pozadí invaze na Ukrajinu a zesilování ideologického působení na děti ve školách. Od září 2023 vzdělávací instituce pořádají propagandistické "Rozhovory o důležitém" s příběhy o válce na Ukrajině a zvou účastníky, včetně bývalých zločinců a členů PMC, ke školním dětem. Úřady uvedly, že takové lekce jsou potřeba k tomu, aby se ve školních dětech "formovala láska k vlasti, hrdost na svou vlast, vlastenectví". Mnoho rodičů říká, že za odmítnutí účasti na "Rozhovorech o důležitosti" jsou děti ohroženy vyloučením. Studenti jsou také nuceni nahrávat videozprávy a vybírat pomoc pro válečné veterány.
Podle ministerstva se v letech 2023 a 2024 počet dětí v rodinném vzdělávání každoročně zvýšil o více než 15 tisíc lidí. Podle studie Moskevské pedagogické univerzity (MSPU) založené na otevřených statistikách toto číslo v letech 2016 až 2023 vzrostlo desetinásobně. Pokud před 10 lety bylo takových dětí 17,9 tisíce (0,1 % z celkového počtu studentů), pak v roce 2023 už 174,7 tisíce (1 %) vyplývá z výpočtů.
Na tomto pozadí začaly přicházet výzvy ke zpřísnění kontroly nad touto oblastí. Na konci minulého měsíce poslal poslanec Státní dumy za Tatarstán Ilja Volfson dopis vedoucímu Ministerstva školství Sergeji Kravcovovi, v němž vyzval ke zkomplikovaní přechodu na rodinnou formu vzdělávání a k ověření znalostí studentů samostatně alespoň dvakrát ročně. Jednotné Rusko také navrhlo, aby ti, kteří test nezvládnou, byli vráceni zpět do školy, protože "domácí pracovníci" dosahují horších studijních výsledků ve srovnání s ostatními školáky.
"Nezpochybňujeme právo rodičů volit, ale považujeme za nutné zavést mechanismy odpovědnosti a odborné podpory, abychom chránili zájmy dítěte," uvádí dopis.
