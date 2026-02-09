Pokud chce Rusko zaútočit, Gotland bude připraven
Seržant Björn Edvinger, 33 let, jede na vrchol kopce. Teplota se pohybuje kolem -4°C, ale vlhkost je vysoká a chlad proniká až do kostí. Vojenský vůz vybavený širokými terénními pneumatikami se zasekne ve sněhu a hlíně. Okamžik po dosažení vrcholu z jedné strany burácejí čtyři tanky z čety P18 směrem k háji stromů. Jsou to Stridsvagn 122, vylepšené verze německého tanku Leopard. Nejprve pískání munice, pak řev. Kanóny střílejí náboje ráže .25, menší ráži používanou při takových cvičeních.
"Musíme být schopni postavit se zahraniční hrozbě, až přijde čas," vysvětluje devatenáctiletý rekrut Gustav Arnström stojící vedle svého tanku. Místo manévrů: západní pobřeží švédského ostrova Gotland v Baltském moři. Cílem je odrazit letecký útok. Nepřítel na mysli: Rusko.
Říká se, že Švédové, ač dobří ve stavbě, jsou stejně zdatní a dychtiví v jejich rozebírání. To se stalo po skončení studené války na tomto ostrově, největším v Baltském moři s populací 61 000 obyvatel. Desítky let na pokraji jaderné katastrofy mobilizovali asi 25 000 vojáků — asi 2 000 nasazených na zemi — aby chránili Gotland. Železná opona padla a Švédsko, stejně jako mnoho jeho spojenců, věřilo, že mír bude věčný a armády nahraditelné. Pouze hrstka záložníků udržovala hlídku na tomto ostrově. Je o něco menší než Mallorca, ale má mimořádný strategický význam. "Kdo ovládá Gotland, může určovat, kdo bude plout nebo létat v baltském regionu," říká plukovník Dan Rasmussen, 58 let, který pluku velí. Ruská exkláva Kaliningrad je vzdálena jen zhruba 300 kilometrů.
Konec švédské letargie
Právě Moskva a její imperialistické tažení, které bylo v posledním desetiletí zuřivě rozpoutáno na Ukrajině, vytrhla Švédy z určité letargie. Ještě před nelegální anexí Krymu v roce 2014 a první invazí do východního Donbasu přelétaly ruské jaderné bombardéry nad Gotlandem v simulovaných operacích, což ve Stockholmu vyvolalo poplach. Obrana ostrova by byla nedostatečná v případě skutečného útoku. Dne 22. ledna vzlétly další dvě letadla ze severozápadního Ruska poblíž Finského zálivu, aby provedly podobný let trvající přibližně pět hodin. Dva švédské stíhací letouny, součást mise NATO — Švédsko je členem aliance od března 2024 — je doprovodily zpět na jejich základnu.
Pluk P18 od své reaktivace před téměř osmi lety roste v počtu členů. Při stavbě kasáren v severském stylu využívá ubytování na venkově jižně od Visby, hlavního města Gotlandu. Nyní čítá téměř 400 uniformovaných příslušníků, včetně profesionálních vojáků a branců. Dvacetiletý Emil Rid je jedním z nich. Pod maskovací plachtou pokrývající jeho tank, mezi stromy a keři, mluví vynikající angličtinou: "Musíme ukázat, že se dokážeme bránit a nespoléháme jen na NATO."
Švédsko si klade za cíl mít na ostrově během čtyř let brigádu o síle asi 4 500 vojáků. Do té doby by měly být v provozu nedávno získané německé protiraketové baterie Iris-T, které jsou pro ukrajinskou armádu velmi užitečné — ostrov je v současnosti chráněn švédskými systémy středního dosahu.
Pokud by Kreml ostrov obsadil, dopad na NATO by byl ničivý a ztížil by jakékoli nasazení posil do sousedních baltských států (Estonsko, Lotyšsko a Litva). Finská vojenská zpravodajská zpráva zveřejněná jen před několika dny uvedla, že "bezpečnostní situace v oblasti Baltského moře se zhoršila". Opět je na vině Kreml. "Gotland je uznávaným bodem zájmu Ruska, protože nabízí klíčovou strategickou vojenskou pozici," poznamenala švédská europoslankyně Alice Teodorescu ve své zprávě. "Zatímco naše obrana je v současnosti posilována — což je velmi pozitivní krok — je třeba udělat více tváří v tvář hrozbám, kterým čelíme."
Jezero NATO
Po připojení Švédska a Finska mnozí popisují Baltské moře jako jezero Atlantické aliance. Je to klíčová obchodní trasa pro Moskvu, která vysílá své lodě — mnohé z takzvané "fantomové flotily", která nelegálně přepravuje uhlovodíky — aby obcházely Gotland jak na východ, tak na západ. "Tyto stárnoucí a často špatně regulované lodě zvyšují riziko nehod, poškození životního prostředí a hybridních hrozeb," vysvětlila Merja Kyllönen, finská poslankyně Evropského parlamentu, která tuto zprávu sponzorovala, v e-mailu. "Řešení této výzvy vyžaduje zvýšený námořní dohled, sdílení informací a koordinovanou akci mezi baltskými a evropskými partnery."
Meit Fohlin, 54 let, je předsedkyní regionální rady Gotlandu, jakéhosi starosty ostrova, kde je pohřben filmař Ingmar Bergman. Její kancelář je v cihlové budově na jihu Visby. Ví, že její ostrov je označen červeně mezi ohroženými oblastmi země. A ví, že samotná armáda nestačí. Proto mluví o něčem neobvyklém v Evropě: totální obraně, tedy obraně poskytované zbraněmi, v kombinaci s tím, co mají k dispozici civilisté. "Musíme být soběstační," říká Fohlin, "vždy jsme na tom pracovali, ale teď máme mandát na národní úrovni". Mandát, který je pro Stockholm obzvlášť jasný po ruské invazi na Ukrajinu.
Gotland silně spoléhá na vnější zdroje i na proměnlivé počasí. Pokud dojde k výpadku proudu, narušení komunikace nebo pokud trajekty nedoručí zásoby, situace se stává kritickou. "Největší obavou je, že budeme odříznuti," pokračuje Fohlin ze Švédské sociálně demokratické strany. To by mohlo nastat kvůli cizí invazi — tématu, o kterém se častěji mluví mezi vojenským personálem než mezi civilisty — sabotáži nebo technické závadě.
Naproti radnici pracuje Alf Söderman, 57 let, ředitel civilní obrany. Jeho řeč je metodická. Byl voják a zná vojáky. Uvádí jednoduchý příklad možného scénáře: "Představte si, že je válka a armáda chce použít veškeré palivo, které máme, protože ho potřebuje. Můžete říct ano, ale jsou tu i farmáři, kteří bez benzínu nemohou pracovat a tím pádem nemohou nakrmit armádu." S takovými scénáři, cvičeními a výcvikem Söderman pracuje na tom, aby byla civilní páteř obrany Gotlandu připravena. "Společnost musí být silná, aby zvládala katastrofy," tvrdí.
Tato příprava má tři fáze, které Söderman popsal: první trvá jeden týden. Každý jedinec musí mít vše potřebné (jídlo, vodu, léky, energii atd.), aby přežil sedm dní sám. Za druhé, jakákoli kritická infrastruktura (školy, vládní úřady, nemocnice) musí být soběstačná po dobu dvou týdnů. Třetí fáze se týká Regionální správní rady. Tato instituce musí fungovat alespoň 90 dní, pokud se ostrov z jakéhokoliv důvodu izoluje.
Asi 20 km od Visby stojí skupina domů u úzké silnice v okrese Dalhem. V jednom z těchto domů se sedlovou střechou žije sedmapadesátiletá Anelli Sandgren. Je policistka. Sandgren je veselá a ochotná pomoci. Možná proto se aktivně účastní iniciativy Stark socken (Silné vesnice), kterou založila specialistka na mimořádné situace Maja Allard, která již zasahuje 42 z 92 vesnic na Gotlandu, tedy více než 15 000 obyvatel. Je to poslední článek pasivní obrany ostrova, ten, který spojuje sousedy, aby sdíleli zdroje a opevnili své domovy v případě krize.
Sandgren mluví o "probuzení lidu". "Mysleli jsme si, že vláda všechno spraví, ale není to tak." Říká, že by dokázala vydržet první týden izolace se svým manželem, nadšencem do Harley-Davidsonu, s bydlením v hlavním obývacím pokoji u ohně kamen na dřevo, s dostatkem vody a jídla ve velké spíži, dostatečným množstvím léků na nákupní vozík a alternativním systémem likvidace odpadu. Její sousedka, sedmasedmdesátiletá Ingegerd Gabrielssonová, by ten týden snadno přežila, soudě podle zásob v jejím sklepě: dřevo na vaření, desítky baterií do rádia, skříňka plná konzerv, neelektrický chladicí systém a přenosná toaleta. "Jsou mladí lidé, kteří ani nevědí, jak používat toaletu mimo domov," říká Gabrielsson zmateně.
Neváhají mluvit o možné ruské invazi, i když přiznávají, že mnoho jejich sousedů ano. "Nebojíme se," říká Sandgren, "ale jsme si více vědomi toho, že by se to mohlo stát".
