Proč jsou na olympiádě izraelští vrazi?
7. 2. 2026
Izraelské síly vyhodily do vzduchu vodní nádrž ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy.
Pretty crazy that Russian participation is blocked but Israeli participation is allowed https://t.co/PiurhOtCy1— 🏴☠️ (@calvinfroedge) February 7, 2026
Israeli forces blow up a water tank in Khan Yunis city, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/17eYyxbY5K— Ahmed Shameya (@ahmedshameya995) February 7, 2026
Footage of little Rim and her grandfather Khaled Nabhan, who were killed in Israel’s genocide. pic.twitter.com/wGyvNueM5x— GPX (@GPX_Press) February 7, 2026
Israel was booed at the Olympics yesterday. Good time to remind you that the entire team is made up of IDF troops. Here is my full investigation https://t.co/42FRBPYyBy https://t.co/R1Bamd5Sva— Richard Medhurst (@richimedhurst) February 7, 2026
Gaza is being bombed before your eyes.— Abdullah Omar🇵🇸 (@Abdullah_Om3r03) February 7, 2026
Don’t let the algorithm silence you.
Don’t scroll past. Don’t look away.
Speak up. Share. Care. pic.twitter.com/04AtWfPhdl
V Bruselu se konají masivní protesty na podporu Gazy, které odsuzují pokračující porušování lidských práv izraelskou okupací.
A opět aktuální - nejlepší klip ever🤣🤣🤣 https://t.co/vtWyyc8X8O— Ivana Dresia (@DresiaIvana) February 7, 2026
Solidarita s dokaři ve 21 přístavech ve Středomoří a Evropě, kteří zastavili provoz, aby zablokovali dodávky zbraní do Izraele. To je to, čeho se naši vládci bojí nejvíc: že se dělníci spojí, aby se navzájem osvobodili od kapitalismu a imperialismu.
Massive protests take to the streets in Brussels in solidarity with Gaza, denouncing the ongoing violations by the Israeli occupation. pic.twitter.com/nGZ55N2hJb— Quds News Network (@QudsNen) February 7, 2026
Dnes se v Berlíně konala masivní demonstrace, která požadovala ukončení izraelského násilí proti palestinskému lidu.
Solidarity to the dock workers across 21 ports in the Mediterranean and Europe for shutting down operations to block arms shipments to Israel. This is what our rulers fear most: Workers coming together to liberate each other from capitalism and imperialism.pic.twitter.com/9zSlnONEUT— Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) February 7, 2026
Španělský král: „Násilí v Gaze dosáhlo NEPŘEDSTAVITELNÉ úrovně... Nezačalo to 7. října!
A massive demonstration took place in Berlin today to call for an end to the Israeli violence against the Palestinian people. pic.twitter.com/w9IJlxaaNs— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 7, 2026
King of Spain:— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 7, 2026
"Violence in Gaza has reached an UNIMAGINABLE level... It did NOT start on Oct 7th!" pic.twitter.com/B6fn5SCkpi
Jsem černý Palestinec ✊
Nejsme teroristé.
Jsme zapomenutí, hladoví a vyhnaní 💔
Žádáme jen důstojnost, svobodu a život.🍉🇵🇸
I am a Black Palestinian ✊— 🍉manar.mansor from gaza (@mnar925311) February 6, 2026
We are not terrorists.
We are forgotten, starving, and displaced 💔
All we ask for is dignity, freedom, and life.🍉🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/Jti1o8qlMV
Diskuse