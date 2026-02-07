Proč jsou na olympiádě izraelští vrazi?

7. 2. 2026

čas čtení 3 minuty
Je dost šílené, že účast Ruska je blokována, ale účast Izraele je povolena. Izraelské síly vyhodily do vzduchu vodní nádrž ve městě Khan Yunis na jihu pásma Gazy.



Záběry malé Rim a jejího dědečka Khaleda Nabhana, kteří byli zabiti při izraelské genocidě.
Izrael byl včera na olympijských hrách vypískán. Je to vhodná příležitost připomenout, že celý tým tvoří vojáci IDF, izraelské armády. Zde je moje kompletní vyšetřování.

 

V Bruselu se konají masivní protesty na podporu Gazy, které odsuzují pokračující porušování lidských práv izraelskou okupací. Solidarita s dokaři ve 21 přístavech ve Středomoří a Evropě, kteří zastavili provoz, aby zablokovali dodávky zbraní do Izraele. To je to, čeho se naši vládci bojí nejvíc: že se dělníci spojí, aby se navzájem osvobodili od kapitalismu a imperialismu. Dnes se v Berlíně konala masivní demonstrace, která požadovala ukončení izraelského násilí proti palestinskému lidu. Španělský král: „Násilí v Gaze dosáhlo NEPŘEDSTAVITELNÉ úrovně... Nezačalo to 7. října!

Jsem černý Palestinec ✊
Nejsme teroristé.
Jsme zapomenutí, hladoví a vyhnaní 💔
Žádáme jen důstojnost, svobodu a život.🍉🇵🇸




