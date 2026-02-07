Krajně pravicoví voliči jsou jen slabým článkem ve strachu
7. 2. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 3 minuty
Je něco paradoxního na síle, která se buduje číslem. Když se davy shromažďují pod vlajkami slibujícími navrácení ztracené velikosti, obnovení údajně přirozeného řádu věcí, nevidíme vlastně moc — je to strach, který se snaží maskovat jako odvaha.
Rétorika je známá: jsme napadáni, naše kultura je ničena, naše tradiční hodnoty jsou v ohrožení. Politická korektnost se změnila v roubík, feminismus v hrozbu pro rodinu, diverzita v trojského koně. A tak lidé, kteří se nikdy necítili obzvlášť utlačovaní, najednou objevují, že jsou oběti. Oběti učitelů, kteří vyučují dějiny s více nuancemi, dětí, které zpochybňují genderové role, imigrantů překračujících hranice v boji o přežití.
Co mají tito lidé společného? Není to vlastně útlak — koneckonců nadále obsazují stejné mocenské pozice jako vždy, stejná zaměstnání, stejné tribuny. Co sdílejí, je hrůza z možnosti, že i jiní by je mohli obsadit. Je to strach, že křeslo u stolu, historicky vyhrazené, musí být nyní sdíleno.
Když máš kladivo, říká se, každý problém vypadá jako hřebík. Když máš většinu, každá nepříjemnost vypadá jako ospravedlnění útoku. Zbraň — ať už je to hlasovací lístek, symbolické násilí nebo dokonce fyzické násilí — chce být použita. A pak začínají hony: na jiné, na odlišné, na ty, kdo si troufají zpochybnit, zda věci musí pokračovat tak, jak vždy byly.
Je v tom zvrácená logika. Aby se skupina cítila silná, potřebuje slabého, proti kterému se vymezí. Aby se identita vybudovala, potřebuje "druhého", který je vším tím, čím "my" nejsme. A čím je tento druhý zranitelnější, tím lépe — protože vítězství přichází snadno a potvrzení je okamžité. Vyhnat transsexuála z toalety, kriminalizovat učitele, který mluví o otroctví, deportovat uprchlíka: malá vítězství, která živí iluzi velikosti.
Co tito lidé nedokážou vidět — nebo předstírají, že nevidí — je, že právě tato potřeba útočit odhaluje pravý opak toho, co si myslí, že promítají. Není to síla. Je to křehkost. Je to děs z pohledu dovnitř a zjištění, že možná nejsou tak výjimeční, tak zasloužilí, tak nadřazení, jak by rádi věřili. Že možná jejich úspěchy nejsou jen plodem zásluh, ale předem zfalšované hry.
Proto se potřebují seskupit. Samy by pochybnosti byly nesnesitelné. Ale v houfu, pod pokřiky a symboly odkazujícími na mytologickou minulost, která nikdy neexistovala přesně tak, jak si představují, dokážou umlčet vnitřní hlas, který šeptá nepříjemnou pravdu: že neútočí, protože jsou silní, ale protože se bojí objevit se jako křehcí.
A mezitím na druhé straně stojí ti, kdo skutečně znají křehkost — protože ji žijí na vlastní kůži každý den. Ti, kdo se nikdy nemuseli přesvědčovat, že jsou silní, protože prostě musí přežít. Tito nevycházejí na lov. Nepotřebují si nic potvrzovat útokem na nikoho. Žádají jen základní věci: existovat, dýchat, mít právo na stejnou zem, po které všichni šlapou.
Ale pro ty, kdo vybudovali celou svou identitu na fantazii nadřazenosti, i tato žádost zní jako válečné prohlášení.
A tak pokračujeme: většiny ozbrojené až po zuby, mířící děly na ty, kdo jen chtěli projít nepovšimnutě. Nazývají to sebeobranou. Nazývají to hodnotami. Nazývají to čímkoli, jen ne pravým jménem: zbabělost.
217
Diskuse