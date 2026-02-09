Trumpova administrativa znovu povolila dvakrát zakázaný pesticid
9. 2. 2026
Tento krok přichází navzdory tomu, že federální soudy v letech 2020 a 2024 zrušily předchozí schválení sporného herbicidu Agenturou pro ochranu životního prostředí.
"Toto rozhodnutí přímo reaguje na silné zájmy amerických pěstitelů bavlny a sóji, zejména pěstitelů v celém Cotton Beltu, kteří jasně a konzistentně vyjadřují kritické výzvy, kterým čelí bez přístupu k tomuto nástroji pro kontrolu odolných plevelů ve své pěstební plodině," uvedla EPA ve svém prohlášení.
Trvalou obavou ohledně dicamby je "drift": když se chemikálie při vysokých teplotách odpařuje, může se šířit na kilometry daleko a otrávit jiné farmy, domácí zahrady i stromy a rostliny.
Soudní rozhodnutí z roku 2020, které poprvé zrušilo schválení dicamby, zjistilo, že způsobila škody na milionech akrů a "roztrhala sociální strukturu mnoha zemědělských komunit".
EPA tuto obavu uznala jako skutečnou, ale uvedla, že zavedením určitých omezení, jako je snížení množství použití a vyhýbání se aplikaci při vyšších teplotách, je bezpečné.
Zemědělský gigant Bayer, který získal dicambu při koupi Monsanta, tuto zprávu uvítal a uvedl, že chemikálie bude prodávána pod názvem "Stryax".
"S federální registrací v ruce zahájíme proces získávání státní certifikace," uvedl ve svém prohlášení Ty Witten, viceprezident společnosti pro obchodní správu.
"V následujících týdnech spustíme příležitosti ke školení aplikátorů a vzdělávání o správě, abychom zajistili, že pěstitelé a aplikátoři budou mít s herbicidem Stryax co nejlepší zkušenost."
Ochránci životního prostředí tyto záruky odmítli jako nedostatečné – například poukázali na to, že nové schválení umožňuje celoroční používání, včetně nejteplejších letních měsíců.
"Je jasné, že se starají o zájmy znečišťujících firem mnohem více než o zájmy veřejnosti, a to proto, že tuto kancelář vedou bývalí lobbisté z průmyslu," řekl Nathan Donley, ředitel environmentálních věd v Centru pro biologickou rozmanitost.
Kyle Kunkler, bývalý lobbista Americké asociace pro sóju, je nyní zástupcem asistenta administrátora pro pesticidy v Úřadu pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění EPA.
Rozhodnutí také rozrušilo aktivisty MAHA – příznivce ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho Jr.
Kelly Ryerson, která loni odstartovala petici požadující rezignaci administrátora EPA Lee Zeldina kvůli schválení pesticidů, řekla AFP, že je "velmi zklamaná".
"Je jasné, že je to práce chemických lobbistů, kteří jsou nyní rozmístěni po celé EPA a nejsou spojeni s hnutím MAHA ani s mandátem prezidenta Trumpa," řekla.
Alexandra Munoz, molekulární toxikoložka, která občas spolupracuje s hnutím MAHA, také tento krok kritizovala.
"Schválení EPA pro nadměrné použití dicamby povede k jedovatému driftu, který poškodí americkou zemědělskou půdu a posune nás dále od budoucnosti, kde může prosperovat regenerativní zemědělství."
"Toto rozhodnutí není to, co je potřeba k tomu, aby Amerika byla opět zdravá," řekla agentuře AFP.
Zdroj v angličtině: ZDE
