Izraelský voják shodil Palestince z kola
9. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
Izraelské okupační síly dnes napadly palestinského muže na kole v ulici Al-Nafaq v Qalqilya. Video ukazuje vojáka, který se k němu přiblížil a bez zjevného důvodu ho srazil z kola. Jedná se o další příklad rutinního násilí, kterému jsou Palestinci vystaveni pod okupací.
