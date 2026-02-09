Izraelský voják shodil Palestince z kola

9. 2. 2026

čas čtení < 1 minuta

Izraelské okupační síly dnes napadly palestinského muže na kole v ulici Al-Nafaq v Qalqilya. Video ukazuje vojáka, který se k němu přiblížil a bez zjevného důvodu ho srazil z kola. Jedná se o další příklad rutinního násilí, kterému jsou Palestinci vystaveni pod okupací.



0
Vytisknout
387

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2026