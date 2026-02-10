Konec digitální normalizace
10. 2. 2026
Michaela Mlíčková Jelínková:
Posledních pár let bylo ve znamení normalizace nenormálnosti: děti přecházející ulici s očima přilepenýma na obrazovku mobilu, batolata se smartphonem v kočárku, my všichni závislí na sítích - a nikdo nic neříkal. To teď končí. Poslední tři dny přinesly v tomto ohledu dvě přelomové události.
1️⃣ Za prvé: Evropská komise v pátek 6.2. předběžně shledala, že TikTok porušuje evropské zákony, konkrétně Nařízení o digitálních službách, a to návykovým designem své služby, kterým mohl poškodit uživatele včetně dětí. Vytýká TikToku nekonečné scrollování, automatické přehrávání, push notifikace atd. a také složité a user-nefriendly rodičovské kontroly. Sečteno podtrženo, Komise chce, aby TikTok design své služby změnil. Firma už se samozřejmě tvrdě ohradila. Čeká nás obrovská evropská právní bitva, na jejímž konci může být změna systému k lepšímu.
‼️Spoustu věcí to ale mění už teď. Především to, že KAŽDÝ má teď černé na bílém, že TikTok NENÍ OK ze své samotné podstaty (plné znění tiskové zprávy Komise v komentáři). Tím, že to teď hlavní autorita ve vymáhání evropského práva jasně pojmenovala, už to nelze okecat. Jen pro úplnost: je asi každému jasné, že TikTok není jediná návyková síť...Věřím, že tím končí ta nejhorší etapa Divokého digitálního západu a začíná "etapa vlády práva". Připomínám, že Česko doteď sabotovalo to, aby u nás zmíněné Nařízení o digitálních službách platilo a čelí za to od loňského května žalobě před Evropským soudním dvorem. Je to nechutné. Věřím, že se teď ledy pohnou i v tomto.
TikTok a další podobné firmy mají ovšem velké potíže i za oceánem. V Kalifornii probíhá soud s pozůstalými obětí sociálních médií.
Pokud by se prokázalo v USA i EU, že technologické firmy skutečně záměrně poškozovaly děti pro svůj finanční zisk, čeká nás nejspíš i v EU obdoba soudů o odškodnění podobných těm proti výrobcům cigaret. Proto teď technologické firmy napnou veškeré síly, aby rozhodnutí soudu resp. řízení v EU zvrátily.
2️⃣ Druhá velká věc je, že český premiér a vicepremiér veřejně prohlásili, že jsou pro zákaz sítí do 15 let. To je v zemi, kde politici často působí spíše jako zaměstnanci PR oddělení technologických firem, skutečně nevídané.
Nyní je třeba doufat, že premiér nezmění názor. Nechal se totiž slyšet, že mu omezit sítě doporučili experti. Jenže v Česku je mnoho expertů, kteří tvrdí dlouhé roky, že sítě jsou spíše dobrá věc, že vše je chyba rodičů, že šest hodin hraní videoher denně je ještě OK nebo dokonce že smartphony pomáhají spánku.
Proto je teď klíčové, aby premiér postupoval transparentně a po vzoru Dánska, Finska či Francie zřídil panel pro digitální závislosti složený ze skutečně nezávislých odborníků včetně těch, kteří v české debatě doteď chyběli: pediatrů, psychiatrů, psychologů a expertů na vývoj dítěte. Tato komise by měla předložit doporučení vládě, jak postupovat. Nemusí mít zrovna 143 stran, jako zpráva, kterou si nechal zpracovat prezident Macron. Stačí třeba doporučení a la Komise pro wellbeing, kterou svolala dánská vláda a která ve 37 bodech říká mimo jiné to, že experti nedoporučují pořizovat smartphony dětem před 13 roky věku a že smartphony do škol nepatří. Prostě se debata nemá odehrávat za zavřenými dveřmi, ale má být součástí demokratické diskuse, edukace rodičů a každého z nás. Občané mají právo vědět, kdo hájí který názor. A že nemá střet zájmů, tedy že na svou činnost nepobírá finance od telekomů a tak. To je hodně důležité. Může to být velká lekce z demokracie.
Proto mají důležitou úlohu i média - stále ještě jsou to ona, kdo formuje veřejnou debatu. Bylo by fajn, kdyby dávala prostor i zastáncům regulace, což se dosud příliš nedělo. Jednoznačně převažoval bezbřehý technooptimismus.
Věřím, že jsme na začátku konce digitální normalizace. Kéž by na konci té cesty bylo méně nenávisti a společenské polarizace - a především šťastnější a zdravější dětství.
‼️A jedna důležitá věc na závěr: Zákaz sítí ve skutečnosti není zákazem pro děti, jak se stále opakuje, ale ZÁKAZ PRO FIRMY dělat pomocí manipulace z dětí své (ideálně celoživotní) zákazníky.
