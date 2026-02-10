Světová ekonomika musí překročit rámec HDP, má-li se vyhbnout globální katastrofě, varuje šéf OSN
António Guterres poukazuje na to, že světové účetní systémy by měly přikládat skutečnou hodnotu životnímu prostředí
Hospodářský růst stále ohřívá planetu. Existuje nějaké východisko?
Světová ekonomika musí projít radikální transformací, aby přestala odměňovat znečišťování a plýtvání, varoval generální tajemník OSN António Guterres.
Guterres uvedl, že budoucnost lidstva vyžaduje urgentní revizi „stávajících účetních systémů“, které podle něj vedou planetu na pokraj katastrofy.
„Musíme klást skutečný důraz na životní prostředí a jít nad rámec hrubého domácího produktu jako měřítka lidského pokroku a blahobytu. Nezapomínejme, že když ničíme lesy, vytváříme HDP. Když nadměrně lovíme ryby, vytváříme HDP.“
Po desetiletí politici a tvůrci politik upřednostňovali růst – měřený HDP – jako hlavní ekonomický cíl.
Kritici však varují, že nekonečný, bezohledný růst na planetě s omezenými zdroji vede nejen ke klimatické a přírodní krizi, ale také k rostoucí nerovnosti.
Guterres řekl: „Jít nad rámec hrubého domácího produktu znamená měřit věci, které jsou pro lidi a jejich komunity skutečně důležité. HDP nám říká cenu všeho, ale hodnotu ničeho. Náš svět není gigantická korporace. Finanční rozhodnutí by neměla být založena pouze na momentálním přehledu zisků a ztrát.“
V lednu uspořádala OSN v Ženevě konferenci s názvem Beyond GDP (Za hranicemi HDP), které se zúčastnili přední ekonomové z celého světa – včetně nositele Nobelovy ceny Josepha Stiglitze, předního indického ekonoma Kaushika Basua a odbornice na rovnost Noray Lustigové.
Tito tři jsou součástí skupiny založené Guterresem, která má za úkol navrhnout nový panel měřítek ekonomického úspěchu, který zohlední „lidské blaho, udržitelnost a rovnost“.
Ve zprávě, kterou skupina zveřejnila na konci loňského roku, se uvádí, že vzhledem k tomu, že svět v posledních dvou desetiletích čelil opakovaným globálním otřesům, od finanční krize v roce 2008 po pandemii covidu-19, je potřeba ekonomické transformace stále naléhavější.
Uvádí se v ní, že tyto otřesy byly ještě zhoršeny „trojitou planetární krizí v podobě změny klimatu, ztráty biologické rozmanitosti a znečištění“ a navíc varuje, že rychlé technologické změny narušují trhy práce a zhoršují rostoucí nerovnost.
Profesor Basu, který spolu s Lustigem spolupředsedá skupině OSN, uvedl: „Národy jsou tak zaujaté soupeřením s ostatními národy v oblasti HDP, že blahobyt obyčejných občanů a udržitelnost jsou ignorovány.
„Pokud se všechny nové příjmy dostanou do rukou několika jednotlivců a HDP poroste, očekává se, že všichni občané budou jásat. To živí hypernacionalismus, nerovnost a polarizaci.“
Profesor Lustig uvedl, že HDP nikdy nebylo „navrženo k měření lidského pokroku, přesto zůstává dominantním měřítkem úspěchu“.
„Ekonomický růst může koexistovat s chudobou, vyloučením, násilím a závažným porušováním lidských práv – výsledky, které zůstávají v konvenčních ekonomických účtech do značné míry neviditelné ... Cílem skupiny není nahradit HDP, ale doplnit jej a pomoci vládám a veřejnosti posoudit, zda rozvoj skutečně zlepšuje lidské blaho, podporuje rovnost a chrání udržitelnost nyní i pro budoucí generace.“
Iniciativa OSN navazuje na zprávu zveřejněnou minulý týden, která uvádí, že současné ekonomické modely jsou zásadně chybné, protože nezohledňují dopad klimatických šoků, jako jsou extrémní povětrnostní katastrofy a bod zlomu, a mohly by způsobit kolaps globální ekonomiky.
Tyto obavy přicházejí uprostřed rostoucí debaty v akademických, občanských a politických kruzích o tom, jak vytvořit ekonomické struktury, které jsou slučitelné s větší rovností a udržitelností. Mezi ně patří zastánci zeleného keynesiánství nebo zeleného růstu až po iniciativy post-růstu, včetně ekonomiky blahobytu a stabilního stavu. Jiní prosazují degrowth, který klade důraz na plánované omezení škodlivých a zbytečných forem výroby – zejména v bohatších zemích – ve prospěch zaměření se na společensky prospěšné části ekonomiky, jako je péče, obnovitelná energie a veřejná doprava.
Jason Hickel, politický ekonom, autor a klíčový zastánce myšlenky degrowth, říká, že tyto myšlenky získávají na popularitě. Poukázal na nedávný průzkum, který zjistil, že 73 % z téměř 800 výzkumníků v oblasti klimatické politiky po celém světě podporuje postoje post-růstu.
Řekl, že i když podporuje výzvu Guterrese k překonání HDP, samo o sobě to nestačí.
„Je zapotřebí hlubší systémová změna. Konkrétně musíme demokratizovat kontrolu nad výrobou, což nám umožní změnit to, co vyrábíme a pro koho.
