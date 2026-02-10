Kvůli průšvihům FBI je opravdu těžké předstírat, že Epstein je mrtvý
Britská autorka Laura K. píše ironické komentáře, které jsou až děsivě blízko faktům
Kolem Epsteina je nyní tolik podivností, že i rozumní novináři jako já říkají, že údajně spáchal sebevraždu. Prostě si už nejsme jistí! Vypadá to, že by to mohl být další případ, kdy jsme bázlivě přijali oficiální verzi a pak zjistili, že nám lhali. Člověk by si myslel, že už jsme se poučili, že?
Je fér říct, že posledních 24 hodin bylo matoucích. Ghislaine Maxwellová všechny překvapila tím, že se ve své cele nezabila, a vypadá to, že ani její přítel se možná nezabil. Teď stojím před dilematem: mám zůstat součástí utajování, nebo pro změnu říct pravdu?
Hm, nechte mě přemýšlet...
Je zřejmé, že pokud se Epstein nezabil, znamená to, že byl zavražděn nebo unesen. Nedokážu si ale představit proč, protože prezident Trump zjevně nemá co skrývat a Kash Patel vypadá jako tak čestný člověk. Možná Hillary Clintonová Trumpa podrazila, aby mu zabránila odhalit pravdu o UFO. Neexistuje žádné jiné racionální vysvětlení...
Nechaal bych to být a lal spát, ale bohužel existují věci, které je těžké přišít Hillary, věci, které podle mě nemůžeme přišít ani Zohranu Mamdanimu, a to je muslim.
Například Epsteinova dokumentace ukazuje, že někdo z ministerstva spravedlnosti sepsal oznámení o Epsteinově smrti 24 hodin před jeho údajnou sebevraždou. To by mohlo mít jednoduché vysvětlení, například že Palantir vynalezl technologii, která dokáže nahlížet do budoucnosti, nebo by to mohl být překlep, předpokládám. Jak jsem hloupá.
Kéž by to bylo tak snadné vysvětlit...
Nové záběry ukazují možný vstup do Epsteinovy cely díky záblesku pohybu před kamerou, který nebyl dříve zveřejněn. To se přidává k předchozím podivnostem, jako například k tomu, že ministerstvo spravedlnosti v prosinci omylem zveřejnilo falešné video a rychle ho stáhlo, a k tomu, že zveřejnilo oficiální video s chybějícími částmi. Ani já nedokážu vymyslet omluvu pro tuto blbost. Kdo jsou tito zbyteční idioti?
Jako by to nebylo dost těžké utajit, ministerstvo spravedlnosti přiznalo –sakra přiznalo–, že zakrylo krabice prostěradlem a vydávalo je za Epsteinovo tělo. Říkají, že to byla návnada, aby oklamali tisk, zatímco skutečné tělo bylo odvezeno, tedy tajně odneseno. Spojte tuto blbost s přiznáním, že po Epsteinově smrti musely být vymazány a vyměněny nefunkční pevné disky kamer, a máte materiál, ze kterého jsou konspirační teorie!
Bože, konspirační teoretici budou nesnesitelní, protože čím víc se na to dívám, tím horší ta blbost je...
Pamatujete si toho chlápka z 4chan, který 38 minut před oznámením Epsteinovy smrti zveřejnil příspěvek? Ten, co tvrdil, že je vězeňský dozorce, a řekl, že Epstein byl odvezen a těla byla zaměněna? No, Epsteinovy spisy potvrzují, že FBI vyšetřovala a zjistila, že ten chlap z 4chan byl opravdu vězeňský dozorce ve službě.
Pochybuji, že mi někdo dovolí přišít to Zohranovi, takže pokud milujete Trumpa stejně jako já, prostě křičte, že ten chlap z 4chanu je „zasranej lhář“! Co jiného můžeme dělat? Byla zveřejněna fotka Epsteinova těla, na které chybělo tetování na jeho paži. Opravdu zapomněli nakreslit falešné tetování na dvojníka, kterého zavraždili! Proboha...
Epstein v roce 2017 v písemné výpovědi potvrdil, že tetování měl od svých 18 let. Tetování v podobě ostnatého drátu je vidět na fotkách z Epsteinovy dokumentace, takže teď tvrdíme, že si ho nechal odstranit během dvou let mezi výpovědí a svou smrtí. Doufám, že mi to věříte, protože já už se v tom ztrácím...
A teď musíme mluvit o tom, že Epstein téměř zemřel oběšením/uškrcením dva týdny před svou smrtí, zpočátku obvinil svého spoluvězně a pak řekl, že byl zmatený a nevěděl, co se stalo, ale chtěl zůstat se stejným spoluvězněm. Epstein řekl vězeňskému psychologovi, že není sebevrah a je příliš zbabělý, aby si ublížil. Mnoho lidí, kteří Epsteina znali, včetně jeho bratra a komorníka, řeklo, že by se nezabil. Dokonce i Ghislaine řekla, že nevěří, že by se zabil.
A pak je tu ještě nepříjemná skutečnost, že někdo létal s dronem nad Epsteinovým ostrovem a možná ho zachytil na kameru živého. Epstein by mohl být skutečně prvním židem, který se vstal z mrtvých od dob Ježíše, i když je o něco méně působivý než jeho předchůdce. Ježíše ale pořád nenávidím víc, protože dal lidem všeobecnou zdravotní péči. Zasranej komunista.
Každopádně mě to všechno tak vyčerpalo, že už se nemůžu podílet na utajování, takže pokud mě omluvíte, jdu si zahrát Fortnite s littlestjeff1. Neptejte se...
