Izrael varoval Spojené státy ohledně připravenosti kvůli výrobě balistických raket zasáhnout Írán samostatně
11. 2. 2026
Také během nedávných setkání s americkými kolegy izraelská armáda představila několik plánů na zničení zařízení na výrobu raket v Íránu. Jeden izraelský voják popsal současný okamžik jako "historickou příležitost" k zahájení významného útoku na íránskou raketovou infrastrukturu a neutralizaci aktivních hrozeb pro Izrael a sousední státy. Současně izraelští zástupci vyjádřili obavy, že Spojené státy v případě útoku mohou Íránu zasadit pouze omezené údery, což by hlavní hrozbu neodstranilo. "Existují obavy, že Washington si může vybrat několik cílů, vyhlásit úspěch a nechat Izrael, aby se vypořádal s následky," vysvětlil jeden z izraelských vojáků.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se má 11. února setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Spojených státech, aby projednali předchozí jednání Washingtonu s Íránem o jaderné dohodě. Kancelář izraelského premiéra zdůraznila, že "jakákoli jednání musí zahrnovat omezení íránských balistických raket". Netanjahuova návštěva Spojených států bude "naléhavá", protože byla původně naplánována na 18. února. Podle představitelů Bílého domu izraelská strana požádala o přeložení schůzky na termín o týden dříve.
6. února proběhla jednání mezi Spojenými státy a Íránem za zprostředkování Ománu. Strany je hodnotily pozitivně a dohodly se na nových konzultacích, ale přetrvávaly neshody. Teherán uvedl, že je připraven zvážit dohodu o obohacování uranu bez plošného zákazu, ale odmítl vyjednávat o raketovém programu, protože se jedná o "obrannou záležitost". Trump poznamenal, že podmínkou dohody přijatelné pro Spojené státy by bylo úplné vzdání se jaderných zbraní Íránem.
