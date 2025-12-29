Ministerstvo zahraničí slíbilo, že v novém roce se Rusko zapojí do "ochrany Rusů" po celém světě
29. 12. 2025
čas čtení
1 minuta
V roce 2026 bude Rusko bojovat proti "neokolonialismu" a chránit rusky mluvící lidi "kdekoliv jsou," uvedl náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Podle něj bude klíčovým úkolem zahraniční politiky země posílit její bezpečnost "ve všech ohledech".
"Navzdory vzdálenostem, které dělí Rusko od některých zemí, bude prohlubování našeho spojenectví se sousedy, péče a ochrana Rusů a rusky mluvících [v popředí naší práce]. Kdekoliv jsou, měli by se cítit chráněni vlastí," řekl Rjabkov v rozhovoru pro Rossia-1. Vyjádřil naději, že Moskva v roce 2026 dosáhne úspěchu ve všech těchto oblastech.
Od začátku války na Ukrajině západní politici a zpravodajské služby pravidelně varují, že Kreml má v úmyslu v nadcházejících letech zaútočit na jednu nebo více zemí NATO. V červnu šéf německé Spolkové zpravodajské služby (BND) Bruno Kahl uvedl, že Moskva by mohla v baltských zemích provokovat, což ospravedlňuje "ochranou rusky mluvícího obyvatelstva".
Uvedl příklad ruské operace na anexi Krymu v roce 2014 a poznamenal, že Rusku stačí poslat do Estonska "malé zelené mužíky", aby chránili údajně rusky mluvící menšinu. Kahl poznamenala, že prezident Vladimir Putin se pokusí otestovat odhodlání NATO chránit své spojence.
Na konci října belgický ministr obrany Theo Franken uvedl, že od Moskvy by se neměla očekávat rozsáhlá invaze na území NATO, ale mohla by použít scénář "šedé zóny" zahrnující její jednotky, což by postavilo rusky mluvící menšinu v Estonsku proti "nacistickému režimu". "Než se nadějete, už anektovali část Estonska," řekl šéf rezortu.
Zdroj v ruštině: ZDE
640
Diskuse