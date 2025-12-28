Amnesty International: Pronásledování stoupenců Palestine Action v Británii je protizákonné

28. 12. 2025

5. července letošního roku byla organizace Palestine Action zakázána na základě hlasování v britském parlamentu, které se odvolávalo na zákon o terorismu z roku 2000. Od té doby policie provedla více než 2 700 zatčení za pokojné protesty. Tato zatčení jsou protiprávní. Amnesty UK zasáhla do soudního přezkumu u soudů a více než 130 000 příznivců Amnesty vyzvalo britskou vládu, aby zastavila stíhání pokojných demonstrantů.



