Sky News: Letecké údery, střelba, podchlazení: Krutá realita života v Gaze pod příměřím podporovaným USA
28. 12. 2025
Konflikt pokračuje, izraelské údery a posun hranic zanechávají stopy zkázy, od října bylo zabito více než 400 lidí a 1 000 jich bylo zraněno, zatímco obnova zůstává blokována.
Upozornění: Tento článek obsahuje popisy, které mohou někteří lidé považovat za znepokojivé. Totéž platí o videozáběrech, které doprovázejí originál tohoto článku v angličtině
V Gaze se stále pohřbívají děti.
Pětiměsíční dítě bylo zabaleno do malého rubáše z bílého plátna po izraelském útoku na školní úkryt v takzvané bezpečné zóně mimo kontrolu IDF.
29denní dítě bylo prohlášeno za mrtvé na chladném nerezovém stole v márnici poté, co utrpělo podchlazení v rodinném stanu.
Děti ve věku pouhých 8 let jsou izraelskou armádou (IDF) označovány za „podezřelé“ a zabíjeny za to, že se odvážily přiblížit k posuvné žluté linii vymezující její kontrolu.
Airstrikes, shootings, hypothermia: The harsh reality of life in Gaza under US-backed ceasefire— Sky News (@SkyNews) December 28, 2025
Read more 🔗 https://t.co/5Y1TOtXmB9
To jsou scény zkázy a zoufalství během takzvaného příměří v Gaze.
Mezinárodním novinářům je již více než dva roky zakázáno nezávisle informovat z tohoto pásma. Záběry z dronu zachycující rozsáhlé oblasti popelavých trosek jsou i přes obrazovku stále šokující.
„Je to jedno z nejvíce zdevastovaných míst na Zemi,“ říká Alessandro Mrakic, vedoucí kanceláře Rozvojového programu OSN v Gaze.
„85 % budov bylo částečně nebo zcela poškozeno a téměř 2 miliony lidí jsou v současné době vysídleny.“
Izrael v současné fázi mírového plánu vedeného USA nepovoluje dovoz stavebních materiálů a těžké techniky potřebné k obnově domů.
Jednotka pro koordinaci vládních aktivit na územích (COGAT) sdělila Sky News, že „v této fázi a v souladu s dohodou nejsou do Gazy převáženy žádné stavební materiály“.
Pro tým Alessandra Mrakice bude obnova Gazy obrovským úsilím, i kdyby Izrael povolil dovoz stavebních materiálů a zařízení.
„V nejlepším případě, pokud budeme vybaveni odpovídajícími lidskými zdroji a stroji, podle velmi předběžných výpočtů bude jen odstranění asi 60 milionů tun trosek trvat sedm let.“
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se brzy setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě, aby projednali druhou fázi jeho mírového plánu pro Gazu a budoucnost izraelských válečných front s Íránem a Libanonem.
V předvečer setkání izraelský ministr obrany Israel Katz jasně uvedl, že izraelská armáda Gazu neopustí.
„Jsme hluboko uvnitř Gazy a nikdy Gazu neopustíme, nic takového se nestane. Jsme tam, abychom bránili a zabránili tomu, co se stalo v minulosti.“
Měl na mysli útok ze 7. října 2023, kdy militanti Hamásu buldozerem zbořili hraniční zeď Gazy a vtrhli do Izraele. Více než 1 200 lidí, převážně civilistů, bylo zabito a více než 250 bylo Hamásem zajato.
Zdravotničtí představitelé uvádějí, že při následném izraelském vojenském útoku na Gazu bylo zabito přes 71 200 Palestinců, včetně nejméně 20 000 dětí.
Operace IDF pokračují i během příměří a satelitní snímky ukazují nové vojenské základny na východ od žluté linie vymezující izraelskou kontrolu jako součást první fáze Trumpova mírového plánu.
Tým Sky News Data & Forensics analyzoval satelitní snímky, které ukazují, že žluté bloky umístěné izraelskými vojáky na zemi k označení jejich území zasahují 390–490 metrů hlouběji do Gazy, než je zaznamenáno na oficiálních kanálech izraelské armády.
„V podstatě pohlcují více než polovinu území pásma Gazy, ale od uzavření dohody o příměří se neustále mění.
Každý den se mění, každý den žlutá čára pohltí více území a dosud jsme zdokumentovali, že žlutá čára pohltila 53–54 % území Gazy,“ říká Maha Hussein, strategická ředitelka organizace Euro-Med pro sledování lidských práv se sídlem v Gaze.
„Tam, kde žlutou čáru rozšířili, je mnoho lidí zabito, zraněno a terčem izraelských odstřelovačů, kvadrokoptér, dokonce i dělostřeleckého ostřelování a také leteckých útoků. Zaznamenali jsme desítky případů, kdy mezi oběťmi byli i děti.“
Jedním z nich je 16letý Zahir Nasser Shamia. Video, které sdíleli jeho přátelé, ukazuje, jak kráčí poblíž žlutých bloků, když zazní výstřel.
Další video ukazuje, jak děti běží přes trosky a křičí jeho jméno. Očití svědci tvrdí, že Zahir byl izraelskými silami střelen do hlavy a poté přejet buldozerem.
IDF přiznala, že Zahira zastřelila, a zveřejnila tuto reakci na incident: „Vojáci IDF operující v severní části pásma Gazy identifikovali dva teroristy, kteří překročili žlutou čáru a přiblížili se k vojákům, čímž pro ně představovali bezprostřední hrozbu.
Po identifikaci vojáci jednoho z teroristů zlikvidovali, aby odstranili hrozbu. Vojáci IDF v jižním velitelství zůstávají v oblasti rozmístěni v souladu s dohodou o příměří a budou pokračovat v operacích s cílem odstranit jakoukoli bezprostřední hrozbu.“
IDF nepředložila důkazy o tom, že by Zahir byl zapojen do teroristické činnosti.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od začátku příměří 10. října bylo zabito více než 400 lidí a 1000 jich bylo zraněno.
Při dalším incidentu v oblasti, která není pod izraelskou kontrolou, byla IDF ostřelována škola Gaza Martyrs School v Gaze, která sloužila jako úkryt.
Při incidentu, který podle IDF souvisel s útokem jejích vojáků na podezřelé osoby západně od žluté linie, mimo jejich území, bylo zabito nejméně šest lidí, včetně pětiměsíčního dítěte.
„Nevím, proč to dělají,“ říká Jamal Ahmed Mohamed, příbuzný rodiny, která byla zabita v úkrytu.
Diskuse