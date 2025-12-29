Jak učit v době AI?
29. 12. 2025
/
Jan Molič
10 minut
Typická situace:
připravíte žákům skvělou úlohu. Zadáte ji a během pěti
minut slyšíte: „Pane učiteli, už to mám!" Jdete se podívat
a skutečně – před vámi svítí parádní web, přesně podle
zadání. Pak se ozve druhý, třetí... a vy najednou přemýšlíte,
co budete dělat po zbytek hodiny. Ale hlavně: co se ti žáci
vlastně naučili, když všechno nakódovala umělá inteligence?
Studenti dostali svou dávku laciného dopaminu a žijí v iluzi, že
web naprogramovali oni sami. A další dávku dostali za to, že
splnili vaše zadání.
Jako učitelé byste
jim však nejradši řekli: „Vypadá to skvěle, ale vždyť to udělala
AI!" Jenže to neřeknete. Nechcete jim brát radost z výsledku,
což by vnímali jako křivdu. Zadání přeci znělo jasně:
vytvořit web podle předlohy. A to splnili. Tak kde je problém?
Má smysl AI zakazovat?
Ještě loni jsem
byl velkým fanouškem AI ve výuce. Některé úlohy jsem stavěl přímo
na
spolupráci s ní. Právě taková bude podle mě budoucnost jejich
práce.
Narazil jsem ale na tvrdou realitu: po roce mnohým žákům chybí
základní dovednosti. Používají AI na všechno, nekriticky a
pořád dokola také na triviální úkony.
Letos jsem proto
zakázal AI na školních počítačích. Ne proto, aby žáci nesměli s AI
chatovat na
mobilech, ale aby na školních počítačích nesklouzávali k
tupému copy&paste. Totiž oni ani nečtou, co jim chat vypisuje;
prostě to sázejí do konzole metodou pokus-omyl. Když to náhodou
zafunguje, jsou spokojení. (A zase ten dopamin ze zdánlivého
úspěchu.)
Nakonec se ukázalo,
že filtrování chatů je marný boj. Zakážete konkrétní chaty, jenže
AI je dnes integrovaná přímo ve vyhledávačích. Tudy cesta
nevede.
Problém vidím
především v tom falešném dopaminu. Tam je třeba hledat řešení.
Musím se ptát: zadávám úkoly správně? Evidentně ne. A pokud
jdou žáci cestou nejmenšího odporu, je to jejich chyba? Ne, je to
přirozené.
Navíc sám
pochybuji o tom, zda má klasická výuka webu – od HTML elementů
přes CSS k JavaScriptu – v době AI ještě smysl. Tento model
„kostička ke kostičce" selhává, protože AI žákovi vysype
všechny kostky naráz. Do toho přišel vibe coding, kdy umělá
inteligence programuje za vás a vy jen říkáte, „nahoře chci tři
obrázky, prostřední dvakrát delší". Jak potom učit, když si člověk
není jistý ani metodikou,
ani smyslem?
Pokud chci žáky
skutečně něco naučit, a ne jen odškrtávat body v tematickém
plánu, musím dosavadní přístup úplně překopat.
Škola jako trenažér poslušnosti
Při pohledu na
žáka, který bezmyšlenkovitě kopíruje kód z AI, se musím ptát:
Je to chyba žáka, nebo systému? Moderní školství, jak ho známe,
totiž nevzniklo jako prostor pro kreativní bádání. Jeho základy
byly položeny v 18. a 19. století s jasným cílem: vyprodukovat
poslušné vojáky a disciplinované dělníky pro továrny.
První školy měly
parametry vojenských akademií. Uniformita, pevný časový řád,
sezení v řadách a tresty za jakékoli vybočení z normy. Tento
skrytý „kurikul" učí, že cílem je odevzdat splněný úkol,
nikoli proces učení samotný. Natož aby to někoho bavilo.
Pokud je škola
vnímána jako systém příkazů a splněných „fajfek", nelze
se žákům divit, že k jejich získání používají
nejefektivnější dostupný nástroj. AI není v tomto kontextu
pomocníkem v učení, ale dokonalým nástrojem pro hacknutí
systému, který po nich chce jen výsledek. Známky.
Změnil se vůbec
tento vojenský model? Nebo si jen namlouváme, že škola učí
znalosti, zatímco jde stále hlavně o trénink poslušnosti? Co když
právě to encyklopedické memorování dvojic „básník–dílo" existuje
především proto, aby pak mohl následovat cukr nebo bič?
Jak z toho ven? Musíme se stát „architekty
problémů"
Pokud chceme
zachovat klasickou školu, musíme zásadně změnit definici toho,
co je to „úkol". Pokud lze zadání vyřešit jedním
promptem, je to špatné zadání. Cesta ven vede přes tyto změny:
-
Hodnotit
cestu, ne výsledek: Místo odevzdaného souboru musíme
hodnotit schopnost žáka vysvětlit, proč AI zvolila daný
postup, co dělá konkrétní řádek kódu a co se stane při změně
nějaké proměnné. Testování se musí změnit v diskusi. (V praxi,
bohužel, je toto časově náročné, ani se pořádně nestíhá v
rámci dvou školních hodin konzultace se všemi a žáci se
dokážou v AI kódu zorientovat překvapivě rychle, takže na mou
otázku obvykle dobře odpoví, přestože tomu pořád nerozumí.)
-
Využít nedostatků
AI: Nebýt spokojen s krkolomným kódem. Právě takový
obvykle vypadne z chatu na první dobrou. AI je skvělý sluha,
ale extrémně hloupý pán, který nechá „vymáchat" v polofunkčním
kódu, jakmile mu přestanete rozumět. Právě v ten moment, kdy
„něco nějak funguje" (ale občas ne), začíná skutečné učení a
dopamin z copy&paste vyprchává. Žáci si musí osvojit
především způsob uvažování, aby řešili věci strukturovaně,
postupně ladili, nikoli očekávali, že bude fungovat všechno
ihned naráz.
-
Znalost
základních principů: Stále musíme chtít, aby žáci uměli
napsat kus kódu (nebo pseudokódu) na papír. Aby měli povědomí,
co se děje „pod pokličkou". Stejně jako malá násobilka v
matematice, i základní programátorské principy budují v mozku
spoje, které přežijí střídání technologických trendů. Není
důležitá znalost konkrétního vyššího frameworku, ale je
důležitá znalost principu, jak ty frameworky fungují uvnitř, v
čem nám vlastně pomáhají a proč je používat.
-
Učení se
mimoděk: Samotné používání AI vystavuje žáky kódu. Pokud
se v něm vrtají, podvědomě ho analyzují. I když se nenaučí
přesně to, co bylo v plánu, proces analýzy je sám o sobě
hodnotný. (Je navíc bláhové se domnívat, že by se všichni
naučili 100% toho co po nich chcete.) Čili je nutné
nejrůznějšími způsoby prodloužit dobu komunikace s AI,
vystavit je problematice co nejdéle. A instruovat AI, aby
vysvětlovala.
-
Syntéza i
analýza: Skutečná práce experta je často o opravování
rozbitého. Úkoly by měly vypadat jako detektivní práce – tady
je funkční kód, ale něco je v něm schválně špatně. Opravte to.
Učení analýzou existujícího celku je často efektivnější než
suché probírání cyklů a podmínek. Vžycky to přirovnávám ke
stavění domu: Klasická škola nejdřív učí, jak míchat maltu,
poté jak klást cihly, a přitom vůbec neřekne, že se staví dům.
Cíl jako by byl nějaké tajemství, které mají žáci objevt „až
ve čtvrťáku". Jistě, věci člověku postupně „docvaknou", přesto
pokládám za zásadní, aby člověk neustále věděl proč a co dělá.
Nebo bych to přirovnal k postupnému zaostřování původně
rozmlženého obrázku.
-
Vibe coding
jako dovednost: Musíme žáky naučit AI používat
efektivně. Nikoli jen copy&paste z ChatGPT, ale využívání
AI editorů a konzolových nástrojů. To, že existuje šroubovák,
ještě neznamená, že umíte vyrobit stůl. I dotazování se a
postupné zpřesňování zadání je novodobé řemeslo.
Totální transformace: Konec předmětů, jak je
známe?
Otázkou zůstává,
zda toto všechno není jen „lepení děr". Možná školství
čeká totální transformace z předmětového modelu na projektový
či kompetenční model. Pokud AI píše kód, klesá hodnota
„písaře" a stoupá hodnota „architekta". Škola by se měla
přestat soustředit na to, jak se píše <img>, a začít
učit, proč daná aplikace vůbec vzniká, jakou má logiku a jak
vyřešit komplexní problém.
Učitel už nebude
zdrojem informací (tím je AI), ale mentorem, který žáka provází
džunglí možností. Pak se ovšem učitel musí sám orientovat v
problematice a ne jen být o kapitolu napřed. (Jenže shánějte
takové učitele, když v korporátu dostanou za tentýž mentální výkon
třikrát tolik!)
Nesmíme zapomínat
ani na ekonomickou bariéru. Pokud bude vzdělání závislé na
drahých AI modelech, rozdíly mezi žáky se prohloubí. Stát by měl
uvažovat o vzdělávacích licencích na AI, podobně jako platí za
Office. A Evropa jako celek by měla podporovat vlastní vývoj,
jinak budeme jen uživateli cizích AI modelů vytrénovaných na
jiných než evropských hodnotách. Regulace jsou pochopitelné, ale
pokud zablokují náš vývoj, skončí to jako s dovozem solárů z
Číny – dobrá myšlenka na začátku, závislost na konci.
Letošní rok vnímám
jako zlomový. „Vibe coding" se díky pokročilým modelům stává
normou. Máme dvě možnosti: buď budeme dál trvat na memorování
syntaxe a předstírat, že AI neexistuje (čímž definitivně
ztratíme pozornost žáků), nebo přijmeme, že role člověka v
technologiích se od základů mění.
Transformace ve
školství probíhala ovšem dávno před AI. Škola dneška nevypadá jako
škola před třiceti lety. Už dávno se neučí podle rigidních osnov.
A pokud někomu vadí, že se žáci již neučí ty kilometrové seznamy,
tak si neuvědomuje, že se dnes musejí naučit tisíce jiných věcí,
které před třiceti lety vůbec neexistovaly!
Školy nejsou
pozadu. Stále se však tápe
a hledá, co bude fungovat. Neví to nikdo.
P.S. Pokud se volá
po špičkovém školství a zároveň se věří, že za málo
peněz bude hodně muziky, tak to asi v té tradiční škole
nenaučili logicky uvažovat. V Evropě nemáme suroviny, a tak to
jediné, na čem můžeme stavět, jsou mozky našich dětí. Že by právě
proto bylo školství „logicky" podfinancované?
