Macron a EU odsoudili zákaz vydávání víz do USA, spor o „cenzuru“ eskaluje
24. 12. 2025
Washington je obviňován z „nátlaku a zastrašování“ poté, co zaútočil na pětici Evropanů stojících za kampaní za regulaci amerických technologických gigantů
Francouzský prezident Emmanuel Macron a Evropská unie obvinili Washington z „nátlaku a zastrašování“ poté, co USA uvalily zákaz vydávání víz na pět prominentních evropských osobností, které stály v čele kampaně za zavedení zákonů regulujících americké technologické giganty.
Zákaz víz byl v úterý uvalen na Thierryho Bretona, bývalého komisaře EU a jednoho z architektů zákona o digitálních službách (DSA), a na čtyři aktivisty bojující proti dezinformacím, z nichž dva jsou z Německa a dva z Velké Británie.
Opatření se týkalo také Imrana Ahmeda, britského výkonného ředitele amerického Centra pro boj proti digitální nenávisti (Center for Countering Digital Hate), Anny-Leny von Hodenbergové a Josephine Ballonové z německé neziskové organizace HateAid a Clare Melfordové, spoluzakladatelky Global Disinformation Index.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio zdůvodnil zákaz vydávání víz na Twitteru: „Příliš dlouho vedli ideologové v Evropě organizované úsilí, aby donutili americké platformy trestat americké názory, s nimiž nesouhlasí. Trumpova administrativa již nebude tolerovat tyto závažné akty extrateritoriální cenzury.“
DSA je Washingtonem vnímán jako forma cenzury, zatímco evropští lídři tvrdí, že předpisy jsou nezbytné k omezení nenávistných projevů, ale spor hrozí, že se stane součástí mnohem širšího kulturního a politického konfliktu mezi administrativou Donalda Trumpa a Evropou. Umělá inteligence a digitální technologie se vždy mohly stát hlavním polem konfrontace mezi USA a Evropou, protože tyto technologie hrají stále důležitější roli při výkonu moci.
Macron odsoudil zákaz víz v rozhořčených slovech. „ Tato opatření představují zastrašování a nátlak s cílem podkopat evropskou digitální suverenitu,“ napsal také na Twitteru. „Digitální předpisy Evropské unie byly přijaty na základě demokratického a suverénního procesu Evropským parlamentem a Radou. Platí v rámci Evropy, aby zajistily spravedlivou soutěž mezi platformami, aniž by se zaměřovaly na jakoukoli třetí zemi, a aby zajistily, že to, co je nelegální offline, je nelegální i online. Pravidla upravující digitální prostor Evropské unie nemají být určována mimo Evropu.“
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot řekl: „Národy Evropy jsou svobodné a suverénní a nemohou dovolit, aby jim pravidla upravující jejich digitální prostor byla vnucována jinými.“
Breton, bývalý francouzský ministr financí a evropský komisař pro vnitřní trh v letech 2019 až 2024, napsal: „Vrací se McCarthyho hon na čarodějnice?
„Připomínáme, že 90 % Evropského parlamentu – našeho demokraticky zvoleného orgánu – a všech 27 členských států jednomyslně hlasovalo pro DSA. Našim americkým přátelům vzkazujeme: cenzura není tam, kde si myslíte.“
Mluvčí Evropské komise uvedl: „V případě potřeby budeme rychle a rozhodně reagovat, abychom bránili naši regulační autonomii proti neoprávněným opatřením.“
EU trvá na tom, že její krok má za cíl zvýšit bezpečnost online prostředí, mimo jiné tím, že donutí technologické giganty, aby se více snažily bojovat proti nelegálnímu obsahu, včetně nenávistných projevů a materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Washington zastává odlišný názor a tvrdí, že EU ve svém úsilí bojovat proti nenávistným projevům, dezinformacím a falešným informacím prosazuje „nepřiměřená“ omezení svobody projevu a že DSA nespravedlivě cílí na americké technologické giganty a americké občany.
Platforma X Elona Muska byla EU pokutována částkou 120 milionů eur za porušení předpisů pro online obsah.
Bretona v roli pro vnitřní trh EU nahradil další francouzský politik, Stéphane Séjourné, který je výkonným viceprezidentem Komise. Séjourné vyjádřil podporu svému předchůdci slovy: „Žádné sankce nezastaví suverenitu evropských národů. Plně s ním a se všemi lidmi v Evropě, kterých se to týká, solidarizuji.“
Při představení zákazů v úterý americká náměstkyně ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Sarah Rogersová označila Bretona za „mozek“ DSA.
Německé ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že oba němečtí aktivisté mají „podporu a solidaritu“ vlády a že zákaz víz je nepřijatelný, a dodalo, že HateAid podporuje lidi postižené nezákonnými digitálními projevy nenávisti.
„Kdokoli to popisuje jako cenzuru, zkresluje náš ústavní systém,“ uvedlo ve svém prohlášení. „O pravidlech, podle nichž chceme žít v digitálním prostoru v Německu a v Evropě, se nerozhoduje ve Washingtonu.“
Diskuse