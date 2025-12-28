Izrael zabil přes 700 příbuzných palestinských novinářů v Gaze
28. 12. 2025
Izrael zabil od začátku genocidní války v Gaze v říjnu 2023 nejméně 706 členů rodin palestinských novinářů, uvádí Palestinský svaz novinářů
Výbor pro svobody svazu v sobotu pozdě večer zveřejnil zprávu, ve které uvádí, že izraelské síly systematicky útočí na rodiny novinářů v rámci války, jejímž cílem je umlčet palestinské zpravodajství.
Zpráva uvádí, že tyto útoky představují záměrnou strategii, nikoli úmrtí v důsledku války.
Izraelské násilí proti novinářům „se vyvinulo do nebezpečnější a brutálnější podoby, která se projevuje útoky na rodiny a příbuzné novinářů, což je jasný pokus proměnit novinářskou práci v existenční břemeno, za které platí cenu synové, manželky, otcové a matky“, uvedla odborová organizace.
Muhammad al-Lahham, předseda Výboru pro svobody, uvedl, že vzorec útoků v letech 2023 až 2025 odhaluje záměr Izraele potlačit nezávislé zpravodajství v Gaze.
Zaměření se na rodiny novinářů podle něj „odhaluje, že izraelská okupace vede komplexní válku proti pravdě, přičemž nerozlišuje mezi kamerou a dítětem, ani mezi perem a domovem“.
„Krev rodin novinářů zůstane živým svědectvím zločinu, kterým je snaha umlčet palestinský hlas,“ dodal al-Lahham.
Svědci vražd rodin
Výbor uvedl, že izraelské síly zabily 436 příbuzných novinářů v roce 2023, 203 v roce 2024 a nejméně 67 v letošním roce. Úmrtí pokračovala i poté, co bylo mnoho rodin násilně vysídleno a hledalo útočiště ve stanech a provizorních táborech, uvedla komise.
Komise citovala nedávný případ poblíž Khan Younis, kde byla téměř dva roky po bombardování jejich domu západně od města izraelským letectvem nalezena těla novinářky Hiby al-Abadly, její matky a asi 15 členů rodiny al-Astal.
„Stovky dětí, žen a starších osob byly zabity kvůli profesnímu vztahu člena rodiny k žurnalistice, což je flagrantní porušení všech humanitárních a právních norem,“ uvedla komise.
Podle zjištění izraelské útoky opakovaně zasáhly domy novinářů, místa jejich vysídlení a oblasti, o nichž je známo, že v nich žijí pracovníci médií a jejich příbuzní. V některých případech byly vyvražděny celé rodiny, přičemž novináři zůstali naživu, aby mohli být svědky jejich vyhlazení.
Výbor to popsal jako „kvalitativní posun“ v chování Izraele, který přešel od individuálních útoků k kolektivnímu trestání. Tím, že se rodiny staly terčem útoků, se Izrael snaží zastrašit samotnou společnost a „zlikvidovat prostředí, které živí média“.
Zabito bylo téměř 300 novinářů
Kromě počtu obětí syndikát varoval před vážnými psychickými újmami. Novináři, kteří přežili po ztrátě dětí, partnerů nebo rodičů, nyní čelí traumatu, rozpadu rodiny a drtivému pocitu viny, a mnozí z nich byli nuceni uprchnout nebo přerušit svou práci pod tlakem pokračujícího izraelského násilí.
V uplynulém roce Izrael zabil několik novinářů v Gaze při cílených vraždách – nejznámější z nich je Anas al-Sharif z Al Jazeery – a falešně tvrdil, že jsou členy Hamásu.
Podle Shireen.ps, monitorovacího webu pojmenovaného po veteránce Al Jazeery Shireen Abu Akleh, která byla zabita na okupovaném Západním břehu v roce 2022, patří mezi téměř 300 novinářů a pracovníků médií zabitých v Gaze během války trvající 26 měsíců – v průměru asi 12 novinářů měsíčně.
Organizace na ochranu svobody médií odsoudily izraelské útoky na novináře, ale zabíjení pokračuje beztrestně. Izrael nikdy nezatkl ani neobvinil žádného ze svých vojáků za zabití novinářů.
Diskuse