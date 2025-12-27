Studie zjistila, že více než 20 % videí zobrazených novým uživatelům YouTube je břečka vyrobená umělou inteligencí
Data ukazují, že sociální média jsou nyní zaplavena nekvalitním materiálem generovaným umělou inteligencí, který ročně vydělává přibližně 117 milionů dolarů
Více než 20 % videí, která algoritmus YouTube zobrazuje novým uživatelům, jsou „AI slop“, "břečka vyrobená umělou inteligencí" – materiál nízké kvality generovaný umělou inteligencí, jehož cílem je získat co nejvíce zhlédnutí, jak zjistil výzkum.
Společnost Kapwing zabývající se editací videí provedla průzkum 15 000 nejoblíbenějších kanálů YouTube na světě – 100 nejoblíbenějších v každé zemi – a zjistila, že 278 z nich obsahuje pouze AI slop.
Dohromady tyto kanály AI slop nashromáždily více než 63 miliard zhlédnutí a 221 milionů odběratelů, což podle odhadů generuje roční příjmy ve výši přibližně 117 milionů dolarů.
Výzkumníci také vytvořili nový účet na YouTube a zjistili, že 104 z prvních 500 videí doporučených v jeho feedu bylo tato umělá břečka. Jedna třetina z 500 videí byla „brainrot“ (hnití mozku), což je kategorie zahrnující AI slop a další nekvalitní obsah vytvořený za účelem zpeněžení pozornosti.
Tyto výsledky jsou momentkou rychle se rozvíjejícího odvětví, které zaplňuje velké platformy sociálních médií – od Twitteru přes Meta po YouTube – a definuje novou éru internetového materiálu: dekontextualizovaného, návykového a mezinárodního.
Analýza z letošního roku zjistila, že téměř 10 % nejrychleji rostoucích kanálů YouTube tvoří umělá břečka, která získala miliony zhlédnutí navzdory snahám platformy YouTube omezit „neautentický materiál“.
Kanály nalezené společností Kapwing jsou globálně distribuovány a globálně sledovány. Mají miliony odběratelů: ve Španělsku sleduje trendy kanály AI 20 milionů lidí, což je téměř polovina populace země. Kanály AI mají 18 milionů sledujících v Egyptě, 14,5 milionu v USA a 13,5 milionu v Brazílii.
Bandar Apna Dost, nejsledovanější kanál ve studii, sídlí v Indii a má nyní 2,4 miliardy zhlédnutí. Představuje dobrodružství antropomorfní makaky rhesus a svalnaté postavy inspirované Neuvěřitelným Hulkem, která bojuje s démony a cestuje v helikoptéře vyrobené z rajčat. Kapwing odhaduje, že kanál by mohl vydělat až 4,25 milionu dolarů.
Rohini Lakshané, výzkumník v oblasti technologie a digitálních práv, uvedl, že popularita Bandar Apna Dost pravděpodobně pramení z jeho absurdity, hypermaskulínních tropů a skutečnosti, že postrádá děj, což ho činí přístupným pro nové diváky.
Pouty Frenchie, se sídlem v Singapuru, má 2 miliardy zhlédnutí a zdá se, že cílí na děti. Zaznamenává dobrodružství francouzského buldočka – jízdu do cukrovinkového lesa, pojídání křišťálového sushi – z nichž mnohá jsou doprovázena zvukem dětského smíchu. Kapwing odhaduje, že vydělává téměř 4 miliony dolarů ročně. Cuentos Facinantes se sídlem v USA se také zdá být zaměřen na děti s kreslenými příběhy a má 6,65 milionu odběratelů, což z něj činí kanál s nejvyšším počtem odběratelů v této studii.
Kanál The AI World se sídlem v Pákistánu obsahuje krátká videa generovaná umělou inteligencí o katastrofálních povodních v Pákistánu s názvy jako Poor People, Poor Family a Flood Kitchen. Mnoho z těchto videí je doprovázeno zvukovou stopou s názvem Relaxing Rain, Thunder & Lightning Ambience for Sleep. Samotný kanál má 1,3 miliardy zhlédnutí.
Je těžké přesně určit, jak významné jsou tyto kanály ve srovnání s obrovským množstvím materiálu, který již na YouTube existuje. Platforma nezveřejňuje informace o tom, kolik zhlédnutí má ročně, ani kolik z nich pochází z obsahu generovaného umělou inteligencí.
Za těmito podivnými scénami cukrových lesů a katastrof se však skrývá polostrukturovaný, rostoucí průmysl lidí, kteří se snaží najít nové způsoby, jak zpeněžit nejmocnější platformy světa pomocí nástrojů umělé inteligence.
„Na Telegramu, WhatsAppu, Discord a diskusních fórech je spousta lidí, kteří si vyměňují tipy a nápady [a] prodávají kurzy o tom, jak vytvořit materiál, který bude dostatečně poutavý, aby vydělával peníze,“ řekl Max Read, novinář, který se podrobně zabývá AI.
„Mají to, čemu říkají zájem a prostor. Jedno téma, kterého jsem si nedávno všiml, jsou AI videa, na kterých explodují tlakové hrnce na sporáku.“
Ačkoli tvůrci AI slopu jsou všude, Read řekl, že mnoho z nich pochází z anglicky mluvících zemí s relativně silným připojením k internetu, kde je medián mzdy nižší než částka, kterou mohou vydělat na YouTube.
„Jsou to hlavně země se středními příjmy, jako je Ukrajina, spousta lidí v Indii, Keni, Nigérii, značný počet v Brazílii. Vidíte také Vietnam. Místa s relativní svobodou přístupu k sociálním sítím online,“ řekl.
Být tvůrcem břečky AI není vždy snadné. Jednak programy pro tvůrce na YouTube a Meta nejsou vždy transparentní ohledně toho, komu za obsah platí a kolik, řekl Read. Zadruhé je ekosystém AI slopu plný podvodníků: lidí, kteří prodávají tipy a kurzy, jak vytvořit virální obsah – a kteří často vydělávají více peněz než samotní producenti AI slopu.
Ale alespoň pro některé je to způsob obživy. A zatímco se neustále objevují nové, pozornost přitahující nápady – jako například explodující tlakové hrnce –, pokud jde o AI slop, lidská kreativita má mnohem menší význam než algoritmy, které distribuují materiál na Meta a YouTube.
„Tyto webové stránky jsou svou povahou obrovské stroje na A/B testování,“ řekl Read. „Téměř vše, co vás napadne, už najdete na Facebooku. Otázkou tedy je, jak najít věci, které se daří, a jak je pak rozšiřovat? Jak jich vytvořit deset?“
