Izraelská policie zatkla na vánoční oslavě Palestince oblečeného jako Santa Claus
25. 12. 2025
With Christmas approaching, celebrations in Haifa were met with chaos after Israeli police stormed the Wadi al-Nisnas neighbourhood, arresting and beating Christians in the area. pic.twitter.com/uZ1YuXYucT— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 24, 2025
Izraelská policie zatkla palestinského muže převlečeného za Santa Clause během razie na vánoční oslavě v Haifě, uvedl pozorovatel občanských práv.
Izraelští policisté v neděli ukončili akci oslavující Vánoce, zabavili vybavení a zatkli palestinského Santa Clause, DJ a pouličního prodavače. Na videu je vidět, jak policisté tlačí muže na zem a spoutávají je, zatímco přihlížející diváci sledují.
Izraelská policie v prohlášení uvedla, že muž v kostýmu Santa Clause kladl odpor při zatýkání a napadl policistu.
Organizace Mossawa Center, která hájí práva palestinských občanů Izraele, uvedla, že policie proti mužům použila nepřiměřenou sílu a že razie v hudebním sále byla provedena bez zákonného oprávnění.
K zatčením došlo v době, kdy Palestinci slaví Vánoce na okupovaném Západním břehu a v Gaze uprostřed neustálých omezení každodenního života ze strany izraelských sil.
V Betlémě se poprvé od začátku války v Gaze konaly oslavy, při nichž pochodové kapely hrály na dudy v ulicích rodiště Ježíše Krista. Věřící se zúčastnili mše v kostele Narození Páně a děti zpívaly koledy, zatímco město ožilo oslavami.
Ve válkou zpustošeném Gaze, kde bylo zabito více než 70 000 lidí a velká část infrastruktury byla zničena izraelskými bombami, oslavila malá křesťanská komunita své první Vánoce od začátku křehkého příměří. Vánoční stromky a třpytky vnesly barevné skvrny do trosek, které jsou rozesety po celém pásmu Gazy.
Izraelské útoky pokračovaly i přes svátky. Izraelští osadníci vykáceli olivové háje ve městě Turmus Ayya nedaleko Ramalláhu, zatímco izraelští vojáci vtrhli do domů a zabavili vozidla poblíž Hebronu, podle palestinské tiskové agentury WAFA.
Útoky Izraelců na křesťany jsou na vzestupu, březnová zpráva dokumentuje 32 útoků na církevní majetek a 45 fyzických útoků na křesťany.
Ve svém prvním vánočním projevu jako papež odsoudil papež Lev katastrofální humanitární situaci v Gaze, kde statisíce lidí žijí ve stanech a nevyhovujících obydlích v mrazivém počasí a dešti. Odkázal na příběh o Ježíšově narození ve stáji a řekl, že to ukazuje, že Bůh „postavil svůj křehký stan“ mezi lidmi na světě.
Diskuse