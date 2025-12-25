Izraelská policie zatkla na vánoční oslavě Palestince oblečeného jako Santa Claus

25. 12. 2025

čas čtení 3 minuty
Foto: Izraelci zatýkají Santa Clause

Česká vláda protizákonné jednání izraelských úřadů podporuje

Policisté ukončili vánoční akci v Haifě, zabavili vybavení a zatkli také diskdžokeje a pouličního prodavače

Izraelská policie zatkla palestinského muže převlečeného za Santa Clause během razie na vánoční oslavě v Haifě, uvedl pozorovatel občanských práv.

Izraelští policisté v neděli ukončili akci oslavující Vánoce, zabavili vybavení a zatkli palestinského Santa Clause, DJ a pouličního prodavače. Na videu je vidět, jak policisté tlačí muže na zem a spoutávají je, zatímco přihlížející diváci sledují.

Izraelská policie v prohlášení uvedla, že muž v kostýmu Santa Clause kladl odpor při zatýkání a napadl policistu.

 
 
Organizace Mossawa Center, která hájí práva palestinských občanů Izraele, uvedla, že policie proti mužům použila nepřiměřenou sílu a že razie v hudebním sále byla provedena bez zákonného oprávnění.

K zatčením došlo v době, kdy Palestinci slaví Vánoce na okupovaném Západním břehu a v Gaze uprostřed neustálých omezení každodenního života ze strany izraelských sil.

V Betlémě se poprvé od začátku války v Gaze konaly oslavy, při nichž pochodové kapely hrály na dudy v ulicích rodiště Ježíše Krista. Věřící se zúčastnili mše v kostele Narození Páně a děti zpívaly koledy, zatímco město ožilo oslavami.

Ve válkou zpustošeném Gaze, kde bylo zabito více než 70 000 lidí a velká část infrastruktury byla zničena izraelskými bombami, oslavila malá křesťanská komunita své první Vánoce od začátku křehkého příměří. Vánoční stromky a třpytky vnesly barevné skvrny do trosek, které jsou rozesety po celém pásmu Gazy.

Izraelské útoky pokračovaly i přes svátky. Izraelští osadníci vykáceli olivové háje ve městě Turmus Ayya nedaleko Ramalláhu, zatímco izraelští vojáci vtrhli do domů a zabavili vozidla poblíž Hebronu, podle palestinské tiskové agentury WAFA.

Útoky Izraelců na křesťany jsou na vzestupu, březnová zpráva dokumentuje 32 útoků na církevní majetek a 45 fyzických útoků na křesťany.

Ve svém prvním vánočním projevu jako papež odsoudil papež Lev katastrofální humanitární situaci v Gaze, kde statisíce lidí žijí ve stanech a nevyhovujících obydlích v mrazivém počasí a dešti. Odkázal na příběh o Ježíšově narození ve stáji a řekl, že to ukazuje, že Bůh „postavil svůj křehký stan“ mezi lidmi na světě.

„Jak tedy nemůžeme myslet na stany v Gaze, které jsou týdny vystaveny dešti, větru a chladu,“ řekl a litoval „bezbranného obyvatelstva, které je zkoušeno tolika válkami“.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
571

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2025