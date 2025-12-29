Jihoafrická republika: Studie z Pákistánu pomáhá vysvětlit další postkoloniální selhání
V pokračujícím úsilí pochopit politickou a ekonomickou stagnaci Jižní Afriky může být užitečné podívat se na další postkoloniální státy, které se na cestě k nezávislosti posunuly dál. To může pomoci objasnit otázku stagnace, se kterou se potýkají občané, politici a ekonomové.
Velká část analýz postkoloniální Afriky a Asie identifikovala jako faktory stagnace špatné vedení, autoritářství a mylné ekonomické politiky. Tyto faktory jsou důležité. Ale plně nevysvětlují, proč některé nově nezávislé státy upadly do dysfunkce, zatímco jiné dosáhly růstu. Hlubší otázkou je, jak jsou budovány, udržovány nebo ničeny instituce.
Stagnace Jihoafrické republiky nespočívá v úplné absenci růstu nebo demokracie, ale v neschopnosti proměnit politickou svobodu a ekonomický potenciál v udržitelný a inkluzivní růst, což se projevuje kvalitou života většiny.
Světová banka tuto tranzici označuje za neúplnou. Ve zprávě o přezkumu demokracie po 30 letech jihoafrické předsednictvo dospělo k závěru, že ekonomika funguje pod svým plným potenciálem, nezaměstnanost je vysoká, úroveň chudoby přetrvává v různých částech širší společnosti a nerovnost je tvrdohlavě vysoká a rasově zaujatá.
Jak čteme ve zprávě Světové banky Africa's Pulse, tyto výzvy nadále trápí většinu zemí na kontinentu.
S tím jsem se setkal při budování kapacit v oblasti ekonomické správy ve státní správě a prostřednictvím svých kontaktů s místními a asijskými univerzitami. Obecně panují obavy z úpadku státnického umění a oslabení institucí.
V této souvislosti je tato esej prezentována jako srovnávací reflexe. Umisťuje Pákistán vedle Ghany, Malajsie a Singapuru, poté se obrací ke knize bývalého pákistánského státního úředníka a nyní akademika Ishrata Husaina z roku 2018 Governing the Ungovernable. Jde o podrobnou případovou studii institucionálního úpadku. Bývalý guvernér centrální banky Pákistánu a dlouholetý vládní poradce pro reformu veřejného sektoru Husain nabízí autoritativní rámec, na jehož základě lze pochopit výkon ostatních postkoloniálních států.
Vybral jsem Pákistán, protože jeho příběh "neovladatelných" institucí je podobný příběhu Jihoafrické republiky – ve srovnání se Singapurem, jehož úspěch je určen výkonem institucí.
Tento rámec používám k reflexi Jižní Afriky a ukazuji, jak zajetí elitami, institucionální slabost a cykly obratů vysvětlují její současnou stagnaci.
Neovladatelnost Pákistánu
Husain označil neovladatelnost za klíčový faktor stagnace Pákistánu. Neovladatelností nemyslí úplný chaos (i když v Pákistánu je příliš velká politická nestabilita). Tento termín používá k popisu státu, kde instituce existují, ale selhávají.
Pákistán, píše, rozvíjel
"dobře zakořeněný systém, v němž politické, byrokratické, podnikatelské a profesní elity spolupracují na vymáhání renty na úkor širší společnosti" (strana 41).
Každá větší krize mohla být vysledována zpět k tomuto deficitu správy (s. 43). Musíme dodat, že v mnoha postkoloniálních státech v Africe a Asii se instituce buď stále formují, nebo neexistují.
Instituce, které by měly poskytovat služby, místo toho slouží vymahačům renty. Daňové úřady, energetické společnosti a policie využívaly své uvážení pro soukromý zisk (str. 70–72). Elity blokovaly reformy, protože těžily z dysfunkce. I když reformy začaly, byly rychle zrušeny.
Neovladatelnost tedy znamená, že instituce existují jen podle názvu, nikoli obsahem.
Husain identifikuje koalice, které těží ze slabosti institucí a odporují reformám.
- Politické dynastie ovládají strany bez vnitřní demokracie a využívají zákonodárné sbory jako platformy pro patronáž (s. 134).
- Armáda zasáhla v letech 1958, 1977 a 1999 a omezila civilní instituce (str. 140–144).
- Úředníci zneužívali pravomoci k vybírání renty (s. 155).
- Podnikatelské a pozemkové elity se bránily zdanění a hájily dotace (s. 160–165).
- Orgány činné v trestním řízení byly paralyzovány úplatkářstvím a politickými jmenováními: Zákon a pořádek musí trpět, když jsou policejní úředníci jmenováni... Spíše než [by rozhodovala] profesní kompetence. (s. 172).
Tyto skupiny společně učinily Pákistán v praxi neovladatelným.
Husain poukazuje na několik vzájemně propojených příčin: vakuum po smrti Mohammeda Aliho Jinnaha, prvního generálního guvernéra Pákistánu (1947–48) (s. 22–24), opakovanou vojenskou dominanci (s. 140–144), slabé dynastické strany (s. 134), korupci v klíčových sektorech (s. 70–80), cykly reforem a jejich rušení (s. 112–115), zakořeněné klientelistické sítě (s. 180–182) a systémový deficit správy vlády, který podkopává zdanění, energie, právo a poskytování služeb (s. 200–210).
Jižní Afrika odráží stejné vzorce
Politickou a ekonomickou stagnaci Jihoafrické republiky lze definovat jako dlouhé období, během nějž stát bojuje o růst, snížení nerovnosti a obnovení schopnosti správy, navzdory přítomnosti demokratických institucí a ekonomického potenciálu. To zpochybňuje teorii jihoafrické výjimečnosti, protože jsme svědky stejného trendu politických a ekonomických elit, jejichž rozhodnutí vedou k ovládnutí institucí a zničení veřejné hodnoty.
V Jihoafrické republice je role ekonomických a politických elit klíčová pro pochopení institucionální křehkosti. Zondo komise pro vyšetřování státního ovládnutí (2018–2022) odhalila, jak sítě politických vůdců, vysokých byrokratů a podnikatelských elit spolupracovaly na systematickém oslabování veřejných institucí pro soukromý prospěch.
Státní podniky jako Eskom, Transnet a South African Airways byly terčem korupce při zadávání, nadhodnocených smlouvách a politickém klientelismu, což oslabovalo jejich schopnost poskytovat služby a podporovat ekonomický rozvoj. Komise ukázala, že zajetí elitou narušovalo fungování klíčových institucí odpovědnosti, včetně Národního státního zastupitelství a orgánů činných v trestním řízení, které byly kompromitovány, aby chránily mocné jednotlivce před dohledem.
Tyto praktiky narušovaly důvěru veřejnosti, vyčerpávaly fiskální zdroje a upevňovaly politickou stagnaci. Svědectví probíhající komise vedené bývalým soudcem Mbuyiselim Madlangou odrážejí příběhy vyprávěné na Zondo komisi a nyní, stejně jako v Pákistánu, ukazují "neovladatelnost" trestního soudnictví.
Stejně jako v Pákistánu jsou policie a Národní státní zastupitelství politizovány a oslabeny. Armáda, která byla kdysi regionální silou, upadá kvůli klesajícím rozpočtům a nedostatku dovedností. Imigrace je kompromitována nekonzistentní politikou, korupcí na ministerstvu vnitra a propustnými hranicemi. Místní samospráva je nejslabším článkem, odsuzovaným za špatné vedení, neschopnost a selhávající služby.
Proto v případě Jihoafrické republiky nelze neovladatelnost nebo institucionální slabost vysvětlit pouze koloniálním dědictvím nebo strukturálními omezeními, i když na těch záleží – apartheidní režim byl zkorumpovaný. Neovladatelnost byla aktivně vytvářena a udržována elitami, které vyprázdnily instituce určené k ochraně demokracie a rozvoje. Tyto instituce se staly nástroji vymáhání renty místo agentů národního rozvoje. Podkopaly vůli lidu ve prospěch vůle elit, které podkopávají odpovědnost.
Stejně jako v Pákistánu existují instituce, ale selhávají. Jsou zajaty elitami. Začínají reformy – ale ty reformy málokdy vydrží. Proč?
Srovnání je poučné. Ghana upadla do převratů. Malajsie přežila, ale s nerovnoměrnou správou. Pákistán dovolil, aby patronáž zkorodovala jeho základy. Jihoafrická republika vykazuje stejné příznaky: nedostatky příjmů, kolaps energetiky, dopravní paralýzu, selhání policie, oslabenou obranu, propustné hranice a selhávající obce.
Singapur záměrně budoval silné instituce a prosperoval.
Některé odpovědi
Husain varuje před "rozsáhlými reformami, které se zhroutí při každém volebním cyklu" (s. 245). Místo toho volá po "selektivních, sekvenčních a postupných reformách, které mají široký konsenzus" (s. 246). Důsledky pro Jižní Afriku jsou jasné.
Politická uspořádání musí být resetováno tak, aby instituce sloužily občanům, nikoli frakcím. Základní instituce musí být obnoveny: soudy, daňové úřady, energetické služby, policie a státní zástupci. Koalice musí být budovány kolem národních cílů bezpečnosti, růstu a spravedlnosti (s. 252).
Srovnávací lekce jsou poučné. Singapur ukazuje odměny disciplinovaného vládnutí, zatímco Malajsie ukazuje limity částečné reformy. Především platí, že obnova bude trvat desetiletí, stejně jako úpadek (s. 260).
Od oddělení Pákistánu v roce 1947 přes nezávislost Ghany v roce 1957, od oddělení Malajsie a Singapuru v roce 1965 až po demokratickou transformaci Jihoafrické republiky v roce 1994, postkoloniální státy spojily rané naděje s testem budování institucí. Některé uspěly, jiní zaváhaly.
Husainova kniha ukazuje, že neovladatelnost není chaos, ale vyprázdnění institucí, dokud existují jen na papíře. Jihoafrická republika odráží tuto realitu.
Případ Pákistánu také popírá představu, že kulturní nebo náboženská homogenita zaručuje soudržnost a růst. Přestože má větší homogenitu než mnoho sousedů, Pákistán se snaží udržet jednotu a rozvoj. Soudržnost a růst, jak potvrzuje Husainova analýza, nejsou produkty identity, ale politiky. Závisí na přítomnosti rozvojové elity schopné mobilizovat všechny výrobní síly ve společnosti, na efektivních institucích, které zajišťují realizaci a odpovědnost, a na koalicích, které přinášejí legitimitu národnímu projektu a zároveň zvládají rozpory. Bez toho se i homogenní národy rozpadají.
Pro Jihoafrickou republiku je poučení jasné. Budoucnost nezachrání výzvy k "organizační obnově", o kterých mluví přední politické strany, kulturní jednota nebo nové slogany o reformách. Bude budována prostřednictvím záměrné rekonstrukce institucí, rozvoje rozvojového vedení a vytváření koalic, které udrží legitimitu napříč politickými cykly. A vyžaduje silnější nástroje odpovědnosti a řízení následků.
Pouze díky takové dlouhé a trpělivé práci může země přejít od praktické neovladatelnosti ke skutečnému vládnutí.
Zdroj v angličtině: ZDE
