Zvuk izraelských bomb a hukot dronů přehlušují Vánoce v Gaze
25. 12. 2025
Palestinští křesťané v Gaze slaví Vánoce uprostřed křehkého příměří
Palestinský novinář Mo'men al-Halabi z Gazy v současné době čelí drsným podmínkám věznění v jižním izraelském vězení Ramon.
Podle palestinské mediální kanceláře vězňů (ASRA) je al-Halabimu, který trpí krevními sraženinami v levé noze, odepřena léčba a izraelští strážci mu neposkytují lékařskou péči, což vede k „zhoršení jeho stavu a obtížím s pohybem“.
Kromě zanedbávání lékařské péče je také vystaven podvýživě a trpí chladnými teplotami, protože má k dispozici pouze dvě deky a jednu bundu.
„To, co prožívá, je součástí systematické politiky zaměřené na novináře a svobodu projevu. Za jeho život plně zodpovídá okupační moc a požadujeme urgentní zásah v oblasti lidských práv a médií, aby byla zajištěna jeho léčba a práva,“ uvedla ASRA ve svém prohlášení.
V Betlémě se obnovily vánoční oslavy
Náměstí jesliček a úzké uličky, které ho obklopují, se naplnily zvukem bubnů a žesťových nástrojů, když betlémské skautské oddíly pochodovaly ve svých neposkvrněných uniformách.
Zpívali vánoční koledy a hráli tradiční palestinskou hudbu, čímž spojili oslavu Vánoc se svou vlastní národní identitou.
Středeční oslavy, které se konaly na Štědrý den, měly jistou dojemnost – je to poprvé za dva roky, co se takové slavnostní scény vrátily do města, které je považováno za rodiště Ježíše.
Mezi účastníky oslav byl Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma, nejvyšší katolický představitel v Palestině a širším regionu.
„Tady v Betlémě, odkud posílám vánoční poselství nejen Betlému, ale celému světu, jsem si všiml přítomnosti světla,“ řekl Pizzaballa. „A není to jen světlo slunce, ale světlo vašich krásných tváří.
„Rozhodli jsme se být světlem a světlo Betléma je světlem světa,“ dodal. „Dnes vám přinášíme mír, modlitby a srdce.“
Libanonská národní tisková agentura nyní informuje, že při tomto útoku zahynuli dva lidé.
Izraelské síly zastřelily nejméně jednoho Palestince v severní Gaze
Izraelské síly střílely na Palestince v oblasti Jabalia v severní Gaze a v okolí svých rozmístěných jednotek, přičemž zabily nejméně jednu osobu a několik dalších zranily.
Osmiměsíční palestinské dítě bylo zraněno při útoku izraelských osadníků poblíž Hebronu
Při útoku izraelských osadníků byla včera pozdě v noci zraněna osmiměsíční palestinská holčička poté, co se staly terčem útoku domy ve městě Sa'ir, severovýchodně od Hebronu, na okupovaném Západním břehu.
Podle agentury Wafa skupina ozbrojených osadníků z nelegální kolonie Asfar a nově zřízené základny v oblasti Jorat al-Khail zaútočila kameny na palestinské nemovitosti.
Útok způsobil dítěti Mayar Shalalda zranění na obličeji a hlavě. Později byla převezena do nemocnice, kde byl její stav popsán jako středně závažný.
Izraelské síly provedly nové razie v několika syrských městech v jihozápadní provincii Kuneitra, informují místní média.
Syrská arabská tisková agentura (SANA) uvedla, že izraelská hlídka složená ze dvou vozidel Hummer vyrazila z Tal Ahmar v jižní části venkova Kuneitra, jela po silnici směrem na Kudnu a Ain Zivan a poté dorazila do Suwayseh.
Izraelské síly byly nasazeny uvnitř Suwayseh, kde zastavovaly a prohledávaly civilisty a narušovaly pohyb, dodala agentura.
Hamas sděluje, že jednal o příměří v Gaze a humanitární krizi s iráckými vůdci
Delegace Hamásu vedená vysokým představitelem skupiny Osamou Hamdanem navštívila irácké hlavní město Bagdád, uvádí se v prohlášení palestinské skupiny.
Delegace uspořádala sérii setkání s iráckými vůdci a politickými osobnostmi, na nichž diskutovala mimo jiné o realizaci dohody o příměří v Gaze s Izraelem, o zoufalé humanitární situaci v enklávě a o utrpení palestinských vězňů v izraelských věznicích.
„Diskuse se zaměřily na způsoby, jak podpořit vytrvalost palestinského lidu, dokud nezíská zpět svá plná práva a nezaloží svůj nezávislý palestinský stát s Jeruzalémem jako hlavním městem,“ uvádí se v prohlášení.
Izrael sděluje, že jeho síly zatkly sedm Palestinců na okupovaném Západním břehu
Izraelská armáda uvádí, že její síly v noci zatkly čtyři Palestince ve vesnici Jayyous v okupované provincii Qalqilya na Západním břehu a tvrdí, že plánovali „teroristický útok“.
Vojáci také zatkli tři Palestince ve vesnici Haris a ve městě Deir Istiya v provincii Salfit na Západním břehu, kteří podle nich házeli kamením „na hlavní silnici“.
Izraelské síly útočí na jižní a východní Libanon
Izraelská armáda uvádí, že její síly provedly útok v obci Ansariyah v jižním Libanonu.
Izraelský dron zasáhl auto v blízkosti vesnice Hoch al-Sayyed Ali ve východním Libanonu v údolí Bekaa.
Podle OSN Izrael od loňského příměří z 27. listopadu zabil v Libanonu více než 300 lidí, včetně asi 127 civilistů.
Izraelské síly zůstávají rozmístěny v pěti oblastech jižního Libanonu a pokračují v téměř denních náletech, které podle Izraele cílí na bojovníky libanonské ozbrojené skupiny Hizballáh a její infrastrukturu.
Podle OSN zůstává více než 64 000 lidí, převážně z jižního Libanonu, vysídlených.I
Palestinská charitativní píseň „Ukolébavka“ vede britské vánoční hitparády a získává finanční prostředky pro Gazu
Píseń se dostala na první místo britské vánoční hitparády ve snaze získat finanční prostředky pro rodiny v Gaze.
Píseň natočená v pásmu Gazy a okupovaném východním Jeruzalémě, je novou verzí tradiční odbojové písně.
Během týdne se stala nejstahovanější písní.
Při izraelských útocích v Gaze ve středu byl zabit nejméně jeden Palestinec a šest lidí, včetně dítěte, bylo zraněno.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelské síly od začátku příměří v říjnu zabily v této zničené enklávě více než 400 lidí.
Úřad vlády Gazy pro styk s médii uvedl, že Izrael se dopustil „závažného a systematického porušování“ příměří, a poznamenal, že izraelské síly porušily příměří od jeho vstupu v platnost 875krát.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že izraelská delegace se ve středu setkala v Káhiře v Egyptě s představiteli zprostředkovatelských zemí, aby projednala snahy o navrácení ostatků posledního izraelského zajatce, policisty Rana Gviliho, z Gazy.
