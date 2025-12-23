Ukrajina „v temnotě“ po nejnovějších ruských útocích
23. 12. 2025
Rusko zasáhlo ukrajinské domy a energetickou infrastrukturu smrtícím raketovým útokem
Ukrajinské ministerstvo energetiky oznámilo, že v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí, byly nouzové výpadky elektřiny poté, co Rusko znovu zaútočilo na energetická zařízení.
Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byli při nejnovějších ruských útocích zabiti nejméně tři lidé v Žitomirské oblasti, včetně čtyřletého dítěte, a desítky dalších byly zraněny po celé Ukrajině.
Ruské drony a dělostřelectvo zaútočily na ukrajinskou oblast Dněpropetrovsk, jeden člověk byl zraněn
Ruské síly vyslaly drony a ostřelovaly dělostřelectvem okresy Nikopol a Kryvyi Rih v ukrajinské oblasti Dněpropetrovsk, uvedla regionální vojenská správa Dněpropetrovska.
Vladyslav Haivanenko, úřadující vedoucí správy, uvedl na Telegramu, že při útoku byla zraněna 86letá žena.
Papež vyjadřuje „velkou lítost“ nad tím, že Rusko nesouhlasilo s vánočním příměřím
Papež Leo uvedl, že zjevná neochota Ruska souhlasit s příměřím 25. prosince je „jednou z věcí, které mi způsobují velkou lítost“.
„Ještě jednou vyzývám lidi dobré vůle, aby alespoň Štědrý den respektovali jako den míru,“ řekl Leo novinářům před svou rezidencí v Castel Gandolfo v Itálii.
„Možná nás vyslyší a alespoň na 24 hodin bude na celém světě den míru.“
Válka může „pokračovat dalších 12 až 18 měsíců“
Melinda Haring z Atlantické rady vysvětluje, proč se válka mezi Ruskem a Ukrajinou pravděpodobně bude táhnout, i když se americký a ruský vyjednavači setkávají k mírovým rozhovorům.
NATO se musí připravit na možný ruský útok: německý ministr
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul varuje, že Rusko by mohlo být schopné zahájit rozsáhlý útok na území NATO.
„Nechci spekulovat o tom, jak velké je nebezpečí, že ruský prezident Vladimir Putin využije příměří k tomu, aby se dostal do pozice, ze které bude moci ještě rychleji zaútočit na území NATO. Mohu nám jen poradit, abychom se připravili na možnost, že by k tomu mohlo dojít,“ řekl německé tiskové agentuře.
Wadephul uvedl, že pokud by Rusko dosáhlo trvalého vojenského úspěchu na Ukrajině, představovalo by to „vážnou hrozbu pro NATO“ a samo o sobě by to byl důvod, aby evropští lídři pokračovali v podpoře Kyjeva.
„Čím stabilnější bude mírová situace na Ukrajině, tím dříve bude Ukrajina schopna chránit své vlastní zájmy a tím lépe to bude pro Evropu jako celek,“ řekl.
Wadephul také vyzval k posílení německých a NATO vojenských kapacit s ohledem na pravděpodobný ruský útok.
Ukrajinské síly hlásí zastavení ruského postupu v Doněcku
Ukrajinské síly uvedly, že zastavily postup ruských vojsk v centrální části Pokrovsku v Doněcké oblasti.
Východní část operační skupiny Task Force oznámila boje v oblasti Pokrovsk-Myrnohrad.
Ukrajinské síly „nadále kontrolují severní část Pokrovsku“, uvedly ve svém prohlášení a dodaly, že v centru města „naši vojáci blokují postup nepřítele“.
Polsko vyslalo stíhačky poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu
Varšava uvedla, že polské a spojenecké letouny byly vyslány, aby zajistily bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké údery na západní Ukrajinu poblíž hranic s členskou zemí NATO.
„Byly vyslány stíhačky a pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do zvýšené pohotovosti,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil v příspěvku na X.
Ukrajinská národní plynárenská společnost konstatuje, že ruské útoky způsobily „vážné škody“
Ukrajinská národní plynárenská společnost Naftogaz tvrdí, že ruské útoky, které zasáhly výrobní zařízení patřící její těžební dceřiné společnosti Ukrnafta, způsobily „vážné škody“ a odstavení některých zařízení.
Neuvádí žádné podrobnosti o tom, kde k útokům došlo, ale tvrdí, že posádky škody opravují. Nebyly hlášeny žádné oběti.
WhatsApp kritizuje omezení v Rusku po hlášeném zpomalení
Dceřiná společnost Meta kritizovala omezení svých služeb v Rusku a obvinila úřady, že se před svátky snaží připravit více než 100 milionů Rusů o právo na soukromou komunikaci.
Prohlášení WhatsAppu následovalo po opakovaném varování ruského regulačního úřadu pro komunikaci, že zcela zablokuje WhatsApp, pokud nesplní jeho požadavky na přizpůsobení svých služeb ruským zákonům.
Uvedl, že v důsledku toho přijímá opatření k postupnému omezení WhatsAppu. Tisíce Rusů si dnes stěžovaly na výpadky a zpomalení, jak ukázaly monitorovací webové stránky prověřené agenturou Reuters.
Spor se zahraničními technologickými poskytovateli se po invazi Moskvy na Ukrajinu v únoru 2022 vyostřil, když Rusko zablokovalo Facebook a Instagram společnosti Meta, zpomalilo rychlost YouTube společnosti Alphabet a udělilo stovky pokut platformám, které nesplnily ruské předpisy týkající se online obsahu a ukládání dat.
„Omezením přístupu k WhatsAppu chce ruská vláda těsně před svátky v Rusku odebrat právo na soukromou, end-to-end šifrovanou komunikaci více než 100 milionům lidí,“ uvedl mluvčí WhatsAppu.
Rusko údajně zaútočilo na ukrajinské město Kremenčuk
Ruské útoky na město Kremenčuk ve střední Ukrajině zranily dvě osoby, uvedl šéf regionální vojenské správy v Poltavě.
„V Poltavské oblasti dnes zaznělo několik poplachů před leteckým útokem. Během jednoho z nich Rusové zasáhli podnik v obci Kremenčuk. Dvě osoby byly zraněny,“ uvedl Volodymyr Kohut na Telegramu.
Kohut dodal, že na místě zasahují záchranné služby.
Ukrajina uvádí, že její síly se stahují ze Siversku
Ukrajinský generální štáb uvádí, že jeho síly se po těžkých bojích stáhly z oblasti Siversku v Doněcké oblasti.
V prohlášení na Telegramu uvedlo, že ruské jednotky měly „významnou převahu“ v počtu vojáků a vybavení a vyvíjely neustálý tlak na ukrajinské jednotky tím, že prováděly malé útoky za nepříznivého počasí.
Rozhodnutí o stažení bylo učiněno s cílem „zachovat životy našich vojáků a bojeschopnost jednotek“, dodalo.
V těžce zasažené Oděse způsobují výpadky elektřiny „velmi obtížné“ podmínky
Ukrajinská oblast Oděsa na pobřeží Černého moře byla opakovaně terčem ruských útoků, které připravily tisíce lidí o elektřinu.
Olena Dolhachova, 40letá učitelka matematiky z tohoto města, řekla agentuře AFP, že ke své práci musí používat svíčky.
„Útoky se opakují každý týden. Sotva se obnoví dodávky elektřiny, všechny naše plány jsou znovu narušeny. Zůstáváme bez elektřiny, bez stability, sedíme ve tmě dva nebo tři dny,“ řekla. „Je to velmi obtížné.“
Dolhachova uvedla, že výpadky často znamenají, že její studenti nemohou studovat v online kurzech. „Navzdory všemu pracujeme. Učíme,“ dodala. „Nevzdáváme to.“
Anastasiia Kulakivska, manažerka kosmetického salonu, řekla, že „sedm dní bez elektřiny se stalo normou“ ve městě.
„V domě je velmi rychle velká zima,“ řekla Kulakivska a dodala, že je stále obtížnější udržovat léky při správné teplotě bez ledničky a s použitím generátoru. „Například když je vaše dítě nemocné, musíte zapojit inhalátor, který nelze napájet z baterií,“ řekla agentuře AFP.
Mezinárodní podpora je „klíčová pro ochranu civilistů“ na Ukrajině: OSN
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvádí, že ukrajinští civilisté potřebují mezinárodní pomoc během eskalujících útoků Ruska v této zimě.
Zde je stručný přehled nejnovějších údajů OCHA o situaci na Ukrajině a potřebách země:
Zelenskyj děkuje EU za podporu po jednání s von der Leyenovou
Ukrajinský prezident uvítal rozhodnutí evropských lídrů z minulého týdne schválit pomoc Ukrajině ve výši 90 miliard eur (105 miliard dolarů) na období 2026–2027.
„Velmi si ceníme skutečnosti, že Evropská unie podporuje Ukrajinu v tomto mnoha ohledech rozhodujícím diplomatickém okamžiku,“ napsal Zelenskyj na X.
„V současné době probíhají jednání, která mohou zásadně změnit situaci, a je nezbytné zajistit správný tlak na Rusko v zájmu míru – společný tlak všech partnerů.“
Dodal, že s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jednal o „posílení“ pozice Ukrajiny u jednacího stolu a oba se dohodli, že v nejbližších dnech budou pokračovat v jednáních.
Více informací o tom, jak se evropští lídři minulý týden dohodli na půjčce 105 miliard dolarů pro Ukrajinu, najdete v našem článku zde.
Ruský jaderný regulátor vydal licenci pro energetický blok v elektrárně v Záporoží
Rostekhnadzor, dozorčí orgán ruské vlády pro ekologické, technologické a jaderné otázky, vydal provozní licenci pro první energetický blok, který bude uveden do provozu v jaderné elektrárně v Záporoží.
Podle prohlášení atomové agentury Rosatom, které zveřejnila ruská státní média, je na rok 2026 naplánována „generální oprava“ bloku, která je považována za „klíčový krok k zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu bloku nad rámec jeho projektované životnosti“.
„Licence pro bloky č. 2–6 by měly být získány v letech 2026–2027,“ uvedl Rosatom.
Elektrárna v Záporoží, největší jaderná elektrárna v Evropě, nevyrábí elektřinu od doby krátce po jejím obsazení během rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu před více než třemi lety. Všech šest jejích reaktorů VVER-1000 ruské konstrukce je v režimu studeného odstavení, ale k jejich ochlazení a zabránění roztavení je zapotřebí elektřina.
Ruský útok by mohl způsobit zhroucení ochranného krytu v Černobylu, říká ředitel elektrárny
Ruský útok by mohl způsobit zhroucení vnitřního ochranného krytu v nefunkční jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, varuje ředitel elektrárny, kde došlo v roce 1986 k nejhorší jaderné havárii na světě.
„Pokud by do něj přímo zasáhla raketa nebo dron, nebo dokonce spadl někde poblíž, například Iskander, nedej bože, způsobilo by to v oblasti mini-zemětřesení,“ řekl Sergij Tarakanov agentuře AFP.
„Nikdo nemůže zaručit, že ochranný kryt po tom zůstane stát. To je hlavní hrozba,“ dodal.
Úder na začátku tohoto roku prorazil díru ve vnějším radiačním plášti, což vyvolalo varování Mezinárodní agentury pro atomovou energii, že elektrárna „ztratila své primární bezpečnostní funkce“. Tarakanov však uvedl, že úroveň radiace v areálu zůstává „stabilní a v normálních mezích“.
Ruská armáda obsadila elektrárnu na začátku své invaze v roce 2022, ale o několik týdnů později se stáhla.
„Rusko musí být donuceno k míru,“ říká ukrajinský ministr zahraničí
Andrij Sybiha tvrdí, že „kolektivní transatlantická síla“ je způsob, jak přimět Rusko k souhlasu s mírovou dohodou, která ukončí téměř čtyřletou válku s Ukrajinou.
„Toho lze dosáhnout zvýšením nákladů na pokračování této války pro agresora,“ napsal ukrajinský ministr zahraničí na X a odsoudil poslední útoky Ruska na Kyjev a další části země.
Sybiha poznamenal, že „energetický systém a kritická civilní infrastruktura Ukrajiny byly primárními cíli“, zatímco obyvatelé se potýkají s chladnějšími zimními teplotami.
Dnes si obě strany konfliktu vyměňují útoky na energetické systémy druhé strany. Ukrajina se zdá být zasažena nejhůře, protože výpadky proudu postihly mnoho oblastí země.
Rutte z NATO vyzývá k neochvějné podpoře Ukrajiny v boji proti rostoucím bezpečnostním rizikům v Evropě
Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzývá k pokračující podpoře Ukrajiny v závěru roku 2025 a varuje, že Evropa bude čelit rostoucím bezpečnostním rizikům, pokud její odhodlání ochabne.
Aby se zabránilo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi v pokusu o útok na člena NATO, musí Ukrajina zůstat silná, řekl Rutte v rozhovoru pro německou tiskovou agenturu dpa.
Zdůraznil také, že členové NATO musí zvýšit výdaje na obranu v souladu se závazky dohodnutými na summitu aliance v Haagu v červnu.
„Pokud uděláme tyto dvě věci, budeme dostatečně silní, abychom se mohli bránit, a Putin se o nic nepokusí,“ řekl Rutte s odkazem na potenciální ruský útok na alianci.
Bývalý nizozemský premiér uvedl, že k přezbrojení musí dojít rychle. V závislosti na hodnocení zpravodajských služeb by jinak mohla bezpečnostní situace být nebezpečná již v roce 2027, řekl.
Ukrajinská delegace podává zprávu o jednáních v USA
Ukrajinští představitelé informovali Zelenského o výsledcích víkendového setkání s americkými vyjednavači na Floridě.
Ukrajinský prezident v příspěvku na sociálních sítích uvedl, že po setkání byly připraveny návrhy dokumentů, včetně informací o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a základním rámci pro ukončení války.
Rustem Umerov a Andrii Hnatov se setkali v Miami s americkým vyslancem Stevem Witkoffem. Po těchto rozhovorech následovalo samostatné setkání Witkoffa s ruskou delegací.
Ukrajinští vojáci odrážejí ruské ofenzívy na východě: armáda
Ukrajinská armáda potvrzuje intenzivní střety ve východní části země a uvádí, že za poslední den bylo zaznamenáno 205 bojových střetů.
Ruské síly provedly 14 leteckých útoků z velké výšky na ukrajinské území a shodily 41 řízených klouzavých bomb, uvedla ukrajinská armáda ve své nejnovější operační zprávě a dodala, že došlo k 3 857 ruským dělostřeleckým útokům, z toho 98 s raketovými systémy s vícenásobným odpalem.
V Kupjansku ukrajinská armáda potvrdila 11 útoků ruských vojáků v několika oblastech, které podle ní byly odraženy.
Dalších 58 ofenzivních vojenských pohybů bylo zaznamenáno v několika oblastech Slovjanska, zatímco další útoky zasáhly mimo jiné Lyman, Alexandrovsk a Dněpropetrovsk.
Ukrajina konstatuje, že většina ruských střel byla sestřelena protivzdušnou obranou
Ukrajinská armáda sděluje, že většina z 635 dronů a 38 raket vypálených ruskými silami během noci byla úspěšně sestřelena protivzdušnou obranou.
Generální štáb armády v prohlášení uvedl, že mnoho dronů bylo íránské výroby a bylo odpáleno z Kursku, Orla, Brjansku a několika dalších oblastí směrem na ukrajinské území.
Ruští vojáci údajně také vystřelili 35 řízených střel a tři aerobalistické projektily.
Rusko tvrdí, že převzalo kontrolu nad dvěma ukrajinskými osadami
Informovala o tom ruská státní tisková agentura RIA Novosti s odvoláním na ministerstvo obrany.
Zpráva uvádí, že ruské jednotky obsadily osady Prylipka ve východní části Charkovské oblasti a Andriivka v Dněpropetrovské oblasti.
