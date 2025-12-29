Polsko za šest měsíců na hranici s Ruskem rozmístí "zeď proti dronům"
29. 12. 2025
Tomczyk dodal, že celý systém navržený k odražení ruského útoku bude připraven za 24 měsíců. Bude zahrnovat nejen raketové systémy, dělostřelectvo, kulomety a elektronické bojové vybavení, ale také vybavení pro blokování pozemních hranic, které lze nasadit během několika hodin. Systém se stane součástí víceúrovňové obranné linie: bude integrován do opevnění vytvořených asi před deseti lety, uvedl náměstek ministra.
Náklady na projekt se odhadují na 2 miliardy eur. Bude financována především z evropských fondů v rámci programu obranných úvěrů SAFE (Security Action for Europe) a část prostředků bude přidělena ze státního rozpočtu Polska. Tomczyk poznamenal, že některé zbraně – například vícehlavňové kulomety – budou použity pouze ve válečných podmínkách kvůli potenciálnímu nebezpečí pro civilní obyvatelstvo.
Polské úřady oznámily v listopadu záměr vytvořit "zeď proti dronům". Stalo se tak poté, co v září do země pronikly dvě desítky ruských UAV. Některé z nich dokázaly uletět více než 200 km. Společně ozbrojené síly Polska a zemí NATO sestřelily tři drony.
Incident odhalil nepřipravenost efektivně bojovat proti levným dronům, protože k jejich detekci, sledování a zničení byly použity stíhačky, rakety, průzkumné letadlo, radary komplexů Patriot a polské protiletadlové systémy.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyzvala k vytvoření "zdi" proti dronům na celém východním křídle EU. Kromě Polska iniciativu podpořilo šest zemí v regionu, včetně Finska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Norska a Rumunska, a poté Dánsko, které muselo několikrát uzavřít letiště kvůli průnikům neidentifikovaných dronů.
Na setkání evropských lídrů na konci září však nebylo možné se dohodnout na společném vytvoření "zdi". Zemím vzdáleným od ruských hranic se navrhovaný plán jevil nereálný a nákladný.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse