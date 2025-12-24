USA a Ukrajina se přibližují společnému plánu na ukončení války – reakce Moskvy je nejistá
Washington a Kyjev se přiblížily společné dohodě o ukončení války na Ukrajině, a to i přes pokračující nejistotu ohledně reakce Moskvy a řadu nevyřešených otázek.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který odhalil nejnovější stav mírových jednání zprostředkovaných Washingtonem, se po intenzivních jednáních s americkým vyjednávacím týmem zřejmě dojednal několik důležitých ústupků oproti dřívějším verzím nyní zredukovaného plánu.
Bez ohledu na to, zda bude plán přijat Moskvou, znamená to pro Kyjev úspěch v přepracování dřívějšího návrhu USA, který byl kritizován jako seznam přání Kremlu. Zelenskyj uvedl, že očekává, že americký vyjednávací tým bude ve středu v kontaktu s Kremlem.
V nejnovější verzi mírového plánu Ukrajina přijímá princip demilitarizované zóny ve svých východních regionech, jejíž kontrola byla dlouho kamenem úrazu, s tím, že trvá na tom, aby Rusko provedlo podobný ústup svých sil.
Podrobnosti návrhu byly zaslány ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jeho vyslancem Kirillem Dmitrijevem a mluvčí Kremlu uvedl, že Moskva formuluje svou odpověď a nebude se k ní okamžitě veřejně vyjadřovat.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Dmitrijev informoval Putina o své nedávné cestě do Miami, kde jednal s Trumpovými vyslanci. Peskov odmítl komentovat reakci Ruska na návrhy nebo přesnou podobu dokumentů s tím, že Kreml nebude komunikovat prostřednictvím médií.
„Všechny hlavní parametry ruského postoje jsou našim kolegům ze Spojených států dobře známy,“ řekl Peskov novinářům.
Putin v posledních týdnech uvedl, že jeho podmínkou pro mír je, aby Ukrajina postoupila asi 5 000 km² Donbasu, který stále kontroluje, a aby Kyjev oficiálně vzdal svůj záměr připojit se k vojenské alianci NATO.
V rámci pokračujících složitých jednání však Ukrajina souhlasí s několika nepříjemnými ústupky. Patří mezi ně stažení některých ukrajinských vojsk z oblasti, kterou kontroluje na východní frontě, a vzdání se dlouho proklamované ambice stát se členem NATO výměnou za bezpečnostní záruky USA a Evropy, které odrážejí ustanovení článku 5 NATO. Alespoň veřejně zůstává nejasné, jak by tyto bezpečnostní záruky měly vypadat.
Nejnovější plán také požaduje stažení ruských sil z regionů Dněpropetrovsk, Mykolajiv, Sumy a Charkov, přičemž mezinárodní jednotky budou rozmístěny podél kontaktní linie, aby monitorovaly jeho provádění.
Zelenskyj představil plán během dvouhodinové tiskové konference s novináři, přičemž četl z označené a anotované verze. Naznačil, že návrhy posilují pozici Ukrajiny, přičemž Moskva čelí riziku, že USA dodají Kyjevu podstatně více zbraní a eskalují sankce, pokud Putin plán odmítne.
Zelenskyj novinářům řekl: „[Moskva] nemůže prezidentu Trumpovi říct: ‚Podívejte, jsme proti mírovému urovnání. To znamená, že pokud se budou snažit vše blokovat, prezident Trump nás bude muset silně vyzbrojit a zároveň uvalit na ně všechny možné sankce.
„V regionech Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson je linie rozmístění vojsk k datu této dohody de facto uznána jako kontaktní linie,“ řekl Zelenskyj o nejnovějším návrhu.
„Bude svolána pracovní skupina, která určí přesun sil nezbytný k ukončení konfliktu a definuje parametry potenciálních budoucích zvláštních ekonomických zón,“ dodal.
To naznačuje, že plán otevírá cestu k – ale odkládá možnosti, které Ukrajina dosud nechtěla zvážit – stažení vojsk a vytvoření demilitarizovaných zón.
„Jsme v situaci, kdy Rusové chtějí, abychom se stáhli z Doněcké oblasti, zatímco Američané se snaží najít řešení,“ řekl Zelenskyj. „Hledají demilitarizovanou zónu nebo volnou ekonomickou zónu, tedy formát, který by uspokojil obě strany.“
Jakýkoli plán, který zahrnuje stažení ukrajinských vojsk, by musel projít referendem na Ukrajině, dodal Zelenskyj. „Svobodná ekonomická zóna. Pokud o tom diskutujeme, pak musíme jít k referendu,“ řekl Zelenskyj s odkazem na plány označit oblasti, ze kterých se Ukrajina stáhne, za demilitarizovanou zónu volného obchodu.
K NATO Zelenskyj řekl: „Je na členech NATO, zda Ukrajinu přijmou, nebo ne. My jsme se rozhodli. Odstoupili jsme od navrhovaných změn ukrajinské ústavy, které by Ukrajině zakázaly vstup do NATO.“
