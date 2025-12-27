Znovu: Česko má největší počet bezdomovců na počet obyvatel. Proč s tím nikdo nic nedělá?

27. 12. 2025

čas čtení 1 minuta

 

Foto: Socha 'Homeless Jesus' od kanadského sochaře Timothyho Schmalze v Glasgow.

Píše Monika Jägerová:

 

V Praze na Hlaváku pravděpodobně umrznul člověk. Leží zabalený do oblečení na zemi, boty vedle těla. Parta policajtů v černém nanicovatě postává za nízkou červenou plachtou sahající sotva do pasu dospělého člověka. Jeden z nich balí náčiní, jeden telefonuje, ostatní přešlapují, už není kam spěchat. Možná do tepla, zpátky k cukroví. Páska třepetá v mrazivém větru uvázaná za auto a blízkou lavičku.
Já nevim. Má smysl o vánocích povídat něco o chudém uprchlickém dítěti v chlívě? Co se vlastně už jako bezdomovec narodilo?
Mám tak hroznou zlost, jak ten náš nejlepší z možných světů pod blikáním screenů dlouhodobě selhává v péči o ty nejzranitelnější. Mezitím zisky českého jednoho procenta nejbohatších letos stouply o 300 miliard. Jde si vůbec představit tolik peněz? Spíš ne.
Jestli má smysl něco slavit na vánoce, tak sociální cítění toho radikála, co se narodil. Máte-li (na rozdíl od lidí z žebříčku Forbes) pár korun navíc, tak třeba Nocleženka nebo Jako doma dělají dobrou práci a budou určitě rádi za podporu.

1
Vytisknout
642

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2025