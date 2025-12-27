Znovu: Česko má největší počet bezdomovců na počet obyvatel. Proč s tím nikdo nic nedělá?
27. 12. 2025
Foto: Socha 'Homeless Jesus' od kanadského sochaře Timothyho Schmalze v Glasgow.
Píše Monika Jägerová:
V
Praze na Hlaváku pravděpodobně umrznul člověk. Leží zabalený do
oblečení na zemi, boty vedle těla. Parta policajtů v černém nanicovatě
postává za nízkou červenou
plachtou
sahající sotva do pasu dospělého člověka. Jeden z nich balí náčiní,
jeden telefonuje, ostatní přešlapují, už není kam spěchat. Možná do
tepla, zpátky k cukroví. Páska třepetá v mrazivém větru uvázaná za auto a
blízkou lavičku.
Já nevim. Má smysl o vánocích povídat něco o chudém uprchlickém dítěti v chlívě? Co se vlastně už jako bezdomovec narodilo?
Mám
tak hroznou zlost, jak ten náš nejlepší z možných světů pod blikáním
screenů dlouhodobě selhává v péči o ty nejzranitelnější. Mezitím zisky
českého jednoho procenta nejbohatších letos stouply o 300 miliard. Jde
si vůbec představit tolik peněz? Spíš ne.
Jestli
má smysl něco slavit na vánoce, tak sociální cítění toho radikála, co
se narodil. Máte-li (na rozdíl od lidí z žebříčku Forbes) pár korun
navíc, tak třeba Nocleženka nebo Jako doma dělají dobrou práci a budou
určitě rádi za podporu.
