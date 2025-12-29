Německo: Drony narušily letecký provoz v Hannoveru
Letecký provoz byl narušen v Hannoveru v severoněmecké spolkové zemi Dolní Sasko poté, co byly v oblasti detekovány neidentifikované drony, uvedl v sobotu mluvčí letiště v Hannoveru.
Uzavření letiště Hannover trvalo od 21:47 místního času (20:47 UTC) v pátek do 0:16 v sobotu.
Původ dronů nebyl okamžitě jasný.
Kvůli uzavření bylo odkloněno sedm letadel, včetně letů směřujících do Brém, Düsseldorfu a Frankfurtu.
Spojení do Frankfurtu a Paříže byla zrušena a dva lety v Hannoveru nepřistály, takže v sobotu nemohly odletět.
Místní deník Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) uvedl, že bylo spatřeno nejméně pět dronů.
První dron byl podle zprávy spatřen ve výšce kolem 80 metrů poblíž modelového letiště poblíž letiště.
HAZ uvedl, že nejméně dva drony přiletěly k letišti v Hannoveru o hodinu později.
Německo se potýká s průniky dronů
Pozorování dronů v posledních měsících stále více narušují provoz na letištích v Německu a dalších částech střední a severní Evropy.
Začátkem října mnichovské letiště zastavilo provoz řízení letového provozu, protože město pořádalo světově proslulou akci Oktoberfest. Minulý měsíc také letiště Berlín Braniborsko krátce zastavilo lety kvůli pozorováním dronů.
Německé úřady uvádějí, že země se také potýká s rostoucím kybernetickým útokem a sabotážními plány, které podle nich jsou součástí "hybridního" tažení ze strany Ruska.
Minulou neděli šéf německé kriminální policie (BKA) Holger Münch řekl deníku Bild, že v roce 2025 bylo zaznamenáno přes 1 000 podezřelých pozorování dronů.
Uvedl, že drony byly většinou spatřeny v blízkosti vojenských zařízení, letišť a další kritické infrastruktury, jako jsou přístavy a prostory výrobců zbraní.
Na otázku, zda lze vniknutí dronů přičíst Rusku, Münch řekl, že BKA to nemůže určit se "100 % jistotou".
