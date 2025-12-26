Co by si umírající Čapek o nás asi tak pomyslel…
26. 12. 2025 / Boris Cvek
A přece kdyby se taková možnost naskytla a Čapek by byl u toho, pak by jistě s poukázáním na svůj osud apeloval na co největší integraci. Dokonce i v naprosto mírových dobách. Co bychom mohli integrací ostatně ztratit? Snad zaprděnost a zaostalost. Oč by ale byl Čapek překvapenější, kdyby zjistil, že čím větší nebezpečí zničení demokracie a nástupu brutálních siloviků nám hrozí, tím více integraci odmítáme!
A ještě k tomu se stíháme hlásit k němu, k Masarykovi (dnes už i fašisti se hlásí k Masarykovi), k tzv. suverenitě první republiky (jejíž nejvyšší důstojník do roku 1926 byl francouzský generál a která v roce 1938 děsivě reálně zjistila, že bez spojenců je její suverenita jen iluze), ba k tomu, jak se tehdy hodně zbrojilo (a že nám to zbrojení tehdy pomohlo).
