Nejezděte do stále fašističtějších USA. Je to nebezpečné
24. 12. 2025
čas čtení
3 minuty
Foto: Fašista Rubio
Bývalý komisař EU a aktivisté mají zakázán vstup do USA. Trumpova
fašistická vláda útočí na evropské regulační orgány v oblasti
technologií
Americké ministerstvo zahraničí obvinilo skupinu z
nátlaku na technologické firmy, že prý "cenzurují nebo potlačují
názory" prostřednictvím regulace dezinformací
Ministerstvo
zahraničí zakázalo vstup do USA pěti Evropanům a obvinilo je z vedení
snah o nátlak na technologické firmy, aby cenzurovaly nebo potlačovaly
americké názory, v rámci nejnovějšího útoku na evropské regulace
zaměřené na nenávistné projevy a dezinformace.
Ministr zahraničí
Marco Rubio uvedl, že pět osob, kterým byl zakázán vstup do USA – mezi
nimiž je i bývalý evropský komisař Thierry Breton – vedlo „organizované
úsilí o donucení amerických platforem k cenzuře, demonetizaci a
potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí“.
„Tito radikální aktivisté a ozbrojené nevládní organizace prosazují cenzurní opatření zahraničních států, a v každém případě se zaměřují na americké mluvčí a americké společnosti,“ uvedl Rubio v prohlášení.
V posledních měsících nařídili Trumpovi úředníci americkým diplomatům, aby vybudovali opozici proti přelomovému zákonu Evropské unie o digitálních službách (DSA), který má bojovat proti nenávistným projevům, dezinformacím a falešným informacím, ale který podle Washingtonu potlačuje svobodu projevu a ukládá náklady americkým technologickým společnostem.
V úterý pozdě v noci Breton zveřejnil na sociálních médiích: „Vrací se McCarthyho hon na čarodějnice?“
Úterní krok je součástí kampaně Trumpovy administrativy proti zahraničnímu vlivu na online projevy. Podle zákona o imigraci a státní příslušnosti bude těm, proti nimž je opatření namířeno, obecně zakázán vstup do USA a někteří z nich mohou čelit řízení o vyhoštění, pokud se již v zemi nacházejí.
Rubio nejmenoval osoby, proti kterým je opatření namířeno, ale náměstkyně ministra pro veřejnou diplomacii Sarah Rogers je identifikovala na Twitteru a obvinila je z „podněcování cenzury amerických projevů“.
Pět jmenovaných osob: Imran Ahmed, výkonný ředitel Centra pro boj proti digitální nenávisti; Josephine Ballon a Anna-Lena von Hodenberg, vedoucí německé organizace HateAid; Clare Melford, která vede Global Disinformation Index; a bývalý komisař EU Breton.
Zákaz víz přichází poté, co administrativa ve své Národní bezpečnostní strategii z tohoto měsíce uvedla, že evropští lídři cenzurují svobodu projevu a potlačují opozici vůči imigrační politice, která podle ní představuje riziko „vymazání civilizace“ pro celý kontinent.
Rogersová označila Bretona, který v letech 2019–2024 působil jako evropský komisař pro vnitřní trh, za „mozek“ DSA.
Melfordová, spoluzakladatelka Global Disinformation Index (GDI), v roce 2024 v online videu uvedla, že organizaci spoluzaložila, „aby se pokusila narušit obchodní model škodlivého online materiálu“ tím, že bude prověřovat online zpravodajské weby, aby inzerenti mohli „rozhodnout, zda chtějí financovat obsah, který polarizuje, rozděluje a škodí, nebo zda chtějí nasměrovat svou reklamu zpět k kvalitnější žurnalistice“.
Mluvčí GDI označil kroky USA za „nemorální, protiprávní a neamerické“ a „autoritářský útok na svobodu projevu a závažný akt vládní cenzury“.
Většina Evropanů spadá pod program bezvízového styku, což znamená, že k vstupu do USA nutně nepotřebují vízum. Musí však před příjezdem vyplnit online žádost v systému spravovaném Ministerstvem vnitřní bezpečnosti (DHS), takže je možné, že alespoň někteří z těchto pěti lidí byli nahlášeni DHS, uvedl americký úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby mohl diskutovat o detailech, které nebyly zveřejněny.
885
Diskuse