„Varování pro ostatní“: Podezřelá smrt vůdce milice v době, kdy Kreml znovu upevňuje svou kontrolu
24. 12. 2025
Pod freskami zdobenými stropy a zlatými ikonami moskevské katedrály Krista Spasitele se stovky mužů těsně natlačily do dolní haly, zatímco kněží zpívali modlitby za mrtvé. V pondělí smuteční hosté v tmavých zimních bundách zaplnili jedno z nejposvátnějších míst Ruska – kostel, který je obvykle vyhrazen pro státní rituály a národní vzpomínkové akce. Později, u jeho hrobu, dav zapálil jasné světlice a křičel: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“
Sešli se, aby se rozloučili se Stanislavem Orlovem, známějším pod přezdívkou „Španěl“, zakladatelem krajně pravicové jednotky Española – formace fotbalových chuligánů a neonacistických dobrovolníků, kteří bojovali jako paramilitární síla na straně Ruska na Ukrajině.
Ruské proválečné telegramové kanály prezentovaly pohřeb jako akt posvěcení: velitel z bojiště byl pochován v srdci duchovního a politického establishmentu Moskvy. Uprostřed této vážnosti však jeden detail nápadně chyběl. Nebyla zmíněna žádná oficiální příčina smrti – mlčení, které jen podtrhlo nejistotu ohledně Orlovových posledních dnů.
Více než dva týdny byla Orlovova smrt, o které se poprvé začalo spekulovat na internetu 9. prosince, předmětem intenzivních spekulací a debat. Ruské zpravodajské weby spojené s Kremlem a nezávislá média brzy informovaly, že Orlov nebyl zabit na bojišti na Ukrajině, ale že byl přepaden a zastřelen moskevskými bezpečnostními službami ve svém domě na Krymu, který byl anektován Ruskem.
V pondělí zveřejnila protiválečná agentura Astra, působící v exilu, záznam z bezpečnostní kamery, který podle ní zachycuje okamžiky před Orlovovou smrtí, kdy k jeho domu přijíždí skupina ozbrojených ruských vojáků, po čemž následuje zvuk výstřelů. Astra uvedla, že sanitka přijela vyzvednout Orlovovo tělo až o šest hodin později.
Analytici tvrdí, že Orlovova smrt odráží širší a stále viditelnější zásahy Kremlu proti odpadlickým ultranacionalistickým osobnostem a poloautonomním ozbrojeným skupinám v důsledku Wagnerovy vzpoury.
Po většinu Putinovy rozsáhlé invaze ruský stát toleroval – a někdy dokonce podporoval – radikální formace, které dokázaly rychle mobilizovat bojovníky a projevovat nekompromisní zápal. Jednotky jako Española byly užitečné z vojenského i ideologického hlediska, protože ztělesňovaly syrový, pouliční patriotismus, který doplňoval oficiální propagandu.
Española – která byla sankcionována Spojeným královstvím a EU – se podílela na některých z nejkrvavějších útoků Ruska na ukrajinská města, včetně bitev o Mariupol a Bachmut.
Sloužila však také mimo frontové linie. Española, která sdružovala fotbalové chuligány z největších ruských fotbalových klubů, vedla obzvláště účinnou reklamní kampaň a podařilo se jí propojit ruskou sportovní kulturu s širším společenským životem.
Skupina přilákala prominentní bývalé sportovce jako tváře kampaně, včetně bývalého ruského fotbalového reprezentanta Andreje Solomatina, který se k jednotce přidal v roce 2022. Obrazy skupiny se také objevily na významných sportovních akcích: během populárního hokejového zápasu CSKA Moskva byly vystaveny symboly Española a nosily se nášivky spojené s jednotkou.
Solomatin a Orlov
Ačkoli povstání během několika hodin zkolabovalo, znamenalo nejzávažnější výzvu Putinově vládě za poslední desetiletí. O dva měsíce později Prigožin zahynul při letecké havárii, kterou západní představitelé obecně považují za odvetu na příkaz Kremlu. Od té doby ruský bezpečnostní aparát systematicky podniká kroky k opětovnému upevnění kontroly.
Nezávislé ozbrojené formace byly rozpuštěny nebo začleněny do pravidelné armády. Významní ultranacionalističtí kritici byli umlčeni: Igor Girkin, bývalý velitel, byl loni uvězněn za extremismus poté, co napadl ruské vojenské vedení a vysmíval se válečnému úsilí.
Samotná skupina Española vydala na Telegramu opatrně formulované prohlášení, ve kterém uvedla: „Nemůžeme přehlédnout, že mnoho lidí se zajímá o důvody smrti Španěla – a my ne méně.“ Skupina však vyzvala své příznivce, aby počkali na výsledky oficiálního vyšetřování.
Rozhodnutí umožnit Orlovovi pohřeb v moskevské katedrále Krista Spasitele však podle Kolesnikova zachycuje jeden z hlavních paradoxů válečného Ruska.
„Radikální fanatici jsou oslavováni, svatořečeni a oplakáváni v nejposvátnějších prostorách,“ řekl Kolesnikov. „Ale když překročí úzké hranice stanovené státem, mohou být eliminováni.“
Kolesnikov tvrdil, že Kreml uplatnil stejnou logiku i na Prigožina. Ačkoli ruský prezident Prigožina za jeho zradu zavrhl, zároveň se snažil nezlehčovat roli válečného pána a jeho bojovníků ve válce na Ukrajině, aby si neznepřátelil jejich četné obdivovatele.
Prigožinův památník, který se nachází pouhých 300 metrů od Rudého náměstí v jedné z nejnavštěvovanějších turistických oblastí Moskvy, zůstal nedotčen. „Rusové mohou samozřejmě uchovávat památku na muže jako Prigožin,“ řekl Kolesnikov. „Ale poselství je jasné: neusilujte o moc – ani o její malou část.“
Diskuse