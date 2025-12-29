Google se rozhodl stáhnout z Ruska všechny servery
29. 12. 2025
Podle nich jde o zařízení, která se používají jako součást systému Google Global Cache (GGC) pro ukládání videí na YouTube, map, aktualizací aplikací na Androidu a prohlížeči Chrome, obrázků z vyhledávání Google atd. Společnost přestala instalovat takové servery v Rusku po začátku války s Ukrajinou.
Oznámení uvádí, že vyřazení je naplánováno na 26. ledna 2026, protože servery Dell R720 jsou "vyřazeny a nemají záruční lhůtu". Podle společnosti "zvládají minimální provoz". Současně zbývající Google Global Cache stroje umístěné v Rusku "zůstanou v provozu," zdůrazňuje zpráva.
Jeden z poskytovatelů sdělil, že Google v upřesňujícím dopise požádal o vypnutí a odstranění specifikovaných serverů a také o poskytnutí adresy, odkud je lze vyzvednout. Podle něj některé kusy Dell R720 již byly vyřazeny – to zajišťuje evropská společnost MPK Asset Solutions, která se specializuje na řízení životního cyklu IT zařízení, včetně demontáže a likvidace.
Google ukončil komerční činnost a po invazi na Ukrajinu uzavřel svou kancelář v Rusku, čímž zůstaly k dispozici pouze bezplatné služby. Místní právní subjekt společnosti, Google LLC, v říjnu 2023 vyhlásil bankrot.
Po odchodu Google nemodernizoval servery GGC v Rusku. Následně tuto skutečnost využil Roskomnadzor, když začal v létě 2024 zpomalovat YouTube. Regulátor tvrdil, že pokles rychlosti přístupu k video hostingu je vinou Googlu, který své servery v zemi dlouho neaktualizoval a přiznal, že zpomalení YouTube iniciovaly ruské úřady.
Následně Roskomnadzor obvinil moderování videí z "četných porušení zákona" a "neúcty" vůči zemi. V prosinci 2025 Andrej Svincov, místopředseda Výboru Státní dumy pro informační politiku, uvedl, že služba YouTube bude v Rusku během příštích šesti měsíců až roku zcela zablokována.
