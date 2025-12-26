Trump o Vánocích bombarduje Nigérii. Lže, že tam jsou vražděni křesťané

26. 12. 2025

Ve skutečnosti jsou tam vražděni muslimové. 
Nigérie potvrzuje útoky USA na cíle ISIL na severozápadě země

Spojené státy provedly letecký útok proti bojovníkům ISIL (ISIS) na severozápadě Nigérie, uvedl americký prezident Donald Trump a tvrdil, že ozbrojená skupina „zaměřila a brutálně“ zabíjela „především nevinné křesťany, a to v míře, jaká nebyla vidět mnoho let, ba dokonce století!“

Nigérijská vláda útoky potvrdila, ale Trumpova tvrzení odmítla s tím, že ozbrojené skupiny útočí jak na muslimské, tak na křesťanské komunity v zemi, a tvrzení USA, že křesťané čelí pronásledování, neodráží složitou bezpečnostní situaci a ignoruje úsilí nigérijských úřadů o ochranu náboženské svobody.


 
Nigerijský senátor varuje před spoléháním se na zahraniční intervenci

Nigerijský senátor Shehu Sani uvítal americké údery proti ozbrojeným skupinám v severozápadní Nigérii, ale varoval zemi před spoléháním se na zahraniční vojenskou intervenci.

V prohlášení na Twitteru Sani popsal úder jako „svědomitou akci“, ale dodal, že „konečná bezpečnost a mír v naší zemi závisí na nás samotných, a ne na USA nebo jiné zahraniční moci“.

„Mohou provádět doplňkové nebo jednostranné údery, ale nemohou věčně bojovat naše bitvy,“ řekl představitel, který zastupuje okres Kaduna Central.

Sani také varoval před tím, aby se útoky ozbrojených skupin v severozápadní Nigérii prezentovaly jako útoky namířené proti konkrétní náboženské skupině, a to v narážce na Trumpovo tvrzení, že terčem útoků jsou křesťané.

„Tvrzení, že zlí teroristé útočí pouze na jednu víru, je naprosto nepravdivé a zavádějící,“ řekl.


Krátce po útoku USA na severozápad Nigérie se americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social vyjádřil, že útok byl namířen proti „teroristické chátře ISIS“, která se zaměřovala a „brutálně zabíjela především nevinné křesťany“.

„Již dříve jsem tyto teroristy varoval, že pokud nepřestanou zabíjet křesťany, budou za to tvrdě platit, a dnes v noci se tak stalo,“ řekl Trump, aniž by podložil svá tvrzení o konkrétním útoku na křesťany.

„Pod mým vedením naše země nedovolí, aby radikální islámský terorismus prosperoval. Bůh žehnej naší armádě a VESELÉ VÁNOCE všem, včetně mrtvých teroristů, kterých bude mnohem více, pokud budou pokračovat ve vraždění křesťanů,“ dodal.


USA provedly úder proti údajným bojovníkům ISIL (ISIS) v severozápadní Nigérii. Africké velitelství armády uvedlo, že úder byl proveden ve státě Sokoto v koordinaci s nigerijskými úřady a zabil několik bojovníků.

Video zveřejněné Pentagonem ukázalo alespoň jeden projektil vystřelený z válečné lodi.
Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že úder byl proveden v rámci pokračující bezpečnostní spolupráce s USA, která zahrnuje sdílení zpravodajských informací a strategickou koordinaci zaměřenou na ozbrojené skupiny.

Trump tvrdil, že bojovníci v severozápadní Nigérii „zaměřili a brutálně“ zabili „především nevinné křesťany, a to v míře, jaká nebyla vidět mnoho let, ba dokonce století!“

Útok přišel poté, co Trump koncem října začal varovat, že křesťanství čelí v Nigérii „existenční hrozbě“, a pohrozil vojenským zásahem v této západoafrické zemi kvůli tomu, co podle něj je její neschopnost zastavit násilí namířené proti křesťanským komunitám.

Nigerijské úřady ISIL konkrétně nezmínily a uvedly, že útoky na severozápadě nejsou zaměřeny na konkrétní náboženskou skupinu.

Americký ministr obrany Pete Hegseth napsal „Další budou následovat…“, což naznačuje, že mohou následovat další údery.

Mnoho Nigerijců s údery souhlasí, ale jsou také znepokojeni americkým úderem na stát Sokoto

Mnoho lidí si stěžuje, že nigerijské úřady, ačkoli tvrdí, že dělají mnoho, nejsou schopny zkrotit ozbrojené skupiny od Boko Haram po ISIL, které i nadále téměř denně operují v několika částech Nigérie.

V současné době se nigerijská armáda zabývá hašením požárů téměř ve všech 36 státech země.

Na severu jsou převládajícími krizemi útoky Boko Haram, ISIL, banditství a únosy za účelem výkupného.

Když se vydáte na jihovýchod země, narazíte na separatistická hnutí, která bojují za nezávislou Biafru. Pokud se vydáte do jižní ropné oblasti, narazíte na lidi, kteří kradou ropu, a na násilí.
To jsou konflikty, s nimiž se nigerijská vláda potýká.

Rámování útoku USA v Nigérii je „problém“

Nigérijská vláda potvrdila, že útok byl proveden ve spolupráci se Spojenými státy a po konzultacích s nigérijskou vládou.

Rámování však nyní představuje větší problém.

Donald Trump uvedl, že cílem útoku byl ISIL ve státě Sokoto, který zabíjí křesťany a provádí genocidu křesťanů v Nigérii.

Rakety však dopadly do státu s převahou muslimského obyvatelstva a samozřejmě mnoho lidí, kteří byli uneseni za účelem výkupného nebo zabiti ozbrojenými skupinami působícími v této oblasti, jsou ve skutečnosti terčem místních muslimů.

Více než 90 procent obyvatelstva jsou muslimové.

Nikdo si není jistý, odkud americká verze pochází. Jedna z věcí, které řekli, byla, že se zaměřili na ISIL.

ISIL nemá žádnou oficiální základnu v severozápadní části Nigérie – ISIL se nachází v severovýchodní části země.

Hegseth říká, že USA musí udělat více pro ochranu „nevinných křesťanů“ v Nigérii a jinde

Americký ministr obrany Pete Hegseth děkuje nigerijské vládě za podporu a spolupráci a dodává: „Další budou následovat…“


Nigérijská armáda potvrzuje zapojení vlády do amerického útoku

Brigádní generál Samaila Mohammed Uba potvrdil, že americký útok byl proveden se souhlasem nigérijských úřadů a na základě sdílení zpravodajských informací ze strany vlády.

„Útok byl proveden na základě spolehlivých zpravodajských informací a pečlivého operačního plánování s cílem oslabit schopnosti cílových subjektů a minimalizovat vedlejší škody,“ Uba, který působí jako ředitel obranných informací, uvedl v prohlášení.

„Operace podtrhuje odhodlání federální vlády Nigérie spolupracovat se strategickými partnery v boji proti nadnárodnímu terorismu a zabránit zahraničním bojovníkům v etablování se nebo rozšiřování svých pozic na území Nigérie.“


Tvrzení o pronásledování křesťanů v severozápadní Nigérii je „zkreslené“

Trump tvrdí, že při útocích v severozápadní Nigérii byli zabiti „především nevinní křesťané“ a že úder USA byl přímým důsledkem tohoto „masakru“.

Analytik míru a konfliktů Bulama Bukarti uvedl, že charakteristika násilí v této části země ze strany amerického prezidenta je „zásadním zkreslením reality v terénu“.

„Ve státě Sokoto je 80 až 90 procent obyvatel muslimů a když k těmto útokům dochází, mají formu sebevražedných útoků na trzích, kde nedochází k diskriminaci mezi muslimy a křesťany,“ uvedl.

Bukarti útok uvítal, ale uvedl, že Nigerijci „to nevidí jako snahu chránit konkrétní náboženství, ale celou Nigérii a všechny Nigerijce“.

Analytik však dodal, že údery musí být přesné a „součástí širší strategie, protože z těchto situací se nelze vybombardovat“.


Nigérie se ve svém potvrzení amerických úderů vyhnula pojmenování ISIL

Americký úder v severozápadní Nigérii se pravděpodobně odehrál se souhlasem a za účasti nigerijské vlády, řekl  analytik míru a konfliktů Bulama Bukarti.

„Prohlášení nigerijské vlády přišlo bezprostředně po útoku, což naznačuje, že vláda o něm věděla,“ řekl.

Na rozdíl od USA však nigerijská vláda ve svém prohlášení ISIL nejmenovala, protože „si je vědoma, že v této části Nigérie není ISIS významně zastoupen“, uvedl Bukarti.

„Na severozápadě máme kriminální gangy, místně nazývané bandité, a v poslední době také populární skupinu zvanou Lakurawa,“ pokračoval. „Jsou to bojovníci, kteří začali proudit do Nigérie ze Sahelu, ale za posledních 18 měsíců až dva roky se usadili ve státech Sokoto a Kebbi.“

„To je možná to, co nazývají ISIS pro americké publikum, ale nigerijský stát ví, že neexistují žádné důkazy spojující Lakurawu s ISIS. Mohou být spojeni s ISIS nebo s al-Káidou, nikdo to neví.“

Bukarti uvedl, že přítomnost ISIL je známa spíše v severovýchodní Nigérii v lese Sambisa a u Čadského jezera než na severozápadě.


Vše o bojovnících, na které se zaměřují USA v Nigérii

Mezi ozbrojené skupiny v nejlidnatější africké zemi patří alespoň dvě skupiny napojené na ISIL – odnož skupiny Boko Haram známá jako Islámský stát v západní Africe na severovýchodě a méně známá Islámská provincie Sahel (ISSP), která je místně známá jako Lakurawa a působí na severozápadě.

Ačkoli úředníci neřekli přesně, která skupina byla terčem útoku, bezpečnostní analytici uvedli, že pokud se skutečně jednalo o bojovníky ISIL, pravděpodobně se jednalo o členy Lakurawa, kteří se v loňském roce stali smrtelnějšími v pohraničních státech jako Sokoto a Kebbi, kde často útočili na odlehlé komunity a bezpečnostní síly.

Nigérijská armáda v minulosti uvedla, že tato skupina má kořeny v sousedním Nigeru a že se stala aktivnější v pohraničních komunitách Nigérie po vojenském puči v roce 2023. Tento převrat vedl k narušení vztahů mezi Nigérií a Nigerem a ovlivnil jejich multinárodní vojenské operace podél propustné hranice.

Řada analytiků uvedla, že Lakurawa je aktivní v severozápadní Nigérii od roku 2017, kdy byla pozvána tradičními autoritami v Sokotu, aby chránila jejich komunity před banditskými skupinami.

Bojovníci však „překročili hranici přijatelnosti, střetli se s některými představiteli komunity ... a prosazovali přísnou interpretaci šaríi, která odcizila velkou část venkovského obyvatelstva“, uvádí James Barnett, africký výzkumník z Hudson Institute se sídlem ve Washingtonu.

„Komunity nyní otevřeně říkají, že Lakurawa jsou represivnější a nebezpečnější než bandité, před nimiž je údajně chrání,“ uvádí Malik Samuel, nigerijský bezpečnostní výzkumník z organizace Good Governance Africa.

Zdroj v angličině ZDE

