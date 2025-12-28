Vnitropolitická bilance 2025: nic nad národní zájem, svobodu a demokracii
28. 12. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 6 minut
Nejdůležitější vnitropolitickou událostí roku 2025 bylo a je působení Donalda Trumpa. Chápu, že jsme suverénní a Trump se nás netýká. Asi jako první republika byla suverénní a její proměna v druhou republiku a protektorát byla čistě vnitropolitická věc. Neříkám, že už jsme tak daleko. Ale bohužel tam směřujeme.
Ano, měli jsme letos sněmovní volby. Ano, vyhrál v nich trumpismus. Už na jaře se přestalo mluvit o ukrajinském vítězství, tedy v době, kdy Trump obvinil Ukrajinu, že si neměla začínat proti silnějšímu. Slovem roku se stal mír. Premiér Fiala nás v létě poté, co Trump uvítal Putina s potleskem na červeném koberci, ujistil, že prezident Spojených států usiluje o mír. A vraždění na Ukrajině pokračovalo prakticky denně – a pokračuje – celý rok.
Mír znamená prázdné slovo, za kterým se děje tragické, srdcervoucí vyjednávání Ukrajiny o tom, aby ji Trump nepotopil úplně. Cokoli, co se dohodne, je předem odmítnuto Moskvou, ale dohaduje se to proto, aby Trump neudělal něco ještě horšího.
Vnitropoliticky máme v čele Sněmovny předsedu krajně pravicové strany, jejíž ministři sedí ve vládě. Ještě po sněmovních volbách se blouznilo, že Babiš přece udělá vládu s demokraty, stačí se mu nabídnout. Asi aby mohl lépe podporovat Orbána. Orbána ostatně čekají na jaře parlamentní volby, které nesmí prohrát, jinak skončí ve vězení. Ovládá pomocí jedné mafie celý stát, tak proč by prohrával, že? Možná se dočkáme nějakého puče. Ostatně Trump říká pokusu o puč z 6. ledna 2021 Den lásky. A lásky by mělo být přece hodně.
Zvykáme si. Ukrajina ztratí velkou část svého území, to je fakt. Po dvou letech, co jsme mluvili o vítězství. Agresor přece nesmí být odměněn. On chce ale i nás. Konsistentně, jasně, veřejně Rusko chce i nás, celou východní Evropu, sovětskou zónu vlivu (snad s výjimkou NDR, kde ale už fakticky má velkou moc v podobě AfD). Západní vyspělé země Unie se připravují na velkou válku. Nás se to samozřejmě netýká, my jsme jen uprostřed Evropy. Nám zajistí mír Trump stejně jako Ukrajině.
Nejdůležitější jsou samozřejmě národní zájmy. Vlastně svoboda a demokracie. Nebo jak to je? Můžete si trhat lístky kopretiny: miluje mě, nemiluje mě, miluje… svoboda, národní zájmy, svoboda, národní… Demokraté kromě vyvěšování vlajek z okna a bitvy o Turka a Babišův střet zájmů zmizeli. S tím Babišovým střetem zájmů je to ostatně výmluvné. Celé volební období měli demokraté ve Sněmovně jasnou většinu, aby upravili zákony tak, že tak obludný střet zájmů v premiérské funkci bude vyloučen. Výsledek? Babiš to podle současných zákonů zvládne levou zadní – a můžeme se do aleluja hádat, kdo za to může.
Roky jsme slyšeli, že nejvyšší prioritou je stabilizace státního rozpočtu. Proto je tabu 150 miliard ročně, které z něj byly vypuštěny koalicí ANO-ODS-SPD (nebo s dalšími sníženími daní spíše 200 miliard ročně). Nejsou peníze a nebudou. Všechny daně jsou nastaveny, jak říká ředitelka Finanční správy, ve prospěch bohatých. Daňové zatížení nízkopříjmových, jak říká bankéřka Horská, je extrémně vysoké. A nejsou peníze a nebudou. Hypotéční orgie (Češi kupují jak diví luxusní byty a už dokonce přestali čekat na zlevnění hypoték) ženou ceny bytů do astronomických výšek, už jde vlastně jen o investiční komoditu. A porodnost je nejnižší od Marie Terezie a bude ještě nižší. Peníze prostě nejsou a nebudou. Ani na školství, ani na infrastrukturu, ani na obranu, ani na výzkum, ani na důchody, ani na hospice, nemocnice, domovy důchodců. A to nás čeká dramatický nárůst lidí, kteří budou potřebovat celodenní péči, epidemie Alzheimerovy nemoci je toho součástí. Nejdůležitější jsou národní zájmy a svoboda a demokracie, o tom není pochyb. A suverenita, na tu by se nemělo zapomínat.
Můžeme se ale radovat jako suveréni, že Trump zavolal premiérovi. Třeba s ním kuje nějaký plán, jak pomoci Orbánovi „reformovat“ Unii, tedy zajistit mír podle Putinových požadavků. A západní země je, tak praví trumpismus, třeba přesvědčit, aby konečně do toho přestaly házet vidle. Putin o tom mluví pořád dokola, že ta Evropa, ten Brusel tu mírovou dohodu mezi USA a Ruskem kazí. Co se o nás starají? Je to civilizace v rozkladu, která nemá ani svobodu slova… To přece říká Trump. Zato v Rusku je Putinova propaganda naprosto svobodná. Západ rozežírá mor migrace a islamismu, nedá se tam žít. Proto Skandinávci, Nizozemci, Němci, Francouzi (Francii už jsme předběhli ve zdravotní kondici rozpočtu a Francouzi k nám prchají asi i proto) utíkají k nám a do Ruska, davy… Ale snad nám proboha nechtějí mluvit do našich národních zájmů a svobody a demokracie?
Co takové Nizozemsko nebo Švédsko mohou vědět o demokracii, nota bene svobodě, vždyť my jsme si je přece vybojovali a máme protilátky proti totalitě! Proto to u nás vypadá tak, jak vypadá. Proto máme elity, vzdělance, tradici disentu, kteří neustále mluví o poučení z minulosti. Hlavně nezapomenout a vykládat dětem, že to už se nesmí nikdy stát. Chudáci Dánové, ti ani za Hitlera moc neselhali, tak se nemají z čeho poučit. Tam to jistě dopadne špatně. Ale u nás máme před sebou jen světlé zítřky národních zájmů, demokracie, svobody a suverenity. Nikdy nezapomeneme a věrni zůstaneme. Není to nádherně dojemné?
758
Diskuse