Bardot za sebou zanechává kontroverzní dědictví aktivismu pro francouzskou krajní pravici
29. 12. 2025
Francouzská filmová legenda Brigitte Bardot v neděli zemřela ve věku 91 let. Během svého života byla sexsymbolem 60. let, později se stala militantní aktivistkou za práva zvířat a otevřenou podporovatelkou francouzské krajní pravice.
Poté, co ji filmová kariéra katapultovala ke světové slávě a statusu sexsymbolu, se náhle ve věku pouhých 39 let stáhla do poustevnického života v letovisku Saint-Tropez na Francouzské riviéře.
V roce 1986 založila Brigitte Bardot nadaci věnovanou ochraně zvířat. Bojovala za mláďata tuleňů a slůňata, volala po zrušení rituálních obětí zvířat a uzavření jatek pro koně.
Odsouzení za podněcování k rasové nenávisti
Jak její aktivismus sílil, rostla i reakce na její politická prohlášení. Veřejné výroky o imigraci, islámu a homosexualitě vedly k řadě odsouzení za podněcování k rasové nenávisti.
Mezi lety 1997 a 2008 byla francouzskými soudy šestkrát pokutována za své výroky, zejména ty, které byly zaměřeny na muslimskou komunitu ve Francii.
V jednom případě jí pařížský soud uložil pokutu 15 000 € za to, že muslimy označila za "tuto populaci, která nás ničí, ničí naši zemi tím, že vnucuje své činy".
V roce 1992 se provdala za Bernarda d'Ormale, bývalého poradce krajně pravicové Národní fronty, a později veřejně podpořila vůdce strany, Jeana-Marie Le Pena a jeho dceru Marine Le Pen. Bardot ji nazvala "Janou z Arku 21. století".
Jordan Bardella, předseda krajně pravicové strany Národní shromáždění Le Pen, byl mezi prvními, kdo vzdali hold.
"Dnes Francouzi ztratili Marianne, kterou tak milovali, jejíž krása ohromovala svět," napsal na X.
Ve své poslední knize "Mon BBcedaire", vydané několik týdnů před její smrtí, si utahovala z toho, co popsala jako "nudnou, smutnou, submisivní" Francii a rodného města Saint-Tropez, nyní plného bohatých turistů, které pomáhala přilákat. Kniha také obsahovala hanlivé poznámky o gayích a transgender lidech.
Zdroj v angličtině: ZDE
