Somálsko požaduje, aby Izrael odvolal uznání Somalilandu
27. 12. 2025
Somálský státní ministr zahraničních věcí poukazuje na to, že krok Izraele má za cíl násilně vysídlit Palestince z Gazy.
Somálsko požaduje, aby Izrael odvolal své uznání odtržené oblasti Somalilandu, a odsuzuje tento krok jako „agresi, která nebude nikdy tolerována“.
Ali Omar, somálský ministr zahraničních věcí, v sobotním rozhovoru uvedl, že vláda využije všech dostupných diplomatických prostředků, aby napadla to, co označila za akt „státní agrese“ a izraelské vměšování do vnitřních záležitostí země.
Ostrá kritika přišla den poté, co se Izrael stal první zemí na světě, která formálně uznala Somaliland, což vyvolalo rychlé odsouzení ze strany afrických a arabských zemí a vyvolalo obavy, zda tento krok není součástí údajného izraelského plánu na násilné vysídlení Palestinců.
Somaliland se od Somálska odtrhl v roce 1991 po brutální občanské válce, ale nikdy nezískal uznání od žádného členského státu OSN. Samozvaná republika zavedla vlastní měnu, vlajku a parlament, i když její východní území zůstávají sporná.
„To nebude pro naši vládu a náš lid, kteří jsou jednotní v obraně naší územní celistvosti, nikdy přijatelné a tolerovatelné,“ řekl Omar. „Naše vláda důrazně doporučuje státu Izrael, aby upustil od svých rozvratných akcí a dodržoval mezinárodní právo.“
Prezident Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi, místně známý jako Cirro, již několik týdnů naznačoval, že uznání ze strany nejmenovaného státu je na spadnutí, ačkoli neupřesnil, o kterou zemi se jedná. V hlavním městě Somalilandu Hargeise se v posledních týdnech objevily billboardy, které informovaly obyvatele o blížícím se uznání.
Omar uvedl, že strategický význam Afrického rohu je hnací silou zahraničního vměšování a zájmu. „Význam této oblasti není nic nového. Je stále důležitá pro mezinárodní obchod,“ řekl.
„Vysídlení Palestinců“
Omar obvinil Izrael, že usiluje o uznání Somalilandu, aby mohl vysídlit Palestince z Gazy. „Jedním z motivujících faktorů je vysídlení Palestinců z Gazy,“ řekl. „Je to všeobecně známo – cíl Izraele v této otázce.“
Palestinské ministerstvo zahraničí podpořilo Somálsko a připomnělo, že Izrael již dříve označil Somaliland za potenciální cíl pro násilné vysídlení Palestinců z Gazy, což označil za „červenou linii“.
V sobotu Cirro ze Somalilandu obhajoval izraelský krok a trval na tom, že „není namířen proti žádnému státu a nepředstavuje hrozbu pro regionální mír“.
Několik hodin poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pátek oznámil uznání, vydala kancelář somálského premiéra prohlášení, v němž popsala izraelský krok jako úmyslný útok na suverenitu Somálska a protiprávní krok a zdůraznila, že Somaliland zůstává nedílnou a „neoddělitelnou“ součástí somálského území.
Netanjahu označil diplomatický průlom se Somalilandem za krok v duchu Abrahamových dohod a uvedl, že se bude zasazovat o zájmy Somalilandu během svého pondělního setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Netanjahu také pozval Cirra do Izraele, což ten přijal.
Trump se však v této otázce distancoval od svého blízkého spojence Netanjahua a deníku The New York Post sdělil, že nebude následovat příklad Izraele.
Somálský ministr veřejných prací Ayub Ismail Yusuf Trumpův postoj uvítal a na sociálních sítích napsal: „Děkuji za vaši podporu, pane prezidente.“
Trumpovy komentáře znamenaly změnu oproti srpnu, kdy na tiskové konferenci řekl, že jeho administrativa pracuje na somálské otázce. V posledních týdnech americký prezident často útočil na somálskou komunitu v USA a Somálsku.
USA také vyjádřily frustraci ze Somálska, když na nedávném zasedání Rady bezpečnosti OSN prohlásily, že somálské úřady nedokázaly zlepšit bezpečnost v zemi navzdory miliardám dolarů na pomoc, a naznačily, že nebudou nadále financovat nákladnou mírovou misi.
Mezitím předseda Africké unie Mahamoud Ali Youssouf odmítl jakoukoli iniciativu zaměřenou na uznání Somalilandu jako nezávislého státu a varoval, že by to vytvořilo nebezpečný precedens s dalekosáhlými důsledky. Kontinentální blok citoval jako základní princip rozhodnutí z roku 1964 o nedotknutelnosti hranic zděděných při získání nezávislosti země.
Generální tajemník Arabské ligy Ahmed Aboul Gheit rovněž odsoudil to, co popsal jako provokativní izraelský útok na suverenitu arabského a afrického státu. Uvedl, že uznání Izraelem je jasným porušením mezinárodního práva a flagrantním porušením principu státní suverenity.
Navzdory mezinárodním reakcím se v pátek tisíce lidí vydaly do ulic Hargeisy, aby oslavily to, co mnozí považovali za konec 30 let diplomatické izolace. Izraelská vlajka byla vyvěšena na národním muzeu, zatímco obyvatelé vítali tento průlom.
Somálsko mělo v minulosti sporné vztahy s Izraelem, které vyplývaly z historických vazeb Izraele s regionálním rivalem Somálska, Etiopií.
Během studené války Izrael poskytoval Etiopii vojenský výcvik, zpravodajské informace a zbraně, zatímco Somálsko, které se spojilo s arabskými státy nepřátelskými vůči Izraeli, bylo poraženo v ogadenské válce v roce 1977, což byla porážka, která přispěla k desetiletím občanských nepokojů.
Somaliland vyhlásil nezávislost na Somálsku v roce 1991 po pronásledování bývalým vůdcem Mohammedem Siadem Barrem, ale Somálsko nikdy tento odtržený region neuznalo.
Na začátku tohoto měsíce izraelská náměstkyně ministra zahraničí Sharren Haskelová odhalila, že proběhla komunikace se somálskou vládou ohledně společných obav z vlivu Húsiů v regionu.
Diskuse