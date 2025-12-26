Proč z nás přihlouple dělají makroekonomy, politology, národohospodáře?
26. 12. 2025 / Beno Trávníček Brodský
čas čtení 2 minuty
Novináři mainstreamového veřejnoprávního média tu mají být hlavně proto, aby „občana“ přehledně a jednoduše informovali (poté, co si křížově ověří data) zda, proč a kdy se mu bude žít lépe či hůře, a čím a kým je to způsobeno.
A zejména jaké „A či B“ je třeba udělat, aby se mohlo změnit „C či D“. Například: „Milí občané, nebude na dobré zdravotnictví, na důchody, byty pro mladé... protože ani minulá ani současná politická garnitura nedokáže přerozdělit potřebné množství peněz ve směru od bohatých k chudým... následuje reportáž: „Co si o tom myslí vaše politická strana... a ta vaše... a ta vaše... ?“ … „Á vidíte občané – politici koktají, místo aby vám řekli svůj skutečný návod na schůdné a dobré řešení problému „xy“. Zeptáme se jich proto za vás zase za týden, až si to dopromyslí!
To by bylo zpravodajství hodné veřejnoprávního média, které je tu proto, aby kopalo především za většinový „občanský“ zájem, tedy pokud je morálně oprávněný. Aby bouřilo mozky v rámci důležitých veřejných diskurzů. Aby pluralitně vedle sebe kladlo protichůdné názory a nechávalo diváky na základě smysluplně vedené diskuse udělat si vlastní zdravý názor.
Dožiju se ještě večerních zpráv na ČT, na které se budu těšit, že se dozvím mnoho nových, pro život „plebsu“ důležitých věcí? To je vážný tip pro zpravodajství ČT na 26. rok nového milénia.
