Až mě mrazí z toho návratu do normalizace
25. 12. 2025
/
Pavel Veleman
čas čtení
1 minuta
Až mě mrazí z toho návratu do normalizace...A potom se snažte s politickou mocí bojovat přímo na sociálním odboru za klienty..
Jen velká solidarita těch, kdo ještě strachy neoněměli nás může zachránit....
( a opravdu po svých zkušenostech naprosto chápu, že ekonomická likvidace v této době se velmi podobá politickému útlaku konce 80. let zejména na psychiku,
)
Časopis Sociální práce, poslední, páté číslo v roce 2025 a vlastně
editorial podobný konci roku 1969....
Editorial
2025-11-26
LIBOR MUSIL, VLADIMÍR LABÁTH 26. 11. 2025
Libor Musil, Vladimír Labáth
Abstrakt
Článek, který by se věnoval přímo tématu moci, nám jako editorům tohoto čísla před rokem slíbili čtyři lidé. Někteří z nich s chutí. Další tři řekli, že možná ano. Nenapsal nikdo z nich. Jimi (při)slíbené články asi padly za oběť kontrole v organizacích, a tedy snaze jejich autorů dostát požadavkům manažerů a systémů hodnocení universit, kde tito autoři působí. Kdo ví? Autoři, kteří do tohoto čísla, které mělo být o moci, články poslali, psali o sociálních pracovnících a o jejich práci s klienty. Na první pohled v jejich statích o téma moci nejde, moc se v nich nicméně vynořila nepřímo."
448
Diskuse