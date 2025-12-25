Izraelský ministr obrany znovu zdůraznil své výroky, že plánuje výstavbu izraelských osad v pásmu Gazy
25. 12. 2025
čas čtení 2 minuty
Česká vláda tyto nezákonné postoje podporuje
Foto: Netanjahu a Katz
Ve čtvrtek na konferenci izraelský ministr obrany Israel Katz prohlásil, že nadále podporuje zřizování předsunutých izraelských základen v Gaze vojenskou jednotkou Nahal, které se často později stávají oficiálně uznanými izraelskými osadami.
Veškeré formy izraelských osad na okupovaných palestinských územích jsou podle mezinárodního práva nelegální.
Katz uvedl, že toto je vize, ve kterou věří, a že bude realizována „v pravý čas“.
Na začátku tohoto týdne Katz řekl, že „až nastane správný čas“, Izrael vytvoří v severní Gaze to, co popsal jako „Nahal“ osady.
O několik hodin později jeho kancelář uvedla, že Izrael „nemá v úmyslu zakládat osady v pásmu Gazy“.
Tento zjevný obrat údajně následoval po obavách, že tyto výroky by mohly rozhněvat Spojené státy.
Ve čtvrtek Katz odmítl tvrzení, že své výroky odvolal, a zopakoval svou podporu výstavbě osad.
Během stejné konference uvedl, že Izrael „se nikdy úplně nestáhne“ z pásma Gazy.
„V pásmu bude významná bezpečnostní zóna, a to i poté, co přejdeme do druhé fáze [příměří], pokud se Hamas odzbrojí,“ řekl.
Ve svém úterním prohlášení zdůraznil, že izraelské jednotky zůstávají v Libanonu, Sýrii a na okupovaném Západním břehu, a tvrdil, že Izrael vytváří bariéru mezi „džihádistickými nepřáteli a našimi komunitami a obyvateli“.
„Nikomu nevěříme a nikdo nám nepřijde říct – nedojde k žádné dohodě, v Sýrii se ani o milimetr nehneme.“
„Připraveni se usadit v Gaze“
Několik krajně pravicových organizací osadníků oslavilo Katzovo první oznámení, včetně hnutí Nachala Settlement Movement a Yesha Council.
Rada, zastřešující organizace osad, uvedla v prohlášení, že tento krok „dá nepříteli jasně najevo, že za masakr ze 7. října [2023] zaplatí územím a navždy“.
Nachala mezitím uvedla, že v současné době je více než 1 000 rodin, které jsou „připraveny se usadit v Gaze“, a dodala, že Izraelci chtějí „židovské osídlení v pásmu Gazy“.
„Veřejnost je připravena, rodiny jsou připraveny a oblast je připravena. Nyní je zapotřebí rozhodnutí a okamžitý pokrok v terénu,“ dodal.
Výstavba osad a udržení trvalé přítomnosti v pásmu Gazy je v rozporu s 20bodovým plánem příměří amerického prezidenta Donalda Trumpa, který počítá s téměř úplným stažením izraelských sil.
Izrael předtím postavil 21 osad v Gaze, než se jeho armáda v roce 2005 z tohoto území stáhla.
Na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě se nachází také přibližně 250 nelegálních osad, ve kterých žije asi 700 000 izraelských osadníků.
Zdroj v angličtině ZDE
561
Diskuse