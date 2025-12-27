Polsko připravuje podél své východní hranice kvůli ruské hrozbě protidronové opevnění v hodnotě 2 miliard eur
27. 12. 2025
Polský náměstek ministra obrany říká, že nové systémy protivzdušné obrany budou dokončeny za 24 měsíců
Polsko plánuje dokončit novou sadu opevnění proti dronům podél svých východních hranic do dvou let, uvedl vysoký představitel ministerstva obrany poté, co na začátku tohoto roku došlo k masivnímu vniknutí ruských bezpilotních bojových letounů do polského vzdušného prostoru.
„Očekáváme, že první funkce systému budou k dispozici zhruba za šest měsíců, možná i dříve. Dokončení celého systému potrvá 24 měsíců,“ uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk ve Varšavě.
Tomczyk uvedl, že nové systémy protivzdušné obrany budou integrovány do staršího systému ochrany vybudovaného před deseti lety. Řekl, že bude zahrnovat různé úrovně obrany, včetně kulometů, děl, raket a systémů rušení dronů.
„Některé z nich jsou určeny pouze pro použití v extrémních nebo válečných podmínkách. Například tyto vícehlavňové kulomety je obtížné používat v době míru, protože vše, co vystřelí nahoru, musí také spadnout dolů,“ řekl.
V září vstoupilo do polského vzdušného prostoru více než tucet podezřelých ruských dronů, což vedlo k uzavření letišť, vyslání stíhacích letadel a poškození budov na zemi při sestřelování dronů. Ministr zahraničí Radosław Sikorski tehdy řekl, že útoky, při nichž byly použity drony bez munice, byly pokusem Ruska „vyzkoušet nás, aniž by zahájilo válku“.
Od té doby Polsko aktualizovalo již připravované plány na posílení svých východních hranic. Ačkoli žádný systém proti dronům nemůže být plně účinný proti systematickým a masivním útokům, kterým je vystavena Ukrajina, evropské země podél východní hranice s Ruskem se snaží modernizovat své systémy, aby odpovídaly nové hrozbě. Tomczyk uvedl, že projekt bude stát více než 2 miliardy eur a bude financován převážně z evropských fondů v rámci programu obranných půjček SAFE (Security Action for Europe) a částečně také z příspěvků ze státního rozpočtu.
Během téměř čtyř let plnohodnotné války na Ukrajině se Polsko stále více připravuje na válku, protože přibývá případů sabotáže a žhářství, které polské služby spojují s ruskými zpravodajskými službami. Země má v plánu vycvičit stovky tisíc občanů v přežití, zatímco další se dobrovolně účastní vojenského výcviku.
Kromě protidronové zdi Polsko také buduje opevnění podél svých pozemních hranic s Běloruskem a ruskou exklávou Kaliningrad, známé jako Východní štít, jehož cílem je zabránit budoucí ruské invazi.
Tomczyk uvedl, že v každé pohraniční obci budou vybudována speciální logistická centra, kde bude uloženo vybavení pro blokování hranic, které bude připraveno k nasazení během několika hodin.
„Pravdou je, že dokud se Ukrajina brání a bojuje s Ruskem, Evropě nehrozí válka v konvenčním, striktním smyslu slova. Místo toho budeme čelit provokacím a sabotážím,“ řekl Tomczyk. Dodal však, že pokud Západ dovolí Rusku zvítězit na Ukrajině, nemusí trvat dlouho a Kreml zaměří svou pozornost na Evropu.
Polsko zvýšilo své výdaje na obranu na 4,7 % HDP, což je jedna z nejvyšších sazeb v Evropské unii, a to v souvislosti s přetrvávajícími obavami z ruských hybridních operací a potenciálních vojenských hrozeb pro zemi.
„Ukrajina dnes vynakládá na válku přibližně 40 % svého HDP a každý, kdo se ptá, jaké procento bychom měli věnovat armádě, by si měl položit otázku, zda je lepší zvýšit výdaje například z 2 % na 3 nebo 3,5 %, nebo je nechat vzrůst z 2 % až na 40 % později,“ řekl Tomczyk.
Na otázku, zda Rusko skutečně má vojenské plány vůči Polsku stejným způsobem jako vůči Ukrajině, o které ruský prezident Vladimir Putin dlouho tvrdí, že je ústředním bodem ruské identity, Tomczyk poukázal na dlouhou historii ruské agrese a expanzionismu ve východní Evropě. Řekl, že „stejně jako v Orwellově románu 1984“ se informace o aktuálním nepříteli mohou rychle změnit.
„Tyto výboje slouží hlavně jako politický nástroj k udržení moci: opakující se motiv v ruské historii. Vláda musí ukázat, že je silná, že velí mocné armádě, že se nikdo neodváží ji vyzvat,“ řekl.
