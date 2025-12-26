Studie odhalila, že pobyt doma vás může vystavit znečištění vzduchu v interiéru
26. 12. 2025
Pasivní kouření a běžné činnosti, jako je používání plynového sporáku, se ukázaly jako největší zdroje znečištění vzduchu v interiérech
Vánoce a Nový rok jsou obdobím, kdy mnoho lidí tráví čas doma. Pobyt v interiéru nám může poskytnout určitou ochranu před znečištěním venkovního ovzduší, ale může také zadržovat znečištění, které vytváříme uvnitř našich domovů.
Rizika pasivního kouření jsou dobře známa a jejich účinek je nejlépe patrný při srovnání zdravotních údajů před zákasźem kouřní v interiérecb a po něm. Studie 47 zákazů kouření v interiérech veřejných prostor zjistila, že počet hospitalizací pro infarkt klesl v průměru o 12 %, ale lidé si méně uvědomují další znečišťující látky v interiérech a jak je minimalizovat.
Dr. James Heydon a tým z University of Nottingham měřili znečištění ovzduší ve 20 britských domácnostech po dobu čtyř týdnů. Každá z nich měla britsko uvláudou „schválená“ kamna na dřevo, která jsou osvobozena od použití v oblastech s kontrolou kouře.
„Zjistili jsme, že spalování dřeva může způsobit prudký nárůst znečištění vzduchu v interiérech,“ řekl. „Největší nárůst byl spojen s běžnou obsluhou kamen, jako je zapalování kamen, otevírání dvířek pro doplnění paliva a udržování ohně.“
Týmy z Imperial College London a University of Surrey dospěly k podobným výsledkům ve svých studiích domácností v jihovýchodní Anglii a v Cornwallu.
Heydon řekl: „Aby se snížilo znečištění vzduchu v interiéru, je třeba topit méně často, otevírat dvířka kamen co nejpomaleji a na co nejkratší dobu a vyhýbat se častému doplňování paliva. Další výzkumy také zdůraznily význam větrání.
Uživatelé by také měli zvážit, zda nezapalovat oheň, když jsou v místnosti děti nebo lidé se zdravotními problémy.“
Spalování dřeva a uhlí může mít také vliv na sousedy.
Na základě žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zjistila kampaňová skupina Mums for Lungs, že každoročně je podáno asi 15 000 stížností místním radám na kouř z krbů sousedů.
Heydon řekl: „Uvědomění si, že kamna na dřevo nejsou neškodná zařízení, je prvním krokem ke snížení vystavení znečištění Jednoduchá rozhodnutí, jako například nezapalovat kamna v dnech se špatnou kvalitou ovzduší nebo slabým větrem, zlepšit větrání a vyhnout se častému přikládání, mohou pomoci dosáhnout skutečné změny.“
Vaření také přispívá ke znečištění vzduchu v interiérech. Prof. Sarah West z University of York se podílí na studii Ingenious, která měřila znečištění vzduchu v 310 domácnostech v Bradfordu. „V našich bradfordských domácnostech bylo nejvyšší znečištění částicemi spojeno s vařením,“ uvedla. „Smažení bylo obzvláště velkým zdrojem.“
Westová má jednoduché poselství: „Na výzkumném setkání jsme diskutovali o řešeních. Přišla jsem s nápadem „zapni pánev, zapni ventilátor“ a ten se uchytil. Nechali jsme vyrobit magnety, které se dají připevnit na digestoře, aby je lidé viděli, a když si dají pánev na vaření, zapnou také ventilátor.“
Výzkumný tým také doporučuje zapnout digestoř nebo otevřít okna při používání čisticích prostředků a vonných sprejů v domácnosti.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse