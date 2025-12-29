Myanmarská vojenská junta pořádá kontroverzní volby

29. 12. 2025

čas čtení 3 minuty
Myanmar zmítaný občanskou válkou šel v neděli k volbám, které proběhnou ve třech fázích. Kritici tvrdí, že politický tah je trik, jak udržet armádu u moci, píše Dharvi Vaid.

V Myanmaru se v neděli předčasní voliči postavili fronty před volebními místnostmi, aby odevzdali hlas v prvních všeobecných volbách v této vojensky ovládané zemi za posledních pět let.

Silně omezené volby probíhají pod dohledem vojenské junty Myanmaru, která tento krok vyzdvihuje jako cestu k usmíření a návratu k demokracii.

Západní vlády a lidskoprávní organizace však vnímají volby jako podvod, jehož cílem je skrytě udržet armádu u moci, prostřednictvím přidružených stran.

V roce 2021 převzala moc Tatmadaw — mocná myanmarská armáda — odstraněním zvolené vlády Aung San Suu Kyi.

Převrat vyvolal smrtící občanskou válku, která si vyžádala tisíce obětí a vysídlila miliony.

Občanská válka zuří v této zemi JIhovýchodní Asie i během voleb.

Opoziční skupiny vyzvaly k bojkotu voleb.

Co potřebujete vědět o volbách v Myanmaru?

Volby jsou rozděleny do tří fází.

V nedělním prvním kole — které začalo v neděli v 6:00 místního času (v sobotu 23:30 UTC) — se hlasování koná ve 102 z 330 městských částí Myanmaru, včetně hlavního města Naypyidaw a měst Rangún a Mandalay.

Hlasování skončilo v prvním kole voleb v 16:00 místního času (09:30 UTC).

Další dvě fáze jsou plánovány na 11. a 25. ledna.

V oblastech ovládaných povstalci se nebude hlasovat.

Ve volbách kandiduje více než 4 800 kandidátů ze 57 stran.

Pouze šest stran — včetně provojenské Strany solidarity a rozvoje Unie — má kandidáty v celostátním měřítku. Strana solidarity a rozvoje Unie je široce předpokládána jako vítězka.

Zbývajících 51 stran a nezávislých bude kandidovat pouze do regionálních zákonodárných sborů.

Bývalá civilní lídryně Aung San Suu Kyi zůstává ve vězení. Její nesmírně populární strana, Národní liga za demokracii, byla v roce 2023 rozpuštěna a neúčastní se.

OSN odsuzuje "represi"

Junta přijala zákony, které podle ní zakazují "narušení" voleb, včetně protestů a kritiky.

Iniciovala stíhání více než 200 lidí za porušení zákonů.

"Tyto volby se zjevně konají v prostředí násilí a útlaku," uvedl minulý týden ve svém prohlášení šéf OSN pro lidská práva Volker Turk.

Mezitím v neděli odevzdal vojenský šéf Myanmaru Min Aung Hlaing svůj hlas v Naypyidawu spolu s dalšími vojáky, uvedla francouzská tisková agentura AFP.

"Zaručujeme, že volby budou svobodné a spravedlivé," řekl novinářům. "Je to organizované armádou, nesmíme dovolit, aby naše jméno bylo pošpiněno."

Zdroj v angličtině: ZDE

