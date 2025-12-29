Myanmarská vojenská junta pořádá kontroverzní volby
V Myanmaru se v neděli předčasní voliči postavili fronty před volebními místnostmi, aby odevzdali hlas v prvních všeobecných volbách v této vojensky ovládané zemi za posledních pět let.
Silně omezené volby probíhají pod dohledem vojenské junty Myanmaru, která tento krok vyzdvihuje jako cestu k usmíření a návratu k demokracii.
Západní vlády a lidskoprávní organizace však vnímají volby jako podvod, jehož cílem je skrytě udržet armádu u moci, prostřednictvím přidružených stran.
V roce 2021 převzala moc Tatmadaw — mocná myanmarská armáda — odstraněním zvolené vlády Aung San Suu Kyi.
Převrat vyvolal smrtící občanskou válku, která si vyžádala tisíce obětí a vysídlila miliony.
Občanská válka zuří v této zemi JIhovýchodní Asie i během voleb.
Opoziční skupiny vyzvaly k bojkotu voleb.
Co potřebujete vědět o volbách v Myanmaru?
Volby jsou rozděleny do tří fází.
V nedělním prvním kole — které začalo v neděli v 6:00 místního času (v sobotu 23:30 UTC) — se hlasování koná ve 102 z 330 městských částí Myanmaru, včetně hlavního města Naypyidaw a měst Rangún a Mandalay.
Hlasování skončilo v prvním kole voleb v 16:00 místního času (09:30 UTC).
Další dvě fáze jsou plánovány na 11. a 25. ledna.
V oblastech ovládaných povstalci se nebude hlasovat.
Ve volbách kandiduje více než 4 800 kandidátů ze 57 stran.
Pouze šest stran — včetně provojenské Strany solidarity a rozvoje Unie — má kandidáty v celostátním měřítku. Strana solidarity a rozvoje Unie je široce předpokládána jako vítězka.
Zbývajících 51 stran a nezávislých bude kandidovat pouze do regionálních zákonodárných sborů.
Bývalá civilní lídryně Aung San Suu Kyi zůstává ve vězení. Její nesmírně populární strana, Národní liga za demokracii, byla v roce 2023 rozpuštěna a neúčastní se.
OSN odsuzuje "represi"
Junta přijala zákony, které podle ní zakazují "narušení" voleb, včetně protestů a kritiky.
Iniciovala stíhání více než 200 lidí za porušení zákonů.
"Tyto volby se zjevně konají v prostředí násilí a útlaku," uvedl minulý týden ve svém prohlášení šéf OSN pro lidská práva Volker Turk.
Mezitím v neděli odevzdal vojenský šéf Myanmaru Min Aung Hlaing svůj hlas v Naypyidawu spolu s dalšími vojáky, uvedla francouzská tisková agentura AFP.
"Zaručujeme, že volby budou svobodné a spravedlivé," řekl novinářům. "Je to organizované armádou, nesmíme dovolit, aby naše jméno bylo pošpiněno."
