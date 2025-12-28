Daleko závažnější než vánoční projev britského krále Karla byl vánoční projev šéfa britských zelených Zacka Polanského
28. 12. 2025
čas čtení 5 minut
Poznamenává Jan Čulík: Nora Fridrichová dělá na sociálních sítích reklamu vánočnímu projevu anglického krále Karla, hlavně proto, že v něm dal trochu prostoru jednomu ukrajinskému sboru, na symbolickou podporu Ukrajiny. To je sice záslužné, ten projev však byl jinak velmi formální a - promiňte - prázdný.
Musím připomenout, což Noře Fridrichové nedochází, že král Karel je parazit, financovaný z nepochopitelných důvodů z peněz britských daňových poplatníků částkou 132 milionů liber (tři a půl miliardy Kč) ročně. To mu ale nestačí a kromě toho ještě osobně vybírá tzv. "činží" v hodnotě dalších desítek milionů liber od státních institucí, jako je státní zdravotnictví , a od nejrůznějších charitativních organizací! Britská královská rodina je brutálně zdiskreditována chováním Karlova bratra, prince Andrewa, který si myslel, že jako celebrita si může dělat, co chce, a zřejmě spolu s Jeffreym Epsteinem znásilňoval četné nezletilé dívky.
Rád bych upozornil Noru Fridrichovou, že daleko důležitější než Karlův vánoční projev byl projev velmi schopného a v poslední době velmi úspěšného nového šéfa britských zelených Zacka Polanského, zveřejněný - provokativně? - také v 15 hodin na Boží hod vánoční, v době vysílání Karlova projevu.
Zde to je, český překlad si najdete buď v titulcích přímo na YouTube, je také tady dole pod videem:
Zack Polanski: Jsem na trajektu, který se do Británie vrací z Calais. Každý den se uskuteční asi 50 takovýchto plaveb. Ukázal jsem svůj britský pas a prošel jsem. Jsem si však velmi dobře vědom toho, že posledních několik dní jsem strávil s mnoha lidmi, kteří takové privilegium nemají. A oni se snaží tuto cestu podniknout, protože doslova nemají jinou možnost. Záběry a videa, které uvidíte, nezaměřují se na hlasy lidí, které jsem potkal, a to záměrně, aby byla zachována jejich důstojnost. Ale chci, abyste viděli něco z toho, co jsem za posledních pár dní zažil, mýma očima. Tento příběh vyprávím na Boží hod vánoční z určitého důvodu.
Často vás žádám, abyste lajkovali a sdíleli videa, a vážím si toho.
Ale Boží hod vánoční je den, kdy většina lidí, ne všichni, tráví čas s ostatními. Tak se shromážděte. Protože je tu příběh, který potřebujete slyšet o tom, co se děje v Calais, a je to naprostý opak dezinformací a lží, které nám každý den servírují.
Lidé často říkají, že Francie je bezpečná země, a jistě, pokud jste britský občan, který jede na dovolenou do Nice, je to určitě krásné.
Calais však není bezpečné místo. Některé věci, které jsem za posledních pár dní viděl, mi zůstanou dlouho v paměti.
Chci vám povědět o dřevě. Lidé potřebují dřevo, když spí venku. Potřebují ho spalovat, aby se zahřáli, a aby mohli sušit oblečení v podmáčených podmínkách.
V Calais ale není dostatek dřeva, a tak dobrovolníci tráví hodiny a hodiny sháněním palet, jejich sekáním a rozdělováním lidem, kteří je potřebují.
Pak ale přijede policie, která se objevuje každých 48 hodin bez varování. Rozřezávají lidem stany. Vyhazují lidi a berou jim dřevo. Lidé to sledují, stojí stranou 10, 15 minut a pak se vracejí na stejné místo.
Tentokrát je to však ještě více zdecimované a opět není žádné dřevo. Tráví čas stavbou a hledáním dalšího dřeva.
Nakonec ho seženou a policie přijede znovu.
Je to absurdní, smrtící cyklus, do kterého jsou zapojeni všichni, a my ho financujeme.
Britská vláda poskytuje 476 milionů liber na tříletou dohodu o militarizaci a zabezpečení Calais.
Měli bychom tyto peníze přesměrovat na humanitární a soucitnou reakci. Protože rétorika, kterou slýcháme o zastavení lodí s uprchlíky a rozbití gangů, které je vozí, nic z toho nefunguje.
Ve skutečnosti existují důkazy, že celá tato performativní krutost ve skutečnosti zvyšuje cenu přeplavby lodí, a víme, že počet přeplaveb lodí roste.
Lidé mi opakovaně říkali: „Nemůžeme zůstat v Calais a nemůžeme odejít.“
Proč jsem vás tedy požádal, abyste se shromáždili a vyslechli si toto? Protože to musí přestat.
Neustálá politická rétorika a démonizace lidí, kteří se jen snaží přežít v nepředstavitelných životních podmínkách.
Nevěřím, že jsme zemí, jakou nás vykreslují média. Nevěřím, že jsme krutí a bezcitní. A nevěřím, že kdyby lidé viděli to, co jsem viděl já za posledních pár dní, odvrátili by se.
Uvědomuji si, že některé z těchto věcí mohou být neobvyklým vzkazem na Boží hod vánoční, ale ve skutečnosti je jádrem toho všeho soucit, laskavost a lidskost.
A ať už jste věřící nebo ne, myslím si, že to je něco, co můžeme všichni v roce 2026 dělat více.
Opravdu bych chtěl poděkovat organizaci Calais Appeal a všem dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří odvádějí neuvěřitelnou práci. K tomuto videu je připojen odkaz na crowdfunder.
Ať už dnes děláte cokoli, přeji vám příjemné Vánoce.
Vánoce jsou příběhem migrace.
Buďme v roce 2026 laskavější, nejen o svátcích.
Veselé Vánoce.
