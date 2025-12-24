Vzkaz Americe: nejsme vaši nepřátelé
24. 12. 2025
čas čtení 10 minut
Včera v noci Spojené státy zahájily totální útok na „globální cenzurní průmyslový komplex“. Reaguji na to několika hlubokými nádechy, solidaritou a energickým videem (to je vše, co mám), píše investigativní novinářka Carole Cadwalladr
Měla jsem plán: dnes ráno jsem chtěla poslat krátkou zprávu s krátkým filmem, který by pomohl vysvětlit mou nepřítomnost v posledních několika týdnech (čtyři události na třech kontinentech), a obrovské poděkování všem, kteří čtou tento článek a kteří v uplynulém roce podporovali mou práci.
Měla to být částečně informační zpráva o tom, jak se v posledních dvou týdnech zásadně změnil poválečný globální řád a jak ho hodlám pokrýt a pokusit se – společně s vámi – tomu v příštích týdnech porozumět.
Ale fašismus nikdy nespí. A včera večer – poté, co evropské úřady zavřely kvůli svátkům – americké ministerstvo zahraničí oznámilo „Opatření proti globálnímu cenzurnímu průmyslovému komplexu“ a že zakáže vstup do Spojených států pěti osobám.
Takzvaný „globální cenzurní průmyslový komplex“ je malý svět akademiků, nevládních organizací, novinářů, politických expertů, zákonodárců a výzkumníků zabývajících se dezinformacemi, kteří se v posledním desetiletí snaží pochopit moc a dosah technologických platforem a to, jak neviditelně ovládají a manipulují naše informační prostory.
Tento termín jsem poprvé slyšela od kamarádky z americké univerzity, když se v létě 2022 ocitla na seznamu osob, které mají být cenzurovány. Dobře jsme se tomu zasmály a od té doby ho používáme ironicky.
Ale včerejší zpráva byla mrazivá.
V nařízení se uvádí:
„Ministerstvo zahraničí podniká rozhodné kroky proti pěti osobám, které vedly organizované snahy o donucení amerických platforem k cenzuře, demonetizaci a potlačování amerických názorů, s nimiž nesouhlasí. Tito radikální aktivisté a zbraňové nevládní organizace prosazují cenzurní opatření zahraničních států, která se v každém případě zaměřují na americké řečníky a americké firmy. Proto jsem rozhodl, že jejich vstup, přítomnost nebo činnosti ve Spojených státech mají potenciálně závažné nepříznivé důsledky pro zahraniční politiku Spojených států.“
Tito „radikální aktivisté a zbraňové nevládní organizace“ jsou moji přátelé, kolegové a spolubojovníci v informačních zákopech a jedná se o dramatické vyhrocení situace. Jde o represi na úrovni Ruska. Je to totální útok na občanskou společnost. A konkrétně se zaměřuje na evropské snahy o legislativní regulaci gigantů sociálních médií pro uživatele v Evropě. Nyní jsme nepřátelé.
Rusko zavedlo v roce 2012 zákon o „zahraničních agentech“, který se zaměřuje na nevládní organizace, a bylo to také jedno z prvních eskalací po invazi na Ukrajinu, kdy takto označilo zpravodajské organizace a znemožnilo jim pokračovat v reportážích uvnitř země. K tomu to vede. Je to stejné obvinění formulované stejným jazykem.
Cílem je zde malá skupina výzkumníků a tvůrců politik, kteří pochopili hrozbu, kterou tyto platformy představují, a vykonávají nevděčnou a frustrující práci, při které zkoušejí všechny možné způsoby, jak je přivést k odpovědnosti. A tento příkaz je možná dosud nejjasnějším signálem toho, jak jsou americká vláda a Silicon Valley jedno a totéž a jak jsou nyní nepřítelem evropské liberální demokracie.
To bylo odhaleno v mimořádném dokumentu National Secuity Strategy, který americká vláda zveřejnila před asi týdnem. Rusko a Čína již nepředstavují hrozbu pro národní bezpečnostní zájmy USA. Nepřítelem jsou nyní demokraticky zvolené evropské vlády, zejména ty, které se snaží omezit firmy ze Silicon Valley. A tak to nyní vypadá.
Včera večer, když se tato zpráva objevila a začaly přicházet zprávy do skupiny Signal malé nevládní organizace, kterou jsem založila v roce 2020, the Citizens, zaměřené právě na tyto otázky, jsem byla mimo domov. I my jsme členy „globálního cenzurního průmyslového komplexu”.
Zpočátku nebylo jasné, o koho se jedná, mohlo to být kterékoli z mnoha členů této skupiny. Pak ale bylo odhaleno, o koho jde. Jedním z nich – kterého znám – je Imran Ahmed, Brit žijící ve Spojených státech, který bude podle příkazu nyní deportován. Je generálním ředitelem organizace Center for Countering Digital Hate (Centrum pro boj proti digitální nenávisti) a pokud jste o něm slyšeli – a to je známka toho, že je známý – je to proto, že se dříve stal terčem Elona Muska, který ho žaloval.
Dalším je Thierry Breton, bývalý člen Evropské komise, který se zasloužil o přijetí zákona o digitálních službách, průlomového právního předpisu, který má skutečnou váhu a který technologické společnosti ze Silicon Valley – a nyní i jejich zástupce, americká vláda – nenávidí.
Ale možná nejvíce mrazivé na osobní úrovni bylo při čtení této zprávy v Londýně to, jak se americká vláda rozhodla tuto zprávu sdělit. Byla to náměstkyně amerického ministra zahraničí Sarah B. Rogersová, která zveřejnila jména, a učinila tak prostřednictvím britského krajně pravicového kanálu GB News:
Ve Velké Británii máme legislativu, která znamená, že by nemělo být možné vlastnit a provozovat „krajně pravicový britský zpravodajský kanál“. Ale tak to prostě je. Pravidla a předpisy fungují pouze tehdy, pokud je prosazujete, a v případě GB News tomu tak není. A to, co to zdůrazňuje a co zdá se téměř nikdo v pozici moci v Británii nechápe, je to, jak pevně jsme svázáni s pádem USA do technofašismu.
Protože o to tady jde. Většinou používám spíše slovo technoautoritářství než technofašismus, ale další věc, kterou jsem včera večer po návratu z veselé vánoční oslavy udělala, bylo sledování zakázaného pořadu 60 Minutes, který byl v neděli večer stažen z vysílání na příkaz Bari Weissové, krajně pravicové zakladatelky Free Press, která byla dosazena do čela jedné z nejznámějších amerických redakcí.
Pokud jste tuto zprávu zmeškali, americký investigativní žurnalistický program 60 Minutes dokončil reportáž o notoricky známé věznici CECOT v Salvadoru, kam USA deportovaly stovky neodsouzených Venezuelanů pod nejslabšími záminkami. Weiss ji stáhla s tvrzením, že „vyžaduje další reportáž“ a „bude zveřejněna v budoucím vysílání“,
Weiss si však neuvědomial, že film byl již k dispozici prostřednictvím mezinárodních partnerů CBS a nyní byl zkopírován a sdílen online. Můžete si ho například prohlédnout zde.
O věznici jsem psala již dříve v tomto roce, protože byla symbolem něčeho hluboce znepokojivého. Fotografie Kristi Noem, americké ministryně pro vnitřní bezpečnost, z její návštěvy věznice na Instagramu nejenže ukázaly její krutost a zvrácenost, ale také to, že tato krutost a zvrácenost byly navrženy tak, aby se líbily a byly algoritmicky sdíleny: koncentrační tábor navržený pro sociální média.
Ve srovnání s některými záběry a reportážemi, které jsem v té době viděla, je film 60 Minutes relativně umírněný a zdrženlivý. Obsahuje rozhovory s bývalým vězněm, kterého tam poslala americká vláda, a s výzkumníky v oblasti lidských práv, kteří zdokumentovali, jak podle jejich analýzy zacházení s vězni představuje mučení.
Všechna čest korespondentce Sharyn Alfonsi, která se ozvala na obranu své práce. Řekla, že film byl pětkrát promítnut právníkům CBS a redakčnímu týmu a schválen k vysílání.
„Je včcně správný. Podle mého názoru není jeho stažení nyní, po splnění všech přísných interních kontrol, redakčním rozhodnutím, ale politickým.“
Což mě konečně přivádí k tomu, kde jsem chtěla začít. Musíme i nadále informovat o tom, co se děje ve světě. Musíme se i nadále snažit to sledovat a vysvětlovat. A musíme najít nové, kreativní způsoby, jak dělat nezávislou žurnalistiku, oslovit publikum a sdělit hluboké hrozby, kterým čelíme. A vždy, když je to nutné, se ozvat, jak nám ukazuje Sharyn Alfonsi.
Toto není normální politika. A nemůžeme to brát jako normální politiku.
Tento newsletter jsem založila po Trumpově znovuzvolení loni v listopadu, když moje vlastní zpravodajská organizace, Guardian, procházela vnitřní revoltou. Rozhodla se prodat část svého majetku – Observer, nejstarší nedělní noviny na světě – a propustit více než 100 novinářů.
Nakonec je ani neprodala, ale darovala je spolu s 5 miliony liber v hotovosti. Ale skutečnost, že pouhých devět měsíců poté, bez vnějších investic, se nám pěti – třem redaktorům, kreativnímu řediteli a mně – podařilo založit malé nové grassroots médium, je doslova vánoční zázrak.
Musíme však mít také mezinárodní sítě solidarity, což včerejší zprávy zdůrazňují více než kdy jindy. Pokud čtete tento článek v Americe, nejsme vaši nepřátelé. Jsme vaši přátelé a spojenci, nyní více než kdy jindy, Carole xxx
Poznámka o tom, co dělám a proč. Jsem investigativní novinářka, která 20 let pracovala pro Guardian a v poslední době se zabývala propojením politiky a technologie, včetně odhalení skandálu Cambridge Analytica/Facebook v roce 2018. Neprůhledné a nezodpovědné společnosti ze Silicon Valley, které napomohly brexitu i Trumpovi, jsou nyní klíčovými hráči v rychle se rozvíjející globální autokracii. Věřím, že se jedná o novou formu a typ moci, kterou se zavazuji i nadále odhalovat: Broligarchii.
Zdroj v angličtině ZDE
565
Diskuse