Vlna chřipky odhaluje zanedbané lekce z COVIDu
29. 12. 2025
Profesoři Stephen Reicher ze Školy psychologie a neurověd na University of St Andrews, Martin McKee (London School of Hygiene & Tropical Medicine) a Stephen Griffin (University of Leeds) tvrdí, že jednoduchá, ověřená opatření v podobě očkování, izolace a větrání jsou zanedbávána, což veřejnost vystavuje zranitelnosti, protože se chřipka šíří po celém Spojeném království.
Odborníci volají po vrstveném přístupu ke kontrole infekcí, kombinujícím očkování, izolaci, větrání, roušky a hygienu.
"Existují důležité rozdíly v tom, kdo a jak chřipka zasáhne," řekl profesor Griffin. "Ale ty rozdíly bagatelizujeme na vlastní nebezpečí. Lekce, které jsme se naučili během COVIDu, stále platí."
Přesto je přijetí vakcíny proti chřipce stále nízké. Ke konci listopadu obdrželo vakcínu pouze 40 % ohrožených osob mladších 65 let, zatímco u osob starších 65 let, těhotných žen a malých dětí to bylo 70 %. "Vakcíny nejsou dokonalé, ale ve velkém měřítku udržují školy otevřené a nemocnice v chodu," dodal Griffin.
Izolace je dalším klíčovým faktorem. Mnoho pracovníků si nemůže dovolit zůstat doma, když jsou nemocní. Zákonná nemocenská ve Spojeném království zůstává pod úrovní stodvaceti liber týdně, což je výrazně méně než německých osm týdnů plného platu.
"Říkat lidem, aby se izolovali, je návrh, nikoli praktická reakce, pokud nebude poskytnuta vládní podpora," říká profesor McKee.
Větrání je třetím pilířem. Navzdory výzvám k investicím do systémů čistého ovzduší ve školách, kancelářích a veřejných budovách se toho moc nezměnilo. "Doufali jsme, že COVID udělá z čistého vzduchu středobod 21. století, stejný jako byla čistá voda pro 20. století. Ta naděje selhala," řekl profesor Reicher.
Odborníci zdůrazňují, že zimní tlaky vyžadují víc než jen individuální odpovědnost. Vlády musí zavést podpůrná opatření, která umožní lidem dělat správné věci.
"Výzva není vědět, co dělat," uzavřel Reicher. "To mohou všichni. Vlády musí jednat na podporu odpovědného chování, jinak se školy zavřou, nemocnice budou přetíženy a životy budou ztraceny."
Zdroj v angličtině: ZDE
