Trump blázní na Boží Hod vánoční
25. 12. 2025
Naučil jsem se nikdy neočekávat od Donalda Trumpa klid, ani na Boží Hod vánoční, píše Ben Meiselas. V polovině dopoledne na Boží Hod vánoční byl Trump v plném proudu a na sociálních médiích již zveřejnil více než sto příspěvků.
Příspěvek. Příspěvek. Příspěvek. Příspěvek. Příspěvek. Pokud máte tu smůlu, že máte nastavené oznámení o příspěvcích z Trumpova účtu jako já, vaše baterie v telefonu byla pravděpodobně vybitá ještě předtím, než jste se probudili. Každý příspěvek byl psychotičtější než ten předchozí a žádný z nich neobsahoval normální vzkaz s přáním Veselé Vánoce.
Trump vyzval k trestnímu stíhání bývalého prezidenta Baracka Obamy. Opakoval dávno vyvrácené lži o volbách v roce 2020. Podporoval příspěvky, v nichž se prohlašovalo, že zákon o dostupném zdravotním pojištění by měl být „okamžitě“ zrušen, a to i přesto, že miliony Američanů již nyní žijí v hrůze, že přijdou o zdravotní pojištění poté, co byly na ně zrušeny dotace. Falešně tvrdil, že volby v Michiganu v roce 2020 byly zmanipulované. Opět pomlouval volební pracovnice z Georgie Ruby Freemanovou a Shaye Mossovou, ženy, které po letech výhrůžek ze strany Trumpových spojenců vyhrály soudní spor o pomluvu proti Rudymu Giulianimu. Kdyby nebyl prezidentem, každý objektivní člověk by požadoval jeho hospitalizaci podle zákona 5150.
Trump také přeposílal účty ICE oslavující deportace a chlubící se, že „ICE nikdy nespí“, zatímco úředníci otevřeně oslavovali „vánoční deportace“. Jak to souvisí s vánoční atmosférou?
Propagoval konspirační video od Roseanne Barr, které tvrdilo, že COVID-19 byl úmyslně vypuštěn, aby demokraté mohli ukrást volby v roce 2020 prostřednictvím korespondenčního hlasování. Jednalo se o dezinformaci ve stylu QAnon, kterou prezident přímo prosazoval na Boží Hod vánoční. Následovaly další a další příspěvky útočící na zdravotnictví, imigranty, transgender Američany a kohokoli, koho považuje za nepřítele.
Již samotný objem by měl znepokojit každého, kdo tomu věnuje pozornost. Představte si, že někdo ve vašem životě zveřejní dvě stě příspěvků na jedno téma během jednoho rána. Zeptali byste se, jestli je v pořádku. To není normální chování. A přesto je to chování člověka, jemuž jsou svěřeny jaderné kódy, zahraniční politika a právní řád.
Kontrast s ostatními vedoucími politiky nemohl být jasnější. Bývalý prezident Joe Biden zveřejnil jednoduché sváteční fotografie se svou rodinou. Bývalý prezident Barack Obama udělal totéž. Trump strávil vánoční ráno zuřivým zveřejňováním příspěvků, šířením konspiračních teorií a podněcováním k nespokojenosti.
A tento kolaps se neodehrál ve vzduchoprázdnu.
Zatímco Trump zaplavoval sociální média chaosem, ministerstvo spravedlnosti tiše přiznalo existenci přibližně 1,2 milionu dalších dokumentů souvisejících s Epsteinem, které podle svých tvrzení nikdy nekontrolovalo, a to shodou okolností poté, co MeidasTouch informoval o existenci uvedených dokumentů. Tyto dokumenty byly zmíněny v e-mailech před lety a veřejně se objevily až poté, co je vynutilo zveřejnění.
Prezident Volodymyr Zelenskyj dal jasně najevo, že se nejedná pouze o další vojenské rozhodnutí, ale o rozhodnutí morální. Rusko odmítlo mír a eskalovalo útoky, při nichž odpálilo rakety a drony na ukrajinskou energetickou síť a civilní oblasti.
Zároveň se Trumpova administrativa rozhodla uvalit sankce na evropské úředníky za prosazování zákonů na ochranu spotřebitelů a proti dezinformacím, zatímco uvolnila tlak na ruské osobnosti. Evropa je trestána za to, že se snaží zastavit podvody a dezinformace. Rusko je naopak hýčkáno. Takový je světový řád pod Trumpovým režimem.
Evropští lídři stále více vnímají Spojené státy jako nespolehlivého partnera, ne-li přímo protivníka. Ukrajina pokračuje v boji o přežití s odvahou a úspěchem na bojišti, i když Trump opakuje autoritářské narativy a podkopává demokratickou solidaritu.
Trumpovo vánoční zhroucení by nemělo být považováno za pouhý šum. Jeho slova a činy mají reálné důsledky, a to jak v USA, tak po celém světě.
