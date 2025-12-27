Rusko provedlo další rozsáhlý útok na Kyjev
27. 12. 2025
čas čtení < 1 minuta
Kyiv – a hell of flames.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 27, 2025
Europe – sleeps. pic.twitter.com/omsAhb0hpJ
Mass murder in Kyiv this morning as hundreds of Russian drones are sent to target sleeping families in their homes. pic.twitter.com/Iv8UMs1l1R— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 27, 2025
Rusko vyjednává o míru. https://t.co/BcXO7B1WJh— Jindřich Šídlo - NEW (@JindrichSidlo2) December 27, 2025
498
Diskuse