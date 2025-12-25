Vánoční rodinná konstelace z pohledu dnešní radikálně pravicové ideologie:

25. 12. 2025 / Bohumil Kartous

čas čtení < 1 minuta

 
1) Bůh: Hustej alfa frajer, rozsévá, kde může, na souhlas se neptá, prostě oznamuje.

2) Josef: Ubohej beta, nýmand, kterýmu je souzeno starat se o fakany jinejch.

3) Panna Marie: Měla štěstí, blbka naivní, nebejt Josefa, skončila by jako coura nebo samoživitelka, což je vlastně totéž.

4) Ježíš: Fakan se nevyved, stal se z něj anarchistickej levičák. To je tou multibuzi výchovou neschopný podřadný matky a toho beta joudy.

Tak šťastné a hodně veselé🎄

