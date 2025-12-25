Vánoční rodinná konstelace z pohledu dnešní radikálně pravicové ideologie:
25. 12. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení < 1 minuta
1) Bůh: Hustej alfa frajer, rozsévá, kde může, na souhlas se neptá, prostě oznamuje.
2) Josef: Ubohej beta, nýmand, kterýmu je souzeno starat se o fakany jinejch.
3) Panna Marie: Měla štěstí, blbka naivní, nebejt Josefa, skončila by jako coura nebo samoživitelka, což je vlastně totéž.
4) Ježíš: Fakan se nevyved, stal se z něj anarchistickej levičák. To je tou multibuzi výchovou neschopný podřadný matky a toho beta joudy.
Tak šťastné a hodně veselé
