Chyba v systému?
29. 12. 2025
Jasna Flamiková:
Máme problém, chybu v systému. Zatímco se část veřejnosti nechala oklamat, že máme přebujelý sociální systém, sítem propadá a na ulici končí čím dál tím víc lidí. Jsme relativně bohatá společnost a máme největší počet lidí bez domova na ulici. Pokud počítáme ubytovny, jsme na tom jen o něco lépe, ale pořád na prvních příčkách nelichotivého žebříčku.
Zatímco se mluví o lidech, "co si to vybrali" - fakt mi ukažte někoho, kdo půjde na ulici dobrovolně, tak až dvě třetiny z těchto lidí mají duševní problémy, ne-li diagnózu. Je mezi nimi hodně lidí na spektru, autistů, lidí citlivých. Nemocných, handicapovaných. A také čím dál tím víc seniorů.
Dále Heroine:
" Mezi bezdomovci a bezdomovkyněmi přibývá lidí v seniorském věku. Není výjimkou, že na ulici skončí po desítkách let, co si dlouhodobě byli schopní udržet bydlení v nájmu. Další stovky seniorů a seniorek žijí na ubytovnách nebo v azylových domech.
Redaktorka Heroine Jana Ustohalová dlouhodobě sledovala několik příběhů seniorů, seniorek i párů bez domova. Na ulici se ocitli údajně kvůli podvodům, které vedly ke ztrátě bydlení. Bezdomovectví seniorů a seniorek je ale v Česku rozsáhlý a dlouhodobý problém, který se s největší pravděpodobností bude se stárnutím populace jen prohlubovat."
Pavel Veleman:
Přátelé, jen několik poznámek k tématu:
1, je naprosto mimo posuzovat jednotlivé případy z pozice člověka, který vše vidí z subjektivního hlediska...Teprve případová, konkrétní práce odborníka na tuto problematiku může posoudit konkrétní případ...Vše ostatní jsou jen drby a předsudky...
2, je objektivně naprosto jasné, že se zde jedná o problém tzv. sociálně systémový ( propojilo se dlouholeté neřešení problému v nízkých mzdách, metastázy exekucí, nedostupného bydlení, švarcsystému, špatné nastavení daňové progrese, chudnutí střední třídy, obrovský nárust oligarchie a její vliv na veřejný diskurs...)
3, výsledek je přímo otřesný: Pakliže jako země, která šla takřka z nulové základny za 36 let se stává premiantem v této disciplíně, bez masivní emigrační vlny, které řeší dlouhá desetiletí Paříž, Londýn, Berlín..., je moc zle
4, to, že se tato až sociální katastrofa nárůstu a úmrtí lidí na ulici ukazuje naprosté nepochopení problému, který lze řešit pouze a jedině komplexní hospodářsko/sociální změnou politiky
5, to neustálé vyprávění atomizovaných příběhů slouží jako diskusní alibismus neoliberálního diskursu, který zde zamořil veřejný prostor a vede k vypnutí složky soucitu, humanity, empatie termínem:
Společnost neexistuje, jen jednotlivci....Není větší lži v sociální oblasti!
